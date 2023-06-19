Американский обозреватель: Нападать на Россию - плохая идея

То, что сейчас мы наблюдаем – это резня

Не нужно нападать на Россию. Это плохая идея. Ведь уже были попытки атаковать ее со стороны Наполеона и Гитлера, но никаких выводов сделано не было. Без мирного соглашения эту бойню [украинской армии] прекратить не удастся