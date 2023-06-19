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Песков счёл приемлемыми некоторые идеи, представленные в африканском плане мирного урегулирования украинского кризиса

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Песков счёл приемлемыми некоторые идеи, представленные в африканском плане мирного урегулирования украинского кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о плане мирного урегулирования украинского кризиса, представленного недавно главами африканских государств. Он допустил, что некоторые идеи из этого документа могут быть претворены в жизнь.


«Идеи, изложенные членами делегаций [африканских стран] в ходе состоявшихся переговоров, разумеется, содержат определённые темы, которые вполне реализуемы на практике»
– заявил Заместитель руководителя Администрации президента России в интервью RT.

Также, отметил он, диалог со странами Африки продолжится, в том числе и на предстоящем саммите Россия – Африка, проходить который будет в июле в Санкт-Петербурге. Данную информацию по итогам встречи с лидером РФ подтвердил и президент ЮАР.

Напомним, что в субботу президент Владимир Путин провёл переговоры с представителями 7 африканских государств, среди которых находился и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса. Главной темой на повестке был украинский вопрос, где стороны обсуждали всевозможные пути его решения.

Во время встречи российский лидер показал делегации согласованный в Стамбуле ещё в самом начале спецоперации договор между Москвой и Киевом, предусматривающий постоянный нейтралитет и гарантии безопасности для Украины. Глава российского государства напомнил, что после того как Россия сдержала своё обещание и вывела свои войска из Черниговской и Киевской областей, руководство Украины, в свойственной ему манере решило «выкинуть этот документ на свалку истории». Более того, подчеркнул Путин, Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от украинской стороны.

Хотя об оценках самой африканской делегации пока говорить ещё рано, поскольку, как заявили ранее ТАСС в МИД ЮАР, окончательный рамочный документ миссии ещё не завершён, усилия африканских стран в этом направлении похвальны. При этом нужно признать, что отныне Африка перестала позиционировать себя как континент-колония, а стало быть, с мнением государств континента придётся считаться, нравится это западным колонизаторам или нет.
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22 комментария
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  1. Bezdonnyj
    Bezdonnyj Сегодня, 14:37
    +2
    А что за идеи??? не сказали... Кто знает
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:42
      +3
      Ну обычное доброе, светлое, вечное. Прекратить стрелять, разойтись по углам, поговорить и давай по новой спустя время. Автору нобелевку, остальным всё тоже самое. Вам жалко?
    2. wanna
      wanna Сегодня, 14:43
      +1
      А что за идеи???

      Люди в этих странах настолько голодны, что тратят около 70 миллиардов долларов в год на импорт продовольствия. Большая часть сельскохозяйственных угодий Африки используется для выращивания экспортных культур, таких как кофе, какао и хлопковое масло, в то время как африканцы в основном зависят от импорта пшеницы и риса, основных продовольственных культур.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 14:56
        +1
        Люди в этих странах настолько голодны, что тратят около 70 миллиардов долларов в год на импорт продовольствия. Большая часть сельскохозяйственных угодий Африки используется для выращивания экспортных культур, таких как кофе, какао и хлопковое масло, в то время как африканцы в основном зависят от импорта пшеницы и риса, основных продовольственных культур.

        Врали значит мне в детстве про Чунга-Чангу!
        Как я понимаю, африканцы голодают из-за того, что дешево импортируют кофе с хлопком и дорого экспортируют пшеницу с рисом?
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:56
        +2
        кофе, какао и хлопковое масло
        Кофе,какао и хлопок там приносят в разы больше прибыли чем пшеница или кукуруза. Выгоднее их продать, а зерно закупить.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:10
          +1
          Цитата: Болторез
          ,какао и хлопок там приносят в разы больше прибыли чем пшеница или кукуруза.
        2. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 15:37
          0
          Кофе,какао и хлопок там приносят в разы больше прибыли...
          да ни фига подобного. Это сложные в выращивании культуры, и на единицу площади их получается совсем немного по весу. А пшеница не тропическая и даже не субтропическая культура.
      3. alystan
        alystan Сегодня, 15:37
        0
        Во-первых, не будем забывать, что Африка считается прародиной человечества.

        Во-вторых, в Африке расположено 55 государств с населением 1,38 млрд чел. по данным 2021 года, что представляет 18,2% населения Земли.

        И поэтому ваше утверждение, что

        Люди в этих странах настолько голодны, что тратят около 70 миллиардов долларов в год на импорт продовольствия.

        не стоит ровным счетом ничего в перерасчете на одну страну и тем более на одного жителя.

