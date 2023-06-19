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Глава Службы внешней разведки РФ: Киев предположительно продолжает работы над «грязной бомбой»

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Глава Службы внешней разведки РФ: Киев предположительно продолжает работы над «грязной бомбой»

Киев предположительно продолжает работы над «грязной ядерной бомбой». Такая информация поступила в распоряжении российских спецслужб.


Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По данным СВР, украинская государственная инспекция ядерного регулирования распорядилась отправить на переработку партию радиоактивного топлива с Ровенской атомной электростанции.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории

- сообщили в пресс-службе СВР.

Согласно поступившей в распоряжение ведомства информации, два специальных контейнера с отработанным топливом отправили с Ровенской АЭС на Чернобыльскую. Там его поместили на площадку предназначенного для него хранилища. В нарушение установленной процедуры украинская сторона не сообщила о перемещении радиоактивных материалов в Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).


Недавно в ФСБ России сообщили о создании Киевом для действий на территории РФ специального подразделения ГУР (военной разведки), оснащенного легкомоторными летательными аппаратами. В числе его задач есть и диверсия с применением радиоактивных материалов.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:32
    -1
    Глава Службы внешней разведки РФ: Киев предположительно продолжает работы над «грязной бомбой»
    . Очевидно, что время у них есть, помоЧники найдутся, а отмороженных хватает везде, только концентрация разная...
    Кстати, немаловажный факт, их "ответственные - безответственрые" не боятся встречи с... ледорубом, например. Надеятся свалить вовремя туда, где наскирдовали "нажитое непосильным трудом" soldier
    1. grem
      grem Сегодня, 13:43
      +1
      Это не Киев ,это Пентагон продолжает ..! Они англосаксы ,опять хотят превратить Европу в поле кровавых войн и если что бабахнут грязной и т.д. бомбой ..У них долг 33 трлн ,это просто так не погасишь ..ТОЛЬКО ВОЙНА опять на Европейском континенте и Азии ..
      P.S. помните мужики кризис в США в 30-х годах ..А потом вторая мировая сразу в Евразии ? Итог знаете ? США стала мировой державой резко и мировую валюту держит А почему ?
      Все они в одной сцепке были еврейской .Россия в ойне много чего потеряла,но на поклон к ангосаксам не пошла А те рвали и метали ,даже хотели ядерный удар нанести по СССР ..Но испугались черти !
      Сейчас все гораздо серьезней ,хооохло на нас натравили и те от страха все могут принять от сша и задействовать ..
      Чую будет провокация и нужно быть на чеку ..Байден все подпишет ,он уже ничего не соображает,он уже с Ельцыным и Горбачем здоровается
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:33
    +6
    Какие ещё "работы"???
    Берём высокорадиоактивные отходы на любой АЭС (в Чернобыле в т.ч.) или страшно мощные кобальтовые источники гаммы, их полно, знаю где есть. Мешаем с тортилой и усё - бонба готова. Можно в гараже сделать.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:41
      -1
      За такие рецепты, ресурс этот, вам скажет огромное спасибо.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:56
      +1
      Какой гараж???В округе все вымрет..Весь гаражный кооператив.Пока "мешать будете".Работы с отработанным ядерным топливом,даже для "таких целей" проводятся на специальном оборудовании...Одни чудаки на северах разобрали РИТЭГ...Впрочем,Ваш юмор понял
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:34
    +1
    тут и разведчиком быть не надо..... где грязь там и краина.......
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:39
    0
    Стабильно, примерно раз в квартал, у нас новость про "грязную бомбу". Сюжеты Тома Клэнси не дают покоя.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: Румaтa
    Какие ещё "работы"???
    Берём высокорадиоактивные отходы на любой АЭС (в Чернобыле в т.ч.) или страшно мощные кобальтовые источники гаммы, их полно, знаю где есть. Мешаем с тортилой и усё - бонба готова. Можно в гараже сделать.

    Тот кто будет с ней работать в гараже умрёт. Тот кто будет осуществлять боевое применение тоже покойник.
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:48
    0
    Ни-че-го нового он не поведал!... будет,как в Чеченскую wassat будут взрывы и теракты и нам теперь нужно держать ухо влстром!!!...эти "нехорошие люди" готовы на всё (в нашем тылу) таких нужно уничтожать на месте!...но кто даст такое распоряжение request До первых терактов,никто "чесаться" не станет! Вот в чем наша проблема...
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: Владислав_2
      Ни-че-го нового он не поведал!... будет,как в Чеченскую wassat будут взрывы и теракты и нам теперь нужно держать ухо влстром!!!...эти "нехорошие люди" готовы на всё (в нашем тылу) таких нужно уничтожать на месте!...но кто даст такое распоряжение request До первых терактов,никто "чесаться" не станет! Вот в чем наша проблема...

      Есть один нюанс, тогда были смертники-фанатики, готовые к смерти, часто брались за оружие как кровники для мести, были маргиналы, откровенные бандосы, наемники - другая тема.
      Эти, "небратья" с Украины, свою шкуру любят и ценят, акции планируют с достижением результата и сохранением своей жизни.
      Создавая им такие условия, когда планирование, подготовка, совершение теракта или диверсии вызывают уничтожение лиц задействованных в терактах, тогда и желающих будет меньше, даже за значительные суммы.
      Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса

      Как говорится в оперативной работе: поступила информация из источника заслуживающего доверия?
      Однако, на практике, такая информация перепроверяется (подтверждается или нет), иначе, получается гадание по методу "Ромашка". Как в анекдоте: УУ Анискин получил сигнал, что Вася Пупкин планирует может быть ограбить Сберкассу, а может быть угнать и сдать на металлолом Жигуль соседа Палыча, сообщил Фантомас...
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:58
    0
    Глава Службы внешней разведки РФ: Киев предположительно продолжает работы над «грязной бомбой»

    Представьте такой заголовок -Начальник ГРУ генерал Филипп Голиков: Берлин предположительно продолжает работы над атомной бомбой....

    Да, повезло нам с руководством...Глава разведки рассказывает сплетни, а Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов, спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить эпидемиологическую, в том числе и связанную с распространением арбовирусных инфекций, ситуацию в пострадавших от разлива реки регионах. По оценкам специалистов МО РФ, после спада уровня воды возможно формирование очагов передаваемых комарами заболеваний, в первую очередь – лихорадки Западного Нила.
    Сколько там специалистов художественного слова. Нет работы, так мы ее придумаем, лишь бы на фронт не попасть.
    Главная беда, что таких мудрецов большинство....
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:15
    +2
    Киев предположительно продолжает работы над «грязной ядерной бомбой».

    Разведка? Да какая там внешняя разведка! Только деньги проедают!
    Опровергайте мои слова.
    Предположительно.... и это от директора СВР!
    С Минском про... летела наша разведка!
    С Крымом тоже! Про Крым я к чему, надо тогда было забрать не только Крым, а вполне вероятно всю бандеровскую окраину, до самых границ с пшекией и им подобным!
    С СВО - нас будут встречать с цветами, а зелю сам народ скинет!
    И это разведка?!
    Можно еще примеры приводить, но думаю и этих достаточно, чтобы понять про СВР всë!
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:19
    0
    Ну подорвут они, мы наснление вывезем и пожелаем удачи европе, им то нет запаса территорий на эвакуацию. А ветерок быстро в чувство введет.
  10. Million
    Million Сегодня, 14:33
    0
    предположительно

    Доложил бы он так Сталину...