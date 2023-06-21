От Стамбульских соглашений до «африканской миротворческой инициативы»: к чему приведет очередная попытка подписать мирный договор с Украиной

Негласные переговоры – визитная карточка СВО

«Было бы очень интересно почитать само соглашение. Я по крупицам собирал утечки об этом документе, но это не то. Отсутствие текста позволяет делать заявления о том, что Россия была готова отказаться от Крыма или Донбасса. По моей информации, это не так. Но окончательно это можно узнать, лишь прочитав текст стамбульских соглашений. Судя по тому, что текст не публикует ни одна из сторон, хотя, как сказал Владимир Владимирович, он не является секретным, там много такого, о чем не хотели бы, чтобы узнали люди ни в России, ни на Украине. Судя по всему, в соглашение были заложены серьезные компромиссы»,

«Их много, этих соображений. Я потом вам скажу, непублично»,

Африканская инициатива – каковы шансы на реализацию?

Выводы