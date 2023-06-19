Глава офиса президента Украины: Киев не пойдёт на переговоры с Россией, пока её армия не покинет территорию Украины

Ситуация вокруг Украины, которая ещё больше усугубляется начавшимся в этом месяце украинским контрнаступлением, всё дальше от мирного урегулирования. А позиция Киева и его западных покровителей никак не способствует прекращению огня и началу переговоров.
В Киеве уже не раз заявляли о том, что переговоры с Россией возможны лишь при выполнении определённых условий.
В очередной раз эту позицию украинских властей подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, ни о каких-либо переговорах с Москвой не может быть и речи, пока российская армия не покинет территории, которые в Киеве считают украинскими.
Речь идёт о территории Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, ставших частью России в 2022 году. И если говорить с позиции Москвы, то это украинские войска должны покинуть оккупированные ими территории новых российских регионов.
Очевидно, что говорить о каких-либо переговорах при такой позиции сторон невозможно.
Да и можно ли говорить о переговорах с украинским режимом в принципе, если, во-первых, он не обладает субъектной самостоятельностью, во-вторых, ни одна из ранее достигнутых с киевским режимом договорённостей не выполнялась именно украинской стороной. А Минские соглашения и вовсе, как ранее откровенничали Меркель и Олланд, были необходимы, чтобы дать Киеву передышку и возможность накопить силы и оружие.