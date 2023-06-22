Призрак приватизации снова бродит по России

Чем же беременна Родина?
Пресса, которая давно, хотя и без особых на то оснований, решила называться «деловой», по итогам ПМЭФ – Петербургского экономического форума, уверенно заговорила о новой волне приватизации в России. Скорее, даже о том, что она чуть ли не неизбежна, а необходима – это уж точно.
«Россия беременна приватизацией» – это из разговоров в кулуарах ПМЭФ. Не сказка, а шутка, которая вот-вот может обернуться былью. Ссылки на первых лиц, выступления тех, кто из числа этих «первых» – как в органах власти, так и в бизнесе. Напор приватизаторов на ПМЭФ оказался поистине мощным.
Первым пробный шар запустил Герман Греф, причём, когда форум ещё даже не начал работу (Герман Греф и тень отца ваучера). Надо ли напоминать, что в его ведении остаётся самый крупный и самый государственный среди частных коммерческих банков страны, между прочим, тоже попавший под санкции.
Сбер – монополист чуть ли не по всем статьям, подмявший под себя платежи и по ЖКХ, и по госуслугам, и распространивший влияние на такие сферы, куда банки никогда и нос не совали. Если только через владение пакетами акций, да и то минимальными.
Г. Греф немало сказал о приватизации, но не сказал, как он отнесётся к выходу из-под госконтроля Сбербанка? И ни разу не вспомнил опыт так называемых народных IPO, однозначно провальный, о чём сегодня вспоминать в верхах очень не любят. Важнее то, что такой опыт ещё раз убедительно показал: народ и приватизация в России – это понятия весьма противоречивые.
Хорошая мина
Главу Сбербанка оперативно поддержал, а заодно и уточнил Андрей Костин, руководитель ещё одного кредитного учреждения, коммерческого, но тоже почти государственного – ВТБ. Это он в апреле 2023 года заговорил, что стране не нужна национализация, а нужна приватизация.
А в Петербурге А. Костин не просто дал понять что, денег в России на масштабные экономические преобразования мало, потому и нужна приватизация. Прямо-таки в ответ Костину глава СКР Александр Бастрыкин высказался, наоборот, за национализацию основных отраслей экономики ради экономической безопасности в условиях военной операции.
Тот факт, что денег в стране мало, ещё как-то можно принять – доходы от экспорта падают, из офшоров деньги возвращаются вяло, и массу средств съедает СВО. Но ведь кубышку ФНБ распечатать пока никто не планирует, а тут ещё и арестованные 300 миллиардов из резервов ЦБ и Минфина на данный момент просто заморожены, и передачей их Украине Москву, похоже, только пугают.
Так почему же средства на структурные преобразования надо непременно искать в наших с вами карманах? Только потому что бизнес постоянно плачется, что у него денег нет? А на приватизацию, значит, есть? И отдачу от них идеологи приватизации ожидают чуть ли не прямо здесь и сейчас.
Вслед за Костиным и Грефом высказаться в пользу приватизации успели все кому не лень, вплоть до тех, кто за это может и ответить. Тут вам и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и министр финансов Антон Силуанов, и когорта якобы независимых экспертов, и представители всех до единого профильных ведомств.
Только вот президент страны почему-то не сказал своего веского и однозначного «да». А из силовых ведомств уже пошли предупреждения о том, что из-за игр с собственностью возможно всё, вплоть до отката в 90-е. В ответ от приватизаторов слышно одно – будет грамотная процедура, будут и позитивные результаты.
Предшественник, считайте – предтеча нынешних приватизаторов Анатолий Чубайс запускал идею новой волны приватизации неоднократно. Интересно, как он там за бугром сейчас, как видно, потирает руки или же сетует – а как же я? Он уехал, а про Россию говорят, что она «созрела к новой масштабной приватизации госактивов».
