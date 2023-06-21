От Стамбульских соглашений до «африканской миротворческой инициативы»: к чему приведет очередная попытка подписать мирный договор с Украиной

Немецкий философ Артур Шопенгауэр как-то сказал, что «примириться с человеком и возобновить с ним прерванные отношения – это слабость, в которой придется раскаяться, когда он при первом же случае сделает то же самое, что стало причиной разрыва». Попытки Москвы, которая при посредничестве на сей раз африканских государств готовит почву для подписания мирного договора с Украиной, после неудачной попытки заключения Стамбульских соглашений, вполне можно охарактеризовать этой фразой. Особенно с учетом того, что предыдущие старания заключить соглашение завершились откровенным разводом со стороны Киева, который сначала согласился на подписание бумаг, а затем после вывода Российских войск из-под Киева сразу же свое мнение изменил.
Однако, с другой стороны, следует понимать, что с учетом того, что военный конфликт на Украине зашел в позиционный тупик, когда ни одна из сторон не имеет возможности добиться необходимых результатов и одержать победу, вопрос о заключении некоего соглашения, действительно становится актуальным. Москва, после провала изначального плана СВО, давно ищет такие пути. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин открыт для любых предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Но одного лишь желания Москвы заключить некое соглашение недостаточно, для этого требуется, во-первых, согласие другой стороны, во-вторых, готовность сторон идти на компромиссы. И этого мы пока не наблюдаем.
Насколько велика вероятность подписания мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшее время? Добьется ли «африканская инициатива» каких-то результатов? Эти вопросы и обсудим в данном материале.
Негласные переговоры – визитная карточка СВО
Африканская миссия в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине стала очередной попыткой добиться подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом, поэтому неудивительно, что российское руководство, которое давно ищет пути выхода из конфликта, одобрило и приветствовало данную инициативу. И, вероятно, всячески способствовало ей. Сначала делегация, представляющая ЮАР, Союз Коморских Островов, Замбию, Сенегал, Египет, Уганду и Конго, встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем 17 июня политиков из Африки принял и российский президент Владимир Путин.
На переговорах с африканской делегацией в Санкт-Петербурге прозвучало множество интересных тезисов – в частности, Путин продемонстрировал проект договора, который украинская и российская стороны предварительно подписали весной 2022 года, более известный как «Стамбульские соглашения». В договоре, по словам Путина, содержались положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине, также в нем говорилось о сокращении численности ВСУ.
Но что интересно – мы не знаем, что в документе говорилось о Крыме и Донбассе (понятно, что о присоединении Запорожской и Херсонской области речи на тот момент не шло). В частности, бывший депутат Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев справедливо отмечает, что отсутствие текста позволяет говорить о том, что Россия готова была отказаться от Донбасса или Крыма.
«Было бы очень интересно почитать само соглашение. Я по крупицам собирал утечки об этом документе, но это не то. Отсутствие текста позволяет делать заявления о том, что Россия была готова отказаться от Крыма или Донбасса. По моей информации, это не так. Но окончательно это можно узнать, лишь прочитав текст стамбульских соглашений. Судя по тому, что текст не публикует ни одна из сторон, хотя, как сказал Владимир Владимирович, он не является секретным, там много такого, о чем не хотели бы, чтобы узнали люди ни в России, ни на Украине. Судя по всему, в соглашение были заложены серьезные компромиссы»,
– отмечает Царев.
Что понимается под «серьезными компромиссами», не очень ясно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил, что лично видел проект мирного договора, в котором указывалось, что делегации России и Украины во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года договаривались о длительной аренде Крыма. И, несмотря на опровержение от Дмитрия Пескова, автору представляется, что Александр Григорьевич не лгал, когда делал подобное заявление.
Однако после вывода войск из-под Киева и Чернигова, что, конечно, не было в полной мере «жестом доброй воли» – это было результатом как политических договоренностей, так и непростой военной ситуации – Украина отказалась от этих соглашений. Причем отказалась не сразу, судя по датировке проекта Стамбульского договора. Это произошло после визита Бориса Джонсона в Киев. Очевидно, что Киев, достаточно сильно зависящий от западных партнеров, получил соответствующие «рекомендации».
Вообще, закулисные переговоры являются характерной чертой данного военного конфликта, «странной военной операции», как ее справедливо называют некоторые эксперты. Недавно, в частности, Владимир Путин заявил, что Россия не наносит удары по правительственным зданиям в центре Киева «по ряду соображений», отказавшись говорить публично по каким именно.
«Их много, этих соображений. Я потом вам скажу, непублично»,
– заявил Путин модератору ПМЭФ Дмитрию Саймсу. Очевидно, что речь идет о неких негласных соглашениях.
Но вернемся к африканским миротворцам и новой попытке примирения сторон.
Африканская инициатива – каковы шансы на реализацию?
Недостатка в «мирных инициативах» по Украине на самом деле нет, поскольку, кроме Турции и «африканской мирной миссии», переговорщиками между Киевом, Западом и Москвой уже пытались быть глава КНР Си Цзиньпин и бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Никаких результатов никто из них, разумеется, не достиг, поскольку Зеленский отвергает все подобные инициативы.
