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Прошедшие серийную модернизацию на украинских предприятиях МТ-ЛБ ВСУ попали в кадр

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Прошедшие серийную модернизацию на украинских предприятиях МТ-ЛБ ВСУ попали в кадр

Украинский военно-промышленный комплекс приступил к серийной модернизации доставшихся ВСУ при развале СССР МТ-ЛБ. Модернизированную военную технику предполагается использовать для выполнения боевых задач на фронте.


На опубликованном видео представлена колонна из шести модернизированных бронетранспортеров. Модернизированные бронемашины получили комплект дополнительного подвесного бронирования на бортах. Установка подобных комплектов очень актуальна для этой машины из-за символического характера бронезащиты оригинального шасси.

В базовой комплектации толщина бронированных панелей бортов и кормы МТ-ЛБ составляет 7 мм, а во фронтальной части – до 14 мм. Такая броня способна защитить от малых осколков и огня из легкого стрелкового вооружения. Однако, стрелковое оружие калибра 7,62 мм уже способно пробивать подобную броню.

Сообщается, что в рамках серийной модернизации боевые машины также оснащаются дистанционным боевым модулем с установленным крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм. В передней проекции модуль оснащен защитным щитком.

Пулеметная установка оснащена оптической станцией с несколькими телевизионными каналами наблюдения, предположительно включая тепловизорные или инфракрасные, предназначенные для стрельбы в условиях плохой видимости.

Производство боевых машин на шасси МТ-ЛБ является прямым следствием возникшего дефицита в вооруженных силах страны достаточного количества БТР и БМП и попыток компенсировать нехватку при помощи имеющихся ресурсов.




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24 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    -1
    Украинский военно-промышленный комплекс приступил к серийной модернизации доставшихся ВСУ при развале СССР МТ-ЛБ. Модернизированную военную технику предполагается использовать для выполнения боевых задач на фронте.
    . Чем сей пепелац лучше/хуже тачки с пулемётом???
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:35
      0
      Вместительнее, проходимеё, выдерживает 12,7 мм на курсовых углах, защищает о осколков/на шоссе медленнее и жрёт в 10 раз больше.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:59
        +1
        Да, да... на подрыв, никакой... крупняк его насквозь прошивает, осколки... разве что от лимонки не пробьют, с любого РПГ, братская могила, причём всем и сразу.
        Там где работает артиллерия, ей лучше не появляться вообще.
        В общем, привезти - отвезти, пролезть, переправится, самое то, пока не стреляют.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:39
    +9
    Не знаю, как кому, но "Метле", "Мотолыге" надо ПАМЯТНИК ставить вот уж воистину универсальная платформа и вносить в список народного богатства.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:46
      +1
      По идее, да наверно. Если как при дедах, немецкие вундервафли перемалывали более простые, но массовые изделия СССР или США, сегодня, вундервафли перемалывают массовые дроны-камикадзе. А людей само собой бабы ещё нарожают. Правда нынче без квартир не рожают, да и чайлдфри модно, но это второстепенно.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:52
        +1
        Копчёный hi, это касается только христианского мира, мусульмане продолжают жить по законам Аллаха и если ничего не измениться за ними будущее.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 13:54
          +1
          Хм, звучит как план. Всех перекрестить в мусульманство и как начнут рожать!
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 14:03
            0
            Копчёный, это не план а констатация факта, христианство как не прискорбно угасает и на Западе и у нас, мы рожаем всё меньше и квартиры тут не причем, в головах у молодежи другие интересы, мусульмане продолжают чтить свою религию и рожать детей, скоро они будут большинством, вот и весь сказ.
            1. Копчёный
              Копчёный Сегодня, 14:06
              +1
              Да я знаю, классика же Сунь-цзы, захватить все газеты, все телевизоры и влиять на гоев.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:49
      +1
      Понятно, мотолыга это... нужна, в общем, но там, где её место в нужное время.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 14:37
        0

        Оснащение мотострелковых подразделений самоходным артиллерийско-минометным вооружением калибра 82 и 120 мм на принципах однобазовости шасси
        Л.И. Борисов, A.JI. Ликин, А.В. Пономарев, Е.Н. Зайцев, А.А. Тимофеев, С.А. Шевелев
        (ФГУП ЦНИИ «Буревестник», ВНИИтрансмаш)
        Учитывая, что конструктивно-компоновочное решение во многом определяет основ­ные тактико-технические характеристики, а, также производственно-экономические возможности создания ВВТ, следует рассмотреть варианты создания минометных комплексов (МК), обеспечивающих стрельбу как с шасси, так и с грунта.
        Рис. 3. Размещение миномета 2Б11 с коротким откатом на шасси МТ-ЛБ
        Рис. 4. Погрузка миномета на шасси
        РАРАН. Актуальные проблемы защиты и безопасности. Бронетанковая техника и вооружение. Труды Девятой Всероссийской научно-практической конференции.Том 3. НПО Специальных материалов.СПб, 2006г.

