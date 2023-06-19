Лайнер «Вильгельм Густлофф»: о нелёгкой судьбе «гордости» Третьего рейха

Третьему рейху «Титаники» не нужны!

Гигантское десятипалубное пассажирское судно «Вильгельм Густлофф» было спущено на воду в мае 1937 года. Уже в марте 1938-го круизный лайнер, рассчитанный на 1463 пассажира, был введен в эксплуатацию и до начала Второй Мировой войны успел выполнить 44 коммерческих рейса.Что характерно, гигантский корабль водоизмещением 25,5 тысячи тонн и длиной 208,5 метра должен был стать символом и гордостью Третьего рейха. К слову, именно по этой причине его изначально собирались назвать «Адольф Гитлер».Однако, хоть и тщеславный, но «предусмотрительный», фюрер решил отказаться от подобной «чести», так как опасался, что пароход может наткнуться на риф или же стать жертвой иной аварии. Не мог же «Адольф Гитлер» пойти ко дну.Именно поэтому рейхсканцлер решил назвать лайнер в честь нацистского идеолога и пропагандиста Вильгельма Густлоффа, убитого в Давосе (Швейцария) в феврале 1936 года еврейским студентом Давидом Франкфуртером.Изначально круизный лайнер позиционировался, как непотопляемый корабль.- заявил Гитлер на торжественной церемонии ввода корабля в эксплуатацию.Но, судьба распорядилась иначе и он повторил судьбу своего «однофамильца».В конце августа 1939 году «Вильгельм Густлофф», как и другие немецкие гражданские суда, был передан военным. Корабль перекрасили в белый цвет и первое время использовали в качестве плавучего госпиталя.В то же время уже летом 1940 года его подготовили для вторжения в Великобританию. Однако последнее не состоялось, а лайнер был переведен в Готенхафен, поставлен на якорь и использовался в качестве плавучей казармы.Простояв более четырех лет у причала, «гордость» Третьего рейха отправился в свое последнее плавание. 22 января 1945 года лайнер участвовал в эвакуации немецких военных и их семей из Восточной Пруссии и Курляндии.Уже через восемь дней, 30 января, «Вильгельм Густлофф» пошел ко дну, после атаки советской подводной лодки С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско.Стоит отметить, что на борту лайнера по разным данным находились от 6 до 8 тысяч человек. Данная катастрофа по сей день считается самой крупной на море.Между тем, несмотря уверенность многих историков в том, что на борту лайнера находились беженцы, в большинстве своем мирные, есть и иные сведения.По некоторым данным, «Вильгельм Густлофф» мог перевозить порядка 5 тысяч военнослужащих вермахта, 1300 из которых – подводники. Эта версия подтверждается несколькими источниками.