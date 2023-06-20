Военное обозрение
Войти Регистрация

НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

2
НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

НРС-2 (нож разведчика стреляющий), разработанный тульскими оружейниками для применения военнослужащими разведывательно-диверсионных спецподразделений Советской армии, является одним из эксклюзивов эпохи СССР.


В ножны НРС-2 вмонтированы кусачки для обжимки детонаторов и плоская отвертка. На обухе клинка нарезана специальная пила по металлу. В рукоятку встроено однозарядное стреляющее устройство, из которого можно производить бесшумные и беспламенные выстрелы, способные поражать цели на дальности до 25 метров. Бесшумность выстрела обеспечивается специальными патронами СП-4 калибра 7,62х41 мм. Особенность этого патрона заключается в том, что внутри его гильзы находится специальный поршень. Пороховые газы толкают поршень, который в свою очередь выталкивает пулю. Дойдя до сужения на конце гильзы, поршень запирает внутри нее газы, обеспечивая тем самым отсутствие вспышки и громкого звука при выстреле. Скорость полета пули СП-4 не превышает звуковой барьер и составляет 200 м/с.



В ноже отсутствует какая-либо автоматика. Он однозарядный и в этом плане сравним с болтовыми винтовками. После каждого выстрела необходимо вручную извлекать гильзу при помощи специального приспособления на гарде ножа. При перезарядке ствол необходимо извлечь из рукояти, после чего вставить патрон в патронник и вернуть ствол в рукоять ножа, где справа установлен ударник, предохранитель флажкового типа и курок.

НРС-2 является уникальной отечественной разработкой. Прицеливание производится при помощи мушки и целика на рукоятке ножа, что позволяет вести довольно точную стрельбу на дистанции до десяти метров. Отдача при выстреле довольно ощутимая. Помимо функции стрельбы, нож обладает довольно качественным лезвием.

Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 06:58
    +2
    Эх... детская мечта, заполучить такой девайс...
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 07:05
    +2
    Он однозарядный и в этом плане сравним с болтовыми винтовками.

    Сомневаюсь, что Автор статьи держал в руках подобный девайс. По извлечению гильзы после выстрела НРС - это ближе к дедовской Тулке без инжектора.
    Прицеливание производится при помощи мушки и целика на рукоятке ножа, что позволяет вести довольно точную стрельбу на дистанции до десяти метров. Отдача при выстреле довольно ощутимая. Помимо функции стрельбы, нож обладает довольно качественным лезвием.

    Оценивающие категории «довольно точную», «довольно ощутимую», «довольно качественную» и др. Бла-бла-бластика.
    Хват не удобный, к нему надо привыкать. Причем психологически сложно прицельно стрелять на уровне глаз (так-как) лезвие ножа направлено в твою сторону. Из-за непривычного хвата кисть руки при выстреле уводит в лево-верх. Стать ножа. неплохая. Однозначно лучше чем у штык-ножа от АК. Хотя солдат еще тот затейник - умудриться сломать палку резиновую о спину сослуживца - надо еще постараться.