        120-мм возимый миномёт 2Б11
        Масса, кг 210

        160-мм дивизионный миномёт образца 1949 года (М-160)
        Россия — 300 М-160 на хранении, по состоянию на 2016 год.
        Индия — около 500 единиц М-160, поставлено из СССР в период с 1961 по 1965 годы.
        Масса, кг в боевом положении 1300
        Вид боепитания ручное, казнозарядный
        Прицельная дальность, м 750..8040
        160-мм фугасная мина 40,865 кг

        1К113 «Смельчак» для 240-мм минометов
        Прицельная дальность, м 3600..9200
        Масса, кг 134,2
        Система наведения на цель работает по технологии импульсной коррекции на конечном участке траектории.

        В некоторых версиях «Орлан-10» гиростабилизированная поворотная камера укомплектована ещё лазером подсветки. Это позволяет такому БПЛА подсвечивать лазером цели, в том числе подвижные, для поражения их множеством различных корректируемых снарядов, бомб и ракет с наведением их на цель.
        1. uav80
          uav80 Сегодня, 15:38
          +1
          Австрийцы в свое время на базе МТЛБ предлагали 4х ствольный самоходный миномет NORICUM SM-4...
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:47
    +6
    Ну, да- заводы работают на украине. Спокойно СЕРИЙНУЮ модернизацию проводят. Никто им не пытается помешать. Электричество есть, цеха стоят, люди не бояться, что что-нибудь прилетит.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:51
      +1
      Какой вы душный со своей войной по старинке. Сказано же, идёт перемалывание техники и личного состава без ущерба средствам производства, что вам непонятно?!
      1. Комментарий был удален.
    2. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 14:48
      0
      С чего вы взяли, что не боятся и никто им не мешает. Другое дело, что какой нибудь МТС вместо ремонта тракторов занялся сборкой одного МТЛБ из трех разбитых, так это для обнаружения цель тяжелая
  4. Eug
    Eug Сегодня, 14:02
    0
    Мотолыгу и Акацию на ее базе (может и что другое тоже - под ЗРК Стрела) делали в Харькове на тракторном, литейные формы гусеничных траков показывали еще в 1999. Так что вполне могли возобновить производство, снимая некоторые зап.части с привезенных с линии фронта (пардон, боевого соприкосновения) поврежденных машин.
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 14:24
      +1
      Поправлю. На ее базе не Акация (152), а Гвоздика (122) с добавлением одной пары катков.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:25
      +1
      "Акация" совсем на другой платформе производилась СПТП СУ-100П. Вы что-то путаете. И производились на Уралтрансмаше, затем в Перми и Волгограде.
      Ваш Харьков там и близко не стоял.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:18
    +1
    Этого тракториста в очках я уже видел... Только раньше он пулеметчиком был. В гору пошел.
  6. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:19
    0
    Ихняя модернизация лучше нашей...
  7. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 14:43
    +1
    Ну, вот! Надысь обсуждали российский МТЛБ с корабельной башней. Как, говорится, кто в лес, кто по дрова. Одни говорят полезная штука, другие = позор. А, оказывается везде одно и то же.
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 15:27
      0
      Есть ещё одна идея для модернизации мотолыги...))))

  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:45
    0
    Почему шлемофон советский ? Не порядок
  9. Codett
    Codett Сегодня, 15:41
    0
    Мотолыгу использовать для боя, ну такое себе, знаю что используют и наши и укры, не от хорошей жизни конечно, но она слишком слабо бронирована, укропов мне совсем не жаль, но надеюсь что у нас не будут такие же поделки делать на заводах ( хотя проекты есть), нашим солдатам нужна хорошо защищённая техника, но дурной пример заразителен.