Плохая игра
В Петербурге на форуме не раз и не два прозвучало, что главное при приватизации использовать чёткие правила игры. О том, что результаты вполне могут оказаться сомнительными, старались вообще не говорить. И не вспоминали, что на первых ролях в экономике и финансах страны сейчас вообще-то корпорации и банки, где без государства дело никак не обходится.
И Сбербанк, и ВТБ давно и всерьёз потеснили тех, кто послабее, и даже единственный негосударственный Альфа-банк. «Газпром» практически вне конкуренции, как и «Роснефть» и «Ростех», а для таких структур, как «Росатом», конкуренция и вовсе – слово запрещённое.
И пусть сторонники новой приватизации с цифрами в руках докажут, что где-то, кроме потребительского сектора и аграрного бизнеса, частники всерьёз противостоят госсектору. За три десятилетия реформ доказать это так и не получилось, не получится и сейчас. А малый бизнес, стоит напомнить, выпустить на волю хотел ещё генсек Горбачёв.
Да, на форуме отмечалось, что некоторые госкомпании работают в убыток или почти не приносят прибыли. Приход частных инвесторов и отдача их в управление коммерческим структурам якобы должно вдохнуть новые возможности в такие компании.
Но десятки лет жизни «после реформ» убеждают – такие сентенции как-то не очень. Безусловно, всё это ускорит приток инвестиций, однако сделает ли госкомпании действительно более эффективными – согласитесь, в последнем есть много сомнений.
На ПМЭФ не просто так были оговорки, например, у помощника президента Максима Орешкина, что речь сегодня идёт не о масштабной, а об адресной приватизации. Кто-то уже использует термин – точечная. И все твердят, что нельзя повторять ошибок с ваучерной приватизацией и залоговыми аукционами.
Про народные IPO, когда была то ли попытка, то ли видимость подключить к приватизации более широкий круг инвесторов, не вспоминает практически никто. Ну а сам народ и вовсе, как у классика – «безмолвствует», ему бы как-то с негативом от СВО совладать.
И такие разные слова
В завершение комментария приведём лишь отрывки из высказываний по поводу новой приватизации от крупных функционеров, предпринимателей и экспертов.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: в стране есть активы, которые можно приватизировать без ущерба стратегическим интересам.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев: большая приватизация в России должна состояться, но для этого необходимо создать рынок. Проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора.
Помощник президента России Максим Орешкин: нужна не масштабная приватизация, а выход из «неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: приватизация должна повышать эффективность и прибыльность предприятий, создавать новые рабочие места и приносить пользу государству.
Руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев: чтобы не допустить повторения 1994 года, крайне важна сама процедура приватизации. Нужно разработать надежный и прозрачный механизм ее проведения.
Интересно, что вполне конкретно о новых потенциальных объектах приватизации пока успели высказаться только некоторые инвестиционные аналитики.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: российский рынок ожидает выхода на него обыкновенных акций «Транснефти» (пока на бирже обращаются только привилегированные акции компании), миноритарного пакета акций РЖД, акций «Росспиртпрома» и «Алмазювелирэкспорта».
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев: думая о доходах населения, надо развивать фондовый рынок. Это и приватизация, и покрытие бюджетного дефицита, и множество мелких инвесторов. На Московской бирже есть механизм IPO/SPO, есть опыт продажи акций через розничные банки. Соответственно, можно продать гражданам доли в РЖД, «Росатоме», «Рособоронэкспорте», а можно увеличить и долю на рынке «Газпромнефти».
Вместо P. S.
При подобном раскладе в той тусовке, что у нас наверху, уже не смех и даже не слёзы вызывают шутки, наподобие той, которую позволил себе в Северной столице депутат Андрей Макаров. Глава думского комитета по налогам и бюджету – самого что ни на есть профильного. Он, напомним, отнюдь не консерватор, он тот, кого на Руси называли – законник и, разумеется, государственник, как и подавляющее большинство народных избранников.
Так вот, из его уст прозвучала поистине блестящая идея: сначала приватизировать по максимуму, что можно, и тут же всё национализировать.
И хорошо бы было, если и вправду так, но…