Позиция Киева известна – Украина хочет «вывода Российских войск» и возвращения к границам 1991 года. Ни к каким компромиссам Зеленский пока не готов. И в этом отношении его поддерживают американские демократы (у республиканцев, похоже, другое мнение) и коллективный Запад в целом. Конечно, в Европе есть страны, которые выступают за скорейшее завершение конфликта, например, Венгрия, но это скорее исключение, чем правило.
По этой причине вероятность того, что африканская мирная инициатива будет реализована, невелика.
В чем, собственно, эта инициатива заключается?
В публичном поле нет точной информации о сути предложений стран Африки. Было опубликовано лишь 10 пунктов, в которых содержится мало конкретики. В них говорится о том, что «конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатии», о деэскалации конфликта с обеих сторон, гарантиях безопасности всем сторонам, освобождении военнопленных, «признании суверенитета стран в понимании Устава ООН». В общем, «за все хорошее, против всего плохого».
Некоторые политологи (например С. Марков) утверждают, что на самом деле африканская инициатива заключается в пяти пунктах – прекращении огня, создании «нейтральной зоны», вводе миротворцев ООН, автономии конфликтных регионов под патронажем ООН и референдуме в конфликтных регионах под патронажем ООН. Данное заявление вызвало недоумение и гнев у некоторых патриотических блогеров, экспертов и публичных деятелей, и замечания на тему того, что данные пункты подпадают под статью Уголовного кодекса РФ.
Впрочем, как верно замечает, например, полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков (Гиркин), в законах можно найти лазейки, которые позволят в случае необходимости провести отчуждение некоторых территорий РФ и провести демаркацию границы. Такое ранее уже происходило – стоит вспомнить передачу Китаю острова Даманский.
Однако на данный момент представляется очевидным, что шансы реализации африканской мирной инициативы весьма призрачны, поскольку Киев не пойдет на такие условия. Даже на, казалось бы, достаточно выгодные для себя условия Стамбульских соглашений, Украина не пошла, поскольку сочла их неприемлемыми, так как, имея сильную международную поддержку, считала, что можно добиться лучшего для себя исхода. Американцы и британцы этому всячески способствовали.
Кроме того, даже если предположить, что Киев согласится на какие-то соглашения, где гарантии того, что они будут выполняться? Кто будет их гарантировать? ЮАР? Это несерьезно. Киев уже не раз кидал Москву, и в случае надобности сделает это снова. Особенно с учетом того, что Зеленского активно поддерживают США и Британия.
Выводы
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже «фактически выполнила задачу по демилитаризации Украины», поскольку ВСУ уже практически не используют советскую технику и вооружения, а перешли на западные вооружения. Подобные заявления вызвали насмешки в сети, поскольку фактическое перевооружение украинских войск и переход их с во многом устаревшей советской техники на западную подается как «демилитаризация». Теперь у ВСУ есть РСЗО HIMARS, дальнобойные ракеты Storm Shadow, западные танки и БМП. Успехи «демилитаризации» очень сомнительны.
Если говорить о «денацификации», то, говоря откровенно, это изначально был не более чем пропагандистский прием, поскольку Украина, с моей точки зрения, не является ни нацистским, ни фашистским государством. Наличие добровольческих подразделений, разделяющих неонацистские взгляды (члены которых, кстати, чувствовали себя в российском плену лучше, чем обычные солдаты ВСУ), и немногочисленных радикально-националистических организаций, на мой взгляд, не является достаточным поводом для того, чтобы назвать государство нацистским.
Никаким «походом против нацизма» СВО, по-моему, не является, что доказывает освобождение «азовцев» и их последующее возвращение на фронт. Русофобия, вне всяких сомнений, является неотъемлемой частью политики нынешней Украины, однако стоит вспомнить, что хорваты ненавидели и убивали сербов, а евреи арабов, хотя и арабы, и евреи принадлежат к семитским народам. И нацизмом это не считалось и не считается.
Нынешний военный конфликт на Украине, идейная сторона которого, на мой взгляд, весьма слаба, похоже, приобретает затяжной характер, поскольку стороны делают ставку на затяжные боевые действия. Москва, пытаясь протолкнуть различные мирные инициативы, рассчитывает на благоприятное изменение международной ситуации и усталость Запада от поддержки Украины, особенно в свете неудачного начала украинского контрнаступления. На Западе, со своей стороны, рассчитывают на истощение России, ее экономическое удушение, и используют тему «российской агрессии» в своих внутриполитических целях и для усиления НАТО.
Украина, в свою очередь, рассчитывает на помощь Запада, чтобы добиться выхода к границам 1991 года, паразитируя на помощи из США и Европы, однако, в случае если глобальные игроки надумают завершить конфликт, Зеленскому ничего не останется, кроме как подписать мирный договор, поскольку пространства для маневра у Киева нет.
Однако непохоже, что военный конфликт на Украине в ближайшее время завершится мирным договором, хотя его среднесрочная заморозка (без соглашений) не исключена. Для мирного же договора нет никаких предпосылок.
А поэтому мирные инициативы, наподобие африканской, с высокой вероятностью не достигнут какого-то существенного результата.