        В 2017 году на импорт продовольствия во всем мире было расходовано 18,0 трлн. долл. США.
        Самой "оголодавшей" видимо является Европейский союз - 2,244 трлн. долл. США (2014).
        И с разбивкой по странам, где на первом месте гордо разместились США:
        1. США - 2,352 трлн. долл. (2017)
        2. Китай - 1,731 трлн. долл. (2017)
        3. Германия - 1,104 трлн. долл. (2017)
        4. Великобритания - 782,5 млрд. долл. (2017)
        5. Япония - 766,6 млрд. долл. (2017)
        6. Франция - 524,4 млрд. долл. (2016)
        - Гонконг - 520,6 млрд. долл. (2016)
        7. Республика Корея - 514,2 млрд. долл. (2016)
        8. Нидерланды - 477,8 млрд. долл. (2017)
        9. Канада - 471,0 млрд. долл. (2017)
        10. Индия - 467,5 млрд. долл. (2017)
        11. Италия - 435,8 млрд. долл. (2017)
        12. Испания - 431,0 млрд. долл. (2017)
        13. Мексика - 417,3 млрд. долл. (2017)
        14. Сингапур - 309,7 млрд. долл. (2017)
        15. Бельгия - 306,1 млрд. долл. (2017)
        16. Китайская Республика - 272,4 млрд. долл. (2017)
        17. Швейцария - 286,7 млрд. долл. (2017 )

        А первые представители африканского континента появляются в этом списке только начиная с 47-го места. Причем это вовсе не самые бедные государства "черного континента".
        47. Египет - 50,07 млрд. долл. (2016)
        50. Алжир - 44,6 млрд. долл. (2016)
        52. Марокко - 33,15 млрд. долл. (2016)

        Теперь представьте, сколько веков Запад беззастенчиво и нагло грабил континент, обрекая местное население на неимоверные страдания и горе. И горит желанием продолжать это все и дальше. Но африканцы уже вовсе не те, что были раньше, и вот уже более полувека пытаются освободиться от этих "жадных западных объятий". Но им это дается очень нелегко. Поэтому похвально их желание объединиться с антизападным миром, в том числе и в рамках новых междуныродных структур.

        И не будем сбрасывать со счетов тот исторический факт, что у истоков национально-освободительного движения Африки был Советский союз!
    3. Венд
      Венд Сегодня, 14:54
      +1
      Странам Африки удобрения подарили, а они лезут со своими мирными инициативами. Россия сам в состоянии разобраться и сделать так, как будет лучше для России.
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Bezdonnyj
      А что за идеи??? не сказали... Кто знает

      Да, не было ли там предложений вывезти всех чубатых в Африку, на родину обезьян? Мы - за. feel
  2. wanna
    wanna Сегодня, 14:38
    +1
    представленного недавно главами африканских государств

    Это значит, что мир действительно изменился, если раньше все "медиации" на земле решались Западом. Давайте порадуемся ослаблению западного могущества!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:39
    -4
    Счас начнется, вот к чему это? Некоторые идеи!!! Зачем давать людям повод для волнений и козырь всем всепропальщикам?!
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:39
    +1
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался... Он допустил,

    А Песков - это кто? Это говорящая голова, который любую фразу должен начинать словами: "Президент считает..."
    А то иногда Песков "такую пургу" начинает нести, что начинаешь сомневаться, кто у нас Президент.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Дилетант
      А Песков - это кто? Это говорящая голова, который любую фразу должен начинать словами: "Президент считает..."

      Некто считает что пресс-секретарь и зам главы АП одно и то же:
      – заявил Заместитель руководителя Администрации президента России в интервью RT.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    +2
    некоторые идеи из этого документа могут быть претворены в жизнь
    Сказано явно для того, чтобы лидеры африканских стран не подумали, что зря приезжали и их не услышали. Дипломатия, едрит твою.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:47
      +1
      rotmistr60 hi, понятно политесс))) и всё такое, только вот для своих бы не плохо озвучить конкретные цели и дать грубо говоря гарантии что с пол пути никто не свернет и с этой галеры не соскочит.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:46
    -1
    Много каких идей можно реализовать. Но вот проблемма, у свинок мозга нет и их рукооводство себя не асоциирует с дальнейшей жизнью в стране, а значит и нет ответственности за людей. Да и за лужей свинки ненужны, это же теже чертовы русские что до берлина дошли и обломали их поход на русь.
  7. Bad_gr
    Bad_gr Сегодня, 14:47
    +3
    О чём можно переговариваться с этим режимом ? Тема с переговорами только баламутит народ. Так и ждёшь, что опять откуда-нибудь выведут войска, и там начнутся чистки, с истребление всех, кого заподозрят в пророссийских взглядах.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:48
    +1
    Свинью надо сначала сну-сну, а потом кай-кай))) Такой вот африканский план в Цегабоне
  9. bars042
    bars042 Сегодня, 14:56
    0
    Сели, посидели тесным кружком:





    Что то порешали. Жизнь Идёт!
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:04
    +1
    Не надо нам таких идей: там наши люди гибнут. Вариант только один: Победа.
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:07
    +1
    Вся новость в одном заголовке. А как расписались-то! fellow