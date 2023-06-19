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Началось оснащение третьей по счету бригады ВВС НОАК новейшими китайскими истребителями J-20

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Началось оснащение третьей по счету бригады ВВС НОАК новейшими китайскими истребителями J-20

Китайский оборонно-промышленный комплекс усиленно работает по выпуску новейших истребителей J-20, наращивая поставки самолетов 5-го поколения в армию.


Как указывается в издании Bulgarian Military, 131-я воздушная бригада ВВС НОАК приступила к эксплуатации истребителей J-20A, став третьим по счету соединением, осуществляющим переход на новый тип самолета после 8-й бригады, расположенной на северо-востоке Китая (перевооружение началось в августе 2022 года), и 55-й бригады, дислоцированной на восточном побережье КНР (переоснащение стартовало в марте 2023 года).

131-я бригада расположена на южной оконечности материка. Она отвечает за противовоздушное прикрытие городов, расположенных на юге страны, и важных военно-морских объектов на острове Хайнань. Размещенная здесь ВМБ имеет решающее значение для вооруженных сил Китая, особенно в части проведения операций с участием атомных подводных лодок.

Таким образом, уже три из пяти соединений истребительной авиации НОАК получают в свое распоряжение J-20. Как считают западные обозреватели, объем производства данных машин может превышать 50 единиц в год и в настоящее время на вооружении страны находится более 200 J-20.

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7 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:17
    +4
    Молодцы китайцы!!! Нашим из ОАК урок и пожелание увеличить выпуск СУ 57
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 15:20
      +2
      Новый гегемон крепнет на глазах... даже старого гегемона подвинул, свердхержавы пилят мир:
      МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
      «
      "США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — отметил американский чиновник.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 15:30
        0
        Слов нет. Молодцы китайцы, клепают и клепают в десять раз больше чем наш Авиапром.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: Buyan
      Молодцы китайцы!!! Нашим из ОАК урок и пожелание увеличить выпуск СУ 57

      Да. Очень молодцы!
      Су-57? Для этой войны планер супер, мотор пока что не очень и машина избыточно перенасыщена авионикой.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:21
    -1
    Надо бы дать китайцам потренироваться с этими машинами на Украине.
    Отбой тревоги.
    ✈️ В ВФУ заявили, что российские бомбардировщики, вероятно, проводили тренировочные полёты с имитацией пусков ракет

    ВФУ побежало отмывать шаровары от дерьма чтобы успеть до следующей тревоги.)))
  3. Codett
    Codett Сегодня, 15:22
    0
    Будем ждать когда у нас увеличится выпуск су-57, а так китайцы могут отнять у нас часть рынка самолётов, возможно это заставит шевелиться менеджеров из ОАК
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:28
    0
    Ай да китайцы. Свои моторы освоили !Мотор = сердце любого ЛА. Это очень дорогого стоит. Вернер фон Браун, кажется, говорил, что с хорошим мотором и кирпич летает.
    На прототипы и первые серийные самолёты J-20 устанавливался двигатель АЛ-31ФН, в том числе третьей серии с тягой на форсаже 137 кН[31][32]. В СМИ публиковались статьи, согласно которым на J-20 монтировались более совершенные двигатели АЛ-31Ф-М2

    Двигателем WS-10C оснащаются серийные самолёты J-20A, начиная с 2019 года[33][35]. Тяга на форсаже этого изделия составляет 142 кН[31]. Её хватает для крейсерского полёта на низком сверхзвуке[36][35]. Выводы части аналитиков и журналистов о крейсерской скорости оспариваются в других статьях[37]. В 2017 году стало известно о том, что Китай начал устанавливать на двигатели семейства
    WS-10 лопатки, сделанные из собственного монокристаллического рений-никелевого суперсплава.
    В 2020 году
    межремонтный период двигателей семейства WS-10 превысил 500 часов
    [39]. Общий ресурс неизвестен. WS-10C имеет пилообразное сопло для снижения заметности в диапазоне радиоволн