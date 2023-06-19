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Politico: России удалось в обход санкций получить сотни тысяч американских патронов

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Politico: России удалось в обход санкций получить сотни тысяч американских патронов

Запад продолжает пытаться душить Россию санкциями, но уже всем очевидно, что своих целей они не достигли. И это притом, что число санкций ежемесячно бьёт рекорды. По состоянию на текущим момент их около 14,2 тысяч.


Запад во главе с США не только не смог привлечь к антироссийским санкциям подавляющее большинство мировых стран, но и оказался не в состоянии контролировать их полное выполнение своими собственными компаниями.

Как пишет американское издание Politico, компании из России в обход санкций смогли приобрести сотни тысяч патронов к стрелковому оружию, включая и снайперские винтовки. Данные патроны принадлежали американской компании Hornady, отмечает издание.

По словам же генерального директора этой компании Стива Хорнади, они не поставляли в Россию свою продукцию с начала украинского конфликта. Он подчеркнул, что его компания не поддерживает продажу своего продукта кому бы то ни было из России.

Если они на самом деле это делают (приобретают патроны фирмы Hornady), мы предпримем все возможные меры, чтобы остановить это

- сказал глава компании, то ли лукавя, то ли всерьёз озаботившись таким фиаско.

По данным Politico, компания Hornady уже обратилась в правительство США для проведения расследования. Однако не совсем понятно, как сотни тысяч патронов могли уходить в Россию, даже через третьи страны, без ведома руководства этой компании.

Американская компания Hornady, основанная в 1949 году, является одной из крупнейших частных компаний в мире, занимающихся производством патронов для стрелкового оружия.
Использованы фотографии:
Википедия/Goldsmith285 at English Wikipedia
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40 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:56
    +21
    "Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%".
    1. Duncan Idaho
      Duncan Idaho Сегодня, 16:32
      +13
      Цитата: михаилл
      Нет такого преступления...

      "Капитал»-избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами

      Правда, если докажут оное, то "Н" грозит
      штрафы в размере до 1 миллиона долларов за нарушение , а также до 20 лет лишения свободы для физических лиц. Гражданские штрафы могут составлять либо двойную стоимость поставленного санкционного товара, либо до 350 000 долларов США за КАЖДОЕ нарушение.( а их инкреминируют два: гильзы и пули)
      PS мне кажется боеприпас у Hornady® Manufacturing несколько по другому выглядит,чем в заставке.
      гражданка

      НАТО

      Да и не факт.
      Весь "сыр бор" политико, из-за репортажа Военкор Астрахань (военный репортер телеканала «Звезда»)
      https://t.me/astrahandm/8507
      о винтовке Orsis T-5000
      It uses Western .338 caliber ammunition. It works very well. It can penetrate light cover if the enemy is behind it. And, in the open, it can strike the enemy at a range of up to 1,500 meters

      речь о 338 Lapua
      Hornady 285gr BTHP
      Hornady 285gr ELD-Match

      А декларации соответсвия на пули и гильзы от 08.2022, еще не доказательство. Хотя...репортры "Звезда" вообще думать мозгами не умеют, только языком молоть.
      ----------------------------------
      Ульяновский патронный завод тоже продает .338 Lapua Mag (8,6(mm)x70) с пулей 250 GR. FMJ RAPIRA
      или
      В период санкций, примененных иностранными государствами, на территории Российской Федерации возник дефицит охотничьих патронов различных калибров, в том числе 338 Lapua Magnum. Учитывая имеющиеся опыт, накопленный специалистами ЗАО «НПЗ» за годы тесной работы с ведущими институтами страны, руководством предприятия было принято решение об изготовлении тестовой партