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«Будем обсуждать другие вопросы»: Столтенберг однозначно заявил, что Украину не будут принимать в НАТО в ходе июльского саммита в Литве

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«Будем обсуждать другие вопросы»: Столтенберг однозначно заявил, что Украину не будут принимать в НАТО в ходе июльского саммита в Литве

Генсек Североатлантического альянса Столтенберг открыто заявил о том, что на грядущем саммите НАТО, который пройдёт 11-12 июля в литовской столице, никакого приглашения в альянс Украина не получит. Это заявление Столтенберга носит однозначный характер в отличие от многих предыдущих, где он пытался весьма обтекаемо отвечать на вопрос о возможности вступления Украины в военный блок уже этим летом. Также ранее Столтенберг заявлял, что Украину могут принять в НАТО «только после победы над Россией».

Натовский генеральный секретарь:

Мы на саммите альянса будем обсуждать другие вопросы. Среди них – многолетний план военных поставок Украине, а также создание Совета Украина-НАТО. Этот совет будет заниматься консультациями в сфере безопасности.

Заявления о создании Совета Украина-НАТО при наличии многочисленных комиссий и подкомиссий с тем же названием выглядит как откровенная насмешка над Украиной. Дело в том, что с 2002 года действовал Совет Россия-НАТО, который уж точно не был озабочен вопросами «возможного вхождения РФ» в Североатлантический альянс. К настоящему моменту этот Совет фактически прекратил своё существование.

Столтенберг в очередной раз заявил, что выступает против заморозки украинского конфликта и «против мира на российских условиях».

Генсек НАТО:

У Украины есть безусловное право на освобождение своих территорий. Чем больше территорий она освободит, тем сильнее будет её переговорная позиция.

Стоит заметить, что уже нет категоричных заявлений о том, что «Украина должна победить на поле боя и выйти на границы 1991 года». Риторика изменилась в направлении «освободит хоть что-нибудь». Только в НАТО забывают, что де-юре территории, которые пытается «освобождать» украинская армия, российские.

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4 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:36
    0
    Пока идёт СВО никто краину никуда не примет. Морковкой будут махать перед мордой. Ну а дальше видно будет. Дожмем отлично, нет тогда примут.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:36
    +1
    Зеля, бейся с разбегу головой об стену.....
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:43
      0
      Пожалейте стену, может и не выдержать такого "пробойника-тарана".
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:42
    0
    «Будем обсуждать другие вопросы»: Столтенберг однозначно заявил, что Украину не будут принимать в НАТО в ходе июльского саммита в Литве
    . Всё правильно... "полезный дурень", знай свое место.