Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские формирования обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS

20
Украинские формирования обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS

Сегодня украинские войска подвергли обстрелу город Волноваха в российской Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ряд российских средств массовой информации.


Как утверждается в сообщениях, ВСУ выпустили по Волновахе не менее шести реактивных снарядов из РСЗО HIMARS. Что интересно, украинские боевики стреляли целенаправленно в сторону пункта раздачи гуманитарной помощи.

В результате обстрела города пострадали не менее 20 мирных жителей. Данная атака украинских формирований в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, который не останавливается перед любыми методами, включая и откровенный террор против мирного населения российских регионов.

Отметим, что в последнее время украинские войска активизировали обстрелы городов и сельских населенных пунктов Российской Федерации. Удары наносятся не только по новым регионам России, включая Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, но и по «старым» российским территориям, в том числе по Белгородской, Брянской и Курской областям страны.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на украинской территории, которая бы не позволила ВСУ обстреливать российские регионы. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев затем предложил сделать «санитарную зону» до города Львова, чтобы обезопасить российскую территорию от агрессивных действий киевского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:01
    +1
    Не этот ли HIMARS уничтожили при помощи РСЗО Торнадо-С?
    Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны.

    https://ria.ru/20230619/tornado-s-1879046006.html
  2. Комментарий был удален.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:04
      0
      Вам жалко? Ну сказал и сказал, его слова кушать не просят.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:14
        0
        Его слова показывают уровень государственного руководства .
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 14:39
          +1
          «Других писателей у меня для вас нет.» И.В. Сталин
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 15:07
            +1
            Вот как раз Иосифа Виссарионовича и не хватает.....А писателей всегда навалом.Вот только уровня А.Толстого нет
  3. grem
    grem Сегодня, 14:03
    -6
    «санитарную зону» до города Львова, чтобы обезопасить российскую территорию от агрессивных действий киевского режима.

    Ну уже не киевского режима ,а англосакского ..!! Будет огромный Киевский военный округ ,с структурой СМЕРШ по Судоплатовски !
    Постоянные зачистки и выходы ДРГ за границу польши т.д. Выявление схронов и прочих бандитских формирований ..
    Донбасс спецслужбы получат максимальные права ! Они их по глазам вычисляют четко и мотивация зашкаливает у них после всех потерь ..Бегите бандеровцы и К !
    Будет очень трудно ,но по другому никак мужики Бесы ополчились на Русский мир ,мы им мешаем в их извращениях и т.д.
    Мы по их мнению не должны существовать .
    Но Русские не индейцы и прочии кого эта грязная нация уничтожала предварительно ограбив ..Думайте хоспода ,с кем вы связались ..Мы вас уничтожим ,если что ,такова наша миссия историческая ломать хребты исключительным
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:14
      0
      Будет огромный Киевский военный округ ,с структурой СМЕРШ по Судоплатовски !

      Как красиво сказали...а вот, что с детьми делать будем, они в большинстве своем уже нацисты
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:15
      +1
      Как тут не вспомнить классику, бессмертную:
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:11
    +1
    ВСУ выпустили по Волновахе не менее шести реактивных снарядов из РСЗО HIMARS.

    Потому что наследники Гитлера и Бандеры.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:18
      +5
      Ой, а доска Маннергейму от РВИО или там памятники казакам-пособникам фашистов у нас, от сырости появлялись? Или как в кино за гос.счёт персонаж вроде Зои Космодемьянской выдаёт фразу, что воюет за "булочку и трамвайчик", тоже, само собой появляются без участия конкретных ФИО?
  5. wanna
    wanna Сегодня, 14:18
    0
    Китайские интернет-слухи о том, что HIMARS был заглушен российским GPS, ракеты в небе делают Броуновское движение
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:34
      +1
      Это жпс был заглушен российским рэб. А то наоборот как то непонятно laughing
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:20
    +4
    преступную сущность киевского режима, который не останавливается перед любыми методами, включая и откровенный террор

    Террор побеждается только встречным террором, а от гуманизма, соплежуйства и безнаказанности он лишь становится более агрессивнее и наглее.
    Кто мешает истреблять представителей киевской власти, органы управления и места дислокации спецслужб? А так, лишний раз рассказывая о проделках укропа, мы лишь расписываемся в собственной беспомощности. Хотели решить все проблемы дипломатическим путём, не надо было начинать сво, а раз дипломатия не помогла и пришлось лезть в драку, то тогда надо бить и избавляться жёстко от всей той системы, которая оказалась совершенно не договороспособной. Имхо.
    1. COJIDAT
      COJIDAT Сегодня, 14:28
      -5
      ты лично бить будешь? или за писял. Или твои жидовские слова опять должны реализовывать русские мужики))
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:01
        0
        Тебе жалко стало укропских полицейских, чиновников и служащих всу? Какой ты нафиг солдат! Пастух ты бабий. Евреев приплёл зачем-то? Приедь лучше, поживи в зоне куда укропы "евроблагодати" присылают, потом мне расскажешь кто здесь энурезом страдает!
    2. COJIDAT
      COJIDAT Сегодня, 14:34
      -2
      Еще добавлю - против Еврейской национальности ничего плохого не имею, у себя на родине,т.б. в Израиле, эти мужчины показали себя только с самой хорошей стороны - за то и уважение! А ж и д - понятие растяжимое - им может быть и украинец и поляк и прибалт и вообще любой национальности!
  7. certero
    certero Сегодня, 14:27
    -1
    Цитата: wanna
    Китайские интернет-слухи о том, что HIMARS был заглушен российским GPS, ракеты в небе делают Броуновское движение

    Каким образом загружен сигнал GPS на высоте где летят хаммерсы?
    Пока к сожалению никакого противоядия против этой системы российская армия не имеет. Единственное лекарство против этого уничтожения всех этих установок а для этого необходимо массированные удары авиации.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 15:39
      0
      Куда массированные удары авиации, если вы не знаете где находятся химарсы? Плюс, после пуска ракет они сразу превращаются в обычный грузовик и едут в потоке гражданских автомобилей
  8. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:14
    0
    Когда-то давно объявляли "охоту на Химарсы", сейчас вспомнилось.
  9. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:37
    0
    Медведев похоже переиграл в игры на айфоне