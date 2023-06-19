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В селе Пятихатки на Запорожском направлении ВСУ несут значительные потери под российскими контрударами

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В селе Пятихатки на Запорожском направлении ВСУ несут значительные потери под российскими контрударами

В районе села Пятихатки на Васильевском направлении Запорожского участка фронта продолжаются ожесточенные бои. Российская армия в ходе контратак уничтожает огнем противника.


В настоящее время населенный пункт находится в серой зоне, западная часть села все еще находится под контролем боевиков киевского режима, оборудовавших в оставленных жителями домах огневые точки и пункты временной дислокации. Противник продолжает попытки развивать наступление на опорные пункты российской армии.



Артиллерия ВС РФ с высот плотно работает по врагу, а также ведет контрбатарейную борьбу, в ходе которой было уничтожено несколько единиц САУ и РСЗО украинской армии.

Также сообщается об ударах при помощи огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" по скоплениям живой силы и военной техники украинских боевиков, в том числе в лесных посадках за Пятихатками.

Огневую поддержку пехотным подразделениям противника осуществляют гаубичные и реактивные артиллерийские дивизионы ВСУ, расположенные в районе Каменского, Степного и других населенных пунктах.

По информации ряда источников российское командование продолжает переброску значительных резервов и военной техники, включая системы ТОС-1А "Солнцепек", танки и РСЗО. Украинская армия пытается контратаковать в полях в районе села Красноармейское (Долинка).

Ранее украинские источники сообщали о взятии под контроль Пятихаток и якобы полном отступлении ВС РФ на этом участке фронта. Однако, оказавшись в Пятихатках, ВСУ уже утратили ряд позиций, понеся потери в живой силе и технике под российскими контрударами.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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24 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 14:42
    +4
    Упорства всу не занимать. Погибают, но лезут всё равно. Сказывается русская кровь, хоть её наличие украинцы отрицают.
    Смачно удобряется русская земля.
    Надеюсь, что зарубежных наёмников там побольше поляжет. Этих вообще не жалко.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:52
      +2
      Сказывается,то что их пичкают психотропами.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:13
        +2
        Пичкают их пропагандой и небылицами.На полном серьезе уверены,что еще чуть чуть и мы побежим.На химии долго не навоюешь-организм откажет
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:12
      +2
      Цитата: Anarchist
      Упорства всу не занимать. Погибают, но лезут всё равно. Сказывается......

      .............укропропаганда. Они уверены абсолютно, что ещё чуть-чуть и пройдут парадом победителей по Красной площади.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:44
    +1
    Тормозите с новостью. Пару часов как украинское мясо под ударами арты, героически заменили наши же. Поменялись местами короче.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 14:56
      +1
      Да, новости в этом районе идут одна за другой, за телеграммом не угнаться ! Хотя наверное было бы выгоднее оставить это простреливаемое село, приглашая вражескиие силы становиться в нем мишенями.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Копчёный
      украинское мясо

      Я фигею над нашим зоопарком. Мясо, хренасо, свинорылые, пятачки... А может на себя поглядеть?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:04
        0
        Ну так у нас подают новости, применительно к этой Пятихатке тоже. Вот только мало кто понимает, что насыпает арта обеих сторон, как и становишься мясом.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:22
          0
          Цитата: Копчёный
          Ну так у нас подают новости, применительно к этой Пятихатке тоже. Вот только мало кто понимает, что насыпает арта обеих сторон, как и становишься мясом.

          На диване легко и непринужденно можно громить укропов.
      2. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 15:27
        0
        Да уж,"учителя" были хорошие.начали с ваты,а дальше нет смысла и перечислять.поэтому и нечего пенять,коль рожа крива
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:45
    +2
    Там от Пятихаток осталось только название , впрочем как и от тех БТГ ВСУ , которые периодически занимают этот населенный пункт и пытаются в нем закрепится.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:47
      -1
      Обычный обывательский погреб-подвал, оказывается, непреодолимым препятствием для любой артиллерии. Военным теоретикам, конструкторам, нужно создать такое оружие, чтобы гарантировано и желательно не дорого уничтожать эти самые места.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 14:59
        0
        частная застройка плотная, из хорошего кирпича, много построек и заборов из камня, много железа, гофры, и много зелени, садов. Всё это делает арт.обстрел малоэффективным, требуются значительная плотность для гарантированного поражения цели.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 15:07
          0
          Дожили, что нужно выдавать конструкторам ТЗ на создание противоподвально-погребных сооружений. Дедам проще было с тогдашними ДОТа-ДЗОТами, U-boot-bunker, банальный ж/б.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:17
          0
          Вы видели этот населенный пункт?На карте?Там если плотно применять ТОСы и подвалы с садами и гофрой не спасут.Скорее всего всуки рассредоточились по окрестностям,лесополосам
  4. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:50
    0
    Нашим победы! Ихних мочить.
    Лично Я. Вообще ложил на ихнии потери , чем больше упертых сгинут , тем лучше. am
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:57
    0
    ВСУ обречены: еще месяц таких штурмов и они приблизяться к потерям Нивеля в I Мировую войну
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:07
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      еще месяц таких штурмов и они приблизяться к потерям Нивеля в I Мировую войну

      Ага, и побегут крестьяне, пиля обрезы за пазухой
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 15:00
    0
    Аланы написали, что отбили Пятихатки, а «недогосударство украина», рапортует что взяли село, оно получается каждый день переходит из рук в руки и становится кладбищем для ВСУ.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:10
      +2
      Цитата: Sergey39
      получается каждый день переходит из рук в руки и становится кладбищем для ВСУ.

      Когда каждый день из рук в руки то, к сожалению, кладбище не одно, а два. am
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:11
      +2
      Т.е когда наши отбивают, потерь нет и кладбище только для всушников? Ну слава Богу тогда.
    3. DenD
      DenD Сегодня, 15:15
      +1
      Аланы написали, что отбили Пятихатки, а «недогосударство украина», рапортует что взяли село, оно получается каждый день переходит из рук в руки и становится кладбищем для ВСУ.
      Там с обеих сторон потери. А село "серая зона", которое может переходить из рук в руки, сколько угодно раз, за сутки. Таковы реалии боевых действий.
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:18
    0
    Контрудары против контрнаступления...
    А дальше контрчто будет?
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:32
    +1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Копчёный
    украинское мясо

    Я фигею над нашим зоопарком. Мясо, хренасо, свинорылые, пятачки... А может на себя поглядеть?

    Заметили в зеркале изменения? Тогда причем тут остальные?))
    Укрорейх как раз сам занимается расчеловечиванием собственных сограждан и превращает их буквально в мясо в том числе, не заботясь о потерях.
    Так в чем проблема - лишь бы погундеть?