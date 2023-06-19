Украинские формирования обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS

Сегодня украинские войска подвергли обстрелу город Волноваха в российской Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ряд российских средств массовой информации.Как утверждается в сообщениях, ВСУ выпустили по Волновахе не менее шести реактивных снарядов из РСЗО HIMARS. Что интересно, украинские боевики стреляли целенаправленно в сторону пункта раздачи гуманитарной помощи.В результате обстрела города пострадали не менее 20 мирных жителей. Данная атака украинских формирований в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима, который не останавливается перед любыми методами, включая и откровенный террор против мирного населения российских регионов.Отметим, что в последнее время украинские войска активизировали обстрелы городов и сельских населенных пунктов Российской Федерации. Удары наносятся не только по новым регионам России, включая Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, но и по «старым» российским территориям, в том числе по Белгородской, Брянской и Курской областям страны.Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на украинской территории, которая бы не позволила ВСУ обстреливать российские регионы. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев затем предложил сделать «санитарную зону» до города Львова, чтобы обезопасить российскую территорию от агрессивных действий киевского режима.