Индонезия продолжает скупать истребители Mirage 2000 – теперь у ОАЭ

Это позволит поддерживать истребительную авиацию в течение пяти лет, пока наши ВВС не насытятся новыми самолетами.

Минобороны Индонезии намерено выкупить истребители Mirage 2000-9, принадлежащие ОАЭ. Этот план раскрыл глава военного ведомства Прабово Субианто после того, как были приобретены 12 единиц Mirage 2000-5 у Катара.Как указывается в издании Viva, министр пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры с Эмиратами. Новая сделка наряду с предыдущей призвана временно закрыть пробел, образовавшийся в связи с устареванием истребительного парка:С его слов, покупка Mirage 2000 происходит быстро, в то время как ожидать новых самолетов придется долго.Как он пояснил, командование рассчитывает получить новые истребители по нескольким каналам: в рамках сотрудничества с Южной Кореей по программе KF-X поколения 4.5, с США в связи с возможной покупкой F-15 и с Турцией [речь идет о возможной разработке самолета 5-го поколения совместно с Анкарой, видимо, на основе турецкого проекта KAAN].Примечательно, что речи о возможном сотрудничестве с Россией уже совершенно не ведется, хотя основой парка ВВС Индонезии являются истребители «Сухого» - Су-27 и Су-30 (находящиеся в плохом техническом состоянии из-за отказа от поставок запчастей из РФ). Это вызвано свертыванием ВТС с РФ из-за американских санкций против Москвы, либо по геополитическим соображениям: заметен определенный дрейф Джакарты в сторону Запада.