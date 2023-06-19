Сгоревшие остовы западной техники стали вместо сине-желтой маркировки иллюстрацией текущей наступательной операции украинской армии.
То, что сейчас мы наблюдаем – это резня
- считает американский обозреватель Джексон Хинкл.
С его слов, ВСУ стремительно растрачивают арсеналы переданной им Западом бронетехники всех типов и несут огромные потери в живой силе. Виной этому является неподготовленность войск к жесткой борьбе с российской армией. Но украинские солдаты, вынуждаемые киевским режимом и западными силами, идут на абсурдное побоище.
Как он указывает, красивый вид танков «Леопард» не мешает им гореть вместе со всей остальной техникой ВСУ. Новые поставки не в состоянии обеспечить победу: российские войска с той же эффективностью уничтожат любое оружие, будь это американские истребители F-16 или израильские танки «Меркава». Единственный способ остановить конфликт – заключить мир.
Не нужно нападать на Россию. Это плохая идея. Ведь уже были попытки атаковать ее со стороны Наполеона и Гитлера, но никаких выводов сделано не было. Без мирного соглашения эту бойню [украинской армии] прекратить не удастся
- делает вывод американский обозреватель, призывая Запад отказаться от агрессии против России.