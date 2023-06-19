Глава Службы внешней разведки РФ: Киев предположительно продолжает работы над «грязной бомбой»

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории

Киев предположительно продолжает работы над «грязной ядерной бомбой». Такая информация поступила в распоряжении российских спецслужб.Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По данным СВР, украинская государственная инспекция ядерного регулирования распорядилась отправить на переработку партию радиоактивного топлива с Ровенской атомной электростанции.- сообщили в пресс-службе СВР.Согласно поступившей в распоряжение ведомства информации, два специальных контейнера с отработанным топливом отправили с Ровенской АЭС на Чернобыльскую. Там его поместили на площадку предназначенного для него хранилища. В нарушение установленной процедуры украинская сторона не сообщила о перемещении радиоактивных материалов в Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).Недавно в ФСБ России сообщили о создании Киевом для действий на территории РФ специального подразделения ГУР (военной разведки), оснащенного легкомоторными летательными аппаратами. В числе его задач есть и диверсия с применением радиоактивных материалов.