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Глава офиса президента Украины: Киев не пойдёт на переговоры с Россией, пока её армия не покинет территорию Украины

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Глава офиса президента Украины: Киев не пойдёт на переговоры с Россией, пока её армия не покинет территорию Украины

Ситуация вокруг Украины, которая ещё больше усугубляется начавшимся в этом месяце украинским контрнаступлением, всё дальше от мирного урегулирования. А позиция Киева и его западных покровителей никак не способствует прекращению огня и началу переговоров.


В Киеве уже не раз заявляли о том, что переговоры с Россией возможны лишь при выполнении определённых условий.

В очередной раз эту позицию украинских властей подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, ни о каких-либо переговорах с Москвой не может быть и речи, пока российская армия не покинет территории, которые в Киеве считают украинскими.

Речь идёт о территории Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, ставших частью России в 2022 году. И если говорить с позиции Москвы, то это украинские войска должны покинуть оккупированные ими территории новых российских регионов.

Очевидно, что говорить о каких-либо переговорах при такой позиции сторон невозможно.

Да и можно ли говорить о переговорах с украинским режимом в принципе, если, во-первых, он не обладает субъектной самостоятельностью, во-вторых, ни одна из ранее достигнутых с киевским режимом договорённостей не выполнялась именно украинской стороной. А Минские соглашения и вовсе, как ранее откровенничали Меркель и Олланд, были необходимы, чтобы дать Киеву передышку и возможность накопить силы и оружие.
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28 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 13:45
    +8
    Хех, а это уже не территория Украины. Или они думают, что кто то сейчас соблюдает международное право и вот это вот все
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:18
      +1
      Переговоры с Киевом возможны только тогда, когда украинские войска покинут территорию Украины. laughing
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:36
      +1
      Значит - до ПРЕДПОСЛЕДНЕГО хохла!

      И с киевской бандой солидарны ее покровители, но есть нюансы: каждый хохлоруководитель думает, что сумеет стать тем самым последним убежавшим с баблом хохлом, а вот западным кураторам нужен последний - чтобы повесить на него все долги! hi
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:49
    +6
    А куда они денутся? Несмотря на сегодняшние мантры, ещё как пойдут. Всему своё время, не сегодня пойдут, так завтра.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:00
      +2
      А куда они денутся?
      Каждого украинского деятеля, сделавшего такие заявления нужно ликвидировать. А лучше в обще всех сменить.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:21
      +1
      Никуда не денутся.Их просто разорвут собственные громодяне даже не те,кто напичкан нацизмом выше крыш ,а и те ,хатаскрайники у которых покалечены или сгибли родственники.И они это знают.Назад пути нет.Только в бункер с вальтером в кармане.Дорожка протоптана
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 14:35
        +3
        ,а и те ,хатаскрайники у которых покалечены или сгибли родственники.

        Они так же опасны и для Росси ,так как именно нас считают причиной всех своих бед. И при любом удачном случаи попытаются отомстить. Так что теракты нам обеспечены на много лет вперёд.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:49
    +5
    Как только украинская армия покинет территорию Украины (кто в плен, а кто в преисподнюю) тогда и Россия согласится поговорить. yes
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:50
    +5
    Да никто покрайней мере (официально) не стремиться за стол переговоров, Москва и Киев выдвигают заранее не приемлемые условия, куча "миротворцев" представляют планы которые не устраивают не Россию не Украину. Всё решиться на поле боя. И переговоры проведут только после победы.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:53
      +2
      Всё верно пишете. Только вот это заявление - это ответ на "африканскую инициативу". Только если наш Главком не отвергал ее а дал возможность изложить, то Евросоюз и Украина отмели ее с ходу.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:51
    +3
    Спасибо огромное. Никаких шансов либералам в нашем правительстве на договорняк. Вы только это, пацан сказал - пацан сделал laughing
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:51
    +2
    Как то все это непонятно,туманно и нет вариантов,окончания. Надо было еще в 2014 году,разогнать майдан, ВДВ. Тем более что на майдане всякая шушера собралась, да еще и быдло,подтянулось. А теперь, не знаем, как и чем все закончится..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:56
      +2
      Андрей Николаевич hi, ну надежда была что в Киеве поборагозят и успакоятся, ну скинут Януковича назначат другого и будет так же как и было, а Запад пошёл на повышение ставок и это стало неожиданностью.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:56
      +1
      2014? Берите выше, в 1991 надо было разгонять.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:46
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Как то все это непонятно,туманно и нет вариантов,окончания.

      Незамутнённый туманом вариант: нет Украины, - нет и войск РФ на территории не существующей Украины. hi
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:51
        0
        Дымок в тумане, вот у Вас- обьективнейший вывод!!!!))) Даже если бы хотел,не возразишь.))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    +1
    ни о каких-либо переговорах с Москвой не может быть и речи, пока российская армия не покинет территории, которые в Киеве считают украинскими
    Так Москва вроде не предлагает переговоры, в лучшем случае говорит, что всегда готова к диалогу, но на наших условиях. Или это киевская власть в последнее время повторяет из раза в раз с какой-то другой целью? "Если не найдешь, я в шифоньере".
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:58
    +2
    а нахрен будут нужны какие то позорные переговоры для России..если она выведет войска...что у фашистов в башке..кисель
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:28
      +2
      По конституции РФ линия боевого соприкосновения сейчас на территории России. Наших войск на Украине нет
  9. wanna
    wanna Сегодня, 14:12
    +1
    Нет проблем, потому что русские говорят: "Мы воюем на российской земле".
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:30
      +1
      Это фактически, исторически и юридически именно так. Война идёт на территории новых российских регионов. На Украине наших военных нет
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:15
    0
    А америка не даст пойти на переговоры пока в хуторяндии остается хоть полмиллиона цеуевропэйцив!.
  11. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:17
    +2
    Мира не будет, пока галицаи-бандеровцы не вернутся а свою историческую Родину. Пора требовать референдумы во всех областях Украины: хотят ли они жить под бандерлогами?
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:25
    +1
    Цитата: Бородач
    Переговоры с Киевом возможны только тогда, когда украинские войска покинут территорию Украины. laughing

    Какой такой украины? Когда украинские войска покинут Россию, но переговоры уже будут невозможны, просто подписание акта о капитуляции.
  13. certero
    certero Сегодня, 14:29
    0
    На переговорах с Украиной в основном думают кучка нашей элиты которая хочет вернуть всё как было. Ну к их сожалению, запад посылает их на хрен.
    Всё решится на поле боя, собственно, и запад на это сделал ставку. А вот часть нашего политического руководства до сих пор этого не поняли
  14. alystan
    alystan Сегодня, 14:37
    0
    Глава офиса президента Украины: Киев не пойдёт на переговоры с Россией, пока её армия не покинет территорию Украины

    Подготовка к очередным никому не нужным переговорам?
    Еще и требования выставляют всякие Ермаки...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: alystan
      Еще и требования выставляют всякие Ермаки...

      Не по Ермаку ермолка. ~(C) laughing
  15. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 14:39
    0
    Только безоговорочная капитуляция и ни каких переговоров.