Транзитный перекрёсток и персидский ковёр под китайский сервиз

Почему буксует Север и почему – Юг

Ветка, нитка или магистраль

«…Бизнес России больше заинтересован в реализации этого проекта, чем бизнес Ирана. Россия очень богатая страна, у российского частного капитала есть для этого проекта средства».

Дальше без России?