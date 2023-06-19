В районе села Пятихатки на Васильевском направлении Запорожского участка фронта продолжаются ожесточенные бои. Российская армия в ходе контратак уничтожает огнем противника.
В настоящее время населенный пункт находится в серой зоне, западная часть села все еще находится под контролем боевиков киевского режима, оборудовавших в оставленных жителями домах огневые точки и пункты временной дислокации. Противник продолжает попытки развивать наступление на опорные пункты российской армии.
Артиллерия ВС РФ с высот плотно работает по врагу, а также ведет контрбатарейную борьбу, в ходе которой было уничтожено несколько единиц САУ и РСЗО украинской армии.
Также сообщается об ударах при помощи огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" по скоплениям живой силы и военной техники украинских боевиков, в том числе в лесных посадках за Пятихатками.
Огневую поддержку пехотным подразделениям противника осуществляют гаубичные и реактивные артиллерийские дивизионы ВСУ, расположенные в районе Каменского, Степного и других населенных пунктах.
По информации ряда источников российское командование продолжает переброску значительных резервов и военной техники, включая системы ТОС-1А "Солнцепек", танки и РСЗО. Украинская армия пытается контратаковать в полях в районе села Красноармейское (Долинка).
Ранее украинские источники сообщали о взятии под контроль Пятихаток и якобы полном отступлении ВС РФ на этом участке фронта. Однако, оказавшись в Пятихатках, ВСУ уже утратили ряд позиций, понеся потери в живой силе и технике под российскими контрударами.