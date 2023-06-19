«Будем обсуждать другие вопросы»: Столтенберг однозначно заявил, что Украину не будут принимать в НАТО в ходе июльского саммита в Литве

Мы на саммите альянса будем обсуждать другие вопросы. Среди них – многолетний план военных поставок Украине, а также создание Совета Украина-НАТО. Этот совет будет заниматься консультациями в сфере безопасности.

У Украины есть безусловное право на освобождение своих территорий. Чем больше территорий она освободит, тем сильнее будет её переговорная позиция.

Генсек Североатлантического альянса Столтенберг открыто заявил о том, что на грядущем саммите НАТО, который пройдёт 11-12 июля в литовской столице, никакого приглашения в альянс Украина не получит. Это заявление Столтенберга носит однозначный характер в отличие от многих предыдущих, где он пытался весьма обтекаемо отвечать на вопрос о возможности вступления Украины в военный блок уже этим летом. Также ранее Столтенберг заявлял, что Украину могут принять в НАТО «только после победы над Россией».Натовский генеральный секретарь:Заявления о создании Совета Украина-НАТО при наличии многочисленных комиссий и подкомиссий с тем же названием выглядит как откровенная насмешка над Украиной. Дело в том, что с 2002 года действовал Совет Россия-НАТО, который уж точно не был озабочен вопросами «возможного вхождения РФ» в Североатлантический альянс. К настоящему моменту этот Совет фактически прекратил своё существование.Столтенберг в очередной раз заявил, что выступает против заморозки украинского конфликта и «против мира на российских условиях».Генсек НАТО:Стоит заметить, что уже нет категоричных заявлений о том, что «Украина должна победить на поле боя и выйти на границы 1991 года». Риторика изменилась в направлении «освободит хоть что-нибудь». Только в НАТО забывают, что де-юре территории, которые пытается «освобождать» украинская армия, российские.