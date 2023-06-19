На Евпаторийском шоссе Симферополя примерно в четыре часа утра взорвался автомобиль помощника вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области Владимира Епифанова. Помимо этого, чиновник выдвигал свою кандидатуру на предстоящих выборах в депутаты от партии «Единая Россия».О взрыве сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.В момент происшествия он сидел за рулем своего автомобиля Toyota Land Cruiser. Кроме него, в машине были секретарь и охранник помощника вице-премьера. Источником взрыва стал газовый баллон, который был установлен внутри авто. Когда он взорвался, Епифанов потерял контроль над машиной, которая влетела в забор.В результате водитель и оба пассажира получили значительные ожоги. Площадь поражения поверхности тела у каждого из них составила от 30 до 50 процентов. У пострадавших зафиксированы ожоги туловища, рук и головы. Помимо этого, охранник обжег левую ногу.Пострадавших доставили в лечебное учреждение и оказывают им медицинскую помощь.На данный момент пока не удалось определить причину взрыва. Но, как утверждает помощник Епифанова, газовый баллон вчера проходил проверку на одной из симферопольских станций техобслуживания.Ранее советник главы республики Олег Крючков также сообщал о взрыве автомобильного газового баллона в крымском поселке Мирный. Пострадало три человека. Так как пострадавших доставили в больницу в Симферополе, Telegram-канал Baza предположил, что речь может идти об одном и том же случае.