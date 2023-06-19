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Российские войска взяли под контроль укрепрайон ВСУ в районе так называемого «зверинца» к юго-востоку от Марьинки

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Российские войска взяли под контроль укрепрайон ВСУ в районе так называемого «зверинца» к юго-востоку от Марьинки

Укрепленный район ВСУ в районе так называемого «зверинца» к юго-востоку от Марьинки был взят под контроль российскими подразделениями «Шторм». Остатки украинских формирований, находившиеся на территории данного укрепрайона, были выбиты российскими военными, сообщают военные корреспонденты.


По утверждению военкоров, атака на укрепрайон имела место сегодня ночью. Отряды «Шторм» смогли установить контроль над данным районом, сумев выбить с его территории украинских боевиков. Напомним, что так называемый «зверинец» российские войска пытались занять в течение нескольких месяцев.

Украинскими формированиями в указанном районе были установлены несколько линий минных заграждений, а подступы к укрепленному району простреливались с высоты 211 метров.

Отметим, что данная позиция имеет явную важность в тактическом отношении. Без установления контроля над данной позицией не представляется возможным продвижение к населенному пункту Победа и охват Марьинки с южного направления. После взятия данного укрепленного района у российской армии появилась перспектива усиления натиска на этом участке.



Напомним, что об установлении контроля над большей частью Марьинки руководитель ДНР Денис Пушилин рассказывал достаточно давно. Но до сих пор российским войскам не удалось полностью освободить данный населенный пункт. Засевшие в нем украинские боевики ожесточенно сопротивляются, сохраняя контроль над меньшей частью данного населенного пункта.
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5 комментариев
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  1. SwR9
    SwR9 Сегодня, 14:52
    +7
    Над Черным морем британский разведчик с истребителями, только что выключили транспондеры и пропали с карты. Опять что-то замышляют.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 14:59
      0
      А что вы хотели. Как бы там неотбрыкивались Зеля и Ко, а наступление идёт. И разведданные ВСУ ох как нужны. Либо... нет, о совсем плохом думать не хочется. Но как только эти стервятники появляются вблизи наших границ, происходит очередная гадость. И не нужно говорить, что это обычные рутинные вылеты.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:08
    +1
    Гы-гы-гы. УНИАН сам опубликовал. На Украине очередной траур.)))
    ❗️Йенс Столтенберг поставил точку в вопросе об официальном приглашении Украины в НАТО

    На брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем генсек НАТО подтвердил, что члены Альянса не собираются официально приглашать Украину на саммите в Вильнюсе.

  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:10
    +1
    Взять в клещи.Замечательно.Интересен другой момент,что в самой Марьинке?По словам многих участников там осталось пространства для всук совсем чуть чуть.Или все же не так?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:23
      0
      ЕЕ уже брали по официальным данным на 90%, а потом стало 70 и менее. Там обычные позиционные бои без полноценного наступления ее еще год- два украинские войска смогут оборонять спокойно.