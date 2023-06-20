НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

НРС-2 (нож разведчика стреляющий), разработанный тульскими оружейниками для применения военнослужащими разведывательно-диверсионных спецподразделений Советской армии, является одним из эксклюзивов эпохи СССР.В ножны НРС-2 вмонтированы кусачки для обжимки детонаторов и плоская отвертка. На обухе клинка нарезана специальная пила по металлу. В рукоятку встроено однозарядное стреляющее устройство, из которого можно производить бесшумные и беспламенные выстрелы, способные поражать цели на дальности до 25 метров. Бесшумность выстрела обеспечивается специальными патронами СП-4 калибра 7,62х41 мм. Особенность этого патрона заключается в том, что внутри его гильзы находится специальный поршень. Пороховые газы толкают поршень, который в свою очередь выталкивает пулю. Дойдя до сужения на конце гильзы, поршень запирает внутри нее газы, обеспечивая тем самым отсутствие вспышки и громкого звука при выстреле. Скорость полета пули СП-4 не превышает звуковой барьер и составляет 200 м/с.В ноже отсутствует какая-либо автоматика. Он однозарядный и в этом плане сравним с болтовыми винтовками. После каждого выстрела необходимо вручную извлекать гильзу при помощи специального приспособления на гарде ножа. При перезарядке ствол необходимо извлечь из рукояти, после чего вставить патрон в патронник и вернуть ствол в рукоять ножа, где справа установлен ударник, предохранитель флажкового типа и курок.НРС-2 является уникальной отечественной разработкой. Прицеливание производится при помощи мушки и целика на рукоятке ножа, что позволяет вести довольно точную стрельбу на дистанции до десяти метров. Отдача при выстреле довольно ощутимая. Помимо функции стрельбы, нож обладает довольно качественным лезвием.