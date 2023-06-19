Военное обозрение
Войти Регистрация

Индонезия продолжает скупать истребители Mirage 2000 – теперь у ОАЭ

8
Индонезия продолжает скупать истребители Mirage 2000 – теперь у ОАЭ

Минобороны Индонезии намерено выкупить истребители Mirage 2000-9, принадлежащие ОАЭ. Этот план раскрыл глава военного ведомства Прабово Субианто после того, как были приобретены 12 единиц Mirage 2000-5 у Катара.


Как указывается в издании Viva, министр пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры с Эмиратами. Новая сделка наряду с предыдущей призвана временно закрыть пробел, образовавшийся в связи с устареванием истребительного парка:

Это позволит поддерживать истребительную авиацию в течение пяти лет, пока наши ВВС не насытятся новыми самолетами.


С его слов, покупка Mirage 2000 происходит быстро, в то время как ожидать новых самолетов придется долго.

Как он пояснил, командование рассчитывает получить новые истребители по нескольким каналам: в рамках сотрудничества с Южной Кореей по программе KF-X поколения 4.5, с США в связи с возможной покупкой F-15 и с Турцией [речь идет о возможной разработке самолета 5-го поколения совместно с Анкарой, видимо, на основе турецкого проекта KAAN].

Примечательно, что речи о возможном сотрудничестве с Россией уже совершенно не ведется, хотя основой парка ВВС Индонезии являются истребители «Сухого» - Су-27 и Су-30 (находящиеся в плохом техническом состоянии из-за отказа от поставок запчастей из РФ). Это вызвано свертыванием ВТС с РФ из-за американских санкций против Москвы, либо по геополитическим соображениям: заметен определенный дрейф Джакарты в сторону Запада.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vadson
    vadson Сегодня, 18:54
    +4
    Сами себе на яйца наступили и мечутся, люди добрые помогите...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:08
      0
      Свобода и демократия. Хочу сам себе по яйцам бью, хочу по приказу из обкома.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 19:47
        -3
        Желчь — это прекрасно, но вообще-то рынки сбыта и влияние в регионе уплывают.
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:10
    0
    Что у них за спешка такая с самолетами, что готовы любое старье скупить? Не иначе как на войну собираются?
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:13
    0
    А может, это такой план, чтоб эти Миражи точно не попали на Украину, м? feel
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:11
      +1
      К сожалению, просматривается худший вариант. Индонезийские Су-27 и Су-30 могут оказаться на Украине.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 20:24
        0
        Индонезийские Су-27 и Су-30 могут оказаться на Украине.

        Это азиатская страна, а у азиатских людей разные характеры. Если это правда, как вы говорите, если даже в войне в Европе они делают то, что им приказывают США. Тогда мы в Китае должны задуматься над вопросом, что бы они делали во время войны на Тайване? Индонезийцы не ввязываются в неприятности.
  4. wanna
    wanna Сегодня, 19:22
    0
    В настоящее время основная функция самолетов из азиатских стран заключается в том, чтобы летать бок о бок с самолетами других стран на их границах. Mirage прекрасно выполняет это требование.