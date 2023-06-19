Песков счёл приемлемыми некоторые идеи, представленные в африканском плане мирного урегулирования украинского кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о плане мирного урегулирования украинского кризиса, представленного недавно главами африканских государств. Он допустил, что некоторые идеи из этого документа могут быть претворены в жизнь.
«Идеи, изложенные членами делегаций [африканских стран] в ходе состоявшихся переговоров, разумеется, содержат определённые темы, которые вполне реализуемы на практике»
– заявил Заместитель руководителя Администрации президента России в интервью RT.
Также, отметил он, диалог со странами Африки продолжится, в том числе и на предстоящем саммите Россия – Африка, проходить который будет в июле в Санкт-Петербурге. Данную информацию по итогам встречи с лидером РФ подтвердил и президент ЮАР.
Напомним, что в субботу президент Владимир Путин провёл переговоры с представителями 7 африканских государств, среди которых находился и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса. Главной темой на повестке был украинский вопрос, где стороны обсуждали всевозможные пути его решения.
Во время встречи российский лидер показал делегации согласованный в Стамбуле ещё в самом начале спецоперации договор между Москвой и Киевом, предусматривающий постоянный нейтралитет и гарантии безопасности для Украины. Глава российского государства напомнил, что после того как Россия сдержала своё обещание и вывела свои войска из Черниговской и Киевской областей, руководство Украины, в свойственной ему манере решило «выкинуть этот документ на свалку истории». Более того, подчеркнул Путин, Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от украинской стороны.
Хотя об оценках самой африканской делегации пока говорить ещё рано, поскольку, как заявили ранее ТАСС в МИД ЮАР, окончательный рамочный документ миссии ещё не завершён, усилия африканских стран в этом направлении похвальны. При этом нужно признать, что отныне Африка перестала позиционировать себя как континент-колония, а стало быть, с мнением государств континента придётся считаться, нравится это западным колонизаторам или нет.