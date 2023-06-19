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Американский обозреватель: Нападать на Россию - плохая идея

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Американский обозреватель: Нападать на Россию - плохая идея

Сгоревшие остовы западной техники стали вместо сине-желтой маркировки иллюстрацией текущей наступательной операции украинской армии.


То, что сейчас мы наблюдаем – это резня

- считает американский обозреватель Джексон Хинкл.

С его слов, ВСУ стремительно растрачивают арсеналы переданной им Западом бронетехники всех типов и несут огромные потери в живой силе. Виной этому является неподготовленность войск к жесткой борьбе с российской армией. Но украинские солдаты, вынуждаемые киевским режимом и западными силами, идут на абсурдное побоище.

Как он указывает, красивый вид танков «Леопард» не мешает им гореть вместе со всей остальной техникой ВСУ. Новые поставки не в состоянии обеспечить победу: российские войска с той же эффективностью уничтожат любое оружие, будь это американские истребители F-16 или израильские танки «Меркава». Единственный способ остановить конфликт – заключить мир.

Не нужно нападать на Россию. Это плохая идея. Ведь уже были попытки атаковать ее со стороны Наполеона и Гитлера, но никаких выводов сделано не было. Без мирного соглашения эту бойню [украинской армии] прекратить не удастся

- делает вывод американский обозреватель, призывая Запад отказаться от агрессии против России.
Использованы фотографии:
ТГ/Гладков
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7 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:41
    +2
    Заключить мир, после всего произошедшего в мире, в экономике, по сути новая реальность, звучит так же абсурдно как и демилитаризация с денацификацией.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:41
    +3
    Как мало людей знает и помнит историю... И сколько от этого бед.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    +2
    Не нужно нападать на Россию.
    . Забугорные периодически о том забывают.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:43
    0
    Ведь уже были попытки атаковать ее со стороны Наполеона и Гитлера, но никаких выводов сделано не было. Без мирного соглашения эту бойню [украинской армии] прекратить не удастся
    fool fool Бойня прекратится, когда как в 1945 и 1814 г. русская армия войдет в столицу врага. angry
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:50
      0
      Тем временем,впервые,начиная с осени на работу пошли повестки...
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:44
    +1
    Не нужно нападать на Россию. Это плохая идея.

    Для первого этапа ососзнания содеянного уже неплохо
    Сначала понимание.
    Потом паника.
    Затем ужас.
    И только после этого диалог с "партнерами" о том кто есть кто и как дальше жить.
    Что же касается мирных переговоров, то тут еще надо подумать на каких и на чьих условиях будет мир.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:52
    0
    Виной этому является неподготовленность войск к жесткой борьбе с российской армией.

    На самом деле не так, а так:
    Виной этому является подготовленность ВС РФ к жесткой борьбе с ВФУ, хотя побольше БПЛА камикадзе не помешало бы.