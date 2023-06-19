Российские войска взяли под контроль укрепрайон ВСУ в районе так называемого «зверинца» к юго-востоку от Марьинки

Укрепленный район ВСУ в районе так называемого «зверинца» к юго-востоку от Марьинки был взят под контроль российскими подразделениями «Шторм». Остатки украинских формирований, находившиеся на территории данного укрепрайона, были выбиты российскими военными, сообщают военные корреспонденты.По утверждению военкоров, атака на укрепрайон имела место сегодня ночью. Отряды «Шторм» смогли установить контроль над данным районом, сумев выбить с его территории украинских боевиков. Напомним, что так называемый «зверинец» российские войска пытались занять в течение нескольких месяцев.Украинскими формированиями в указанном районе были установлены несколько линий минных заграждений, а подступы к укрепленному району простреливались с высоты 211 метров.Отметим, что данная позиция имеет явную важность в тактическом отношении. Без установления контроля над данной позицией не представляется возможным продвижение к населенному пункту Победа и охват Марьинки с южного направления. После взятия данного укрепленного района у российской армии появилась перспектива усиления натиска на этом участке.Напомним, что об установлении контроля над большей частью Марьинки руководитель ДНР Денис Пушилин рассказывал достаточно давно. Но до сих пор российским войскам не удалось полностью освободить данный населенный пункт. Засевшие в нем украинские боевики ожесточенно сопротивляются, сохраняя контроль над меньшей частью данного населенного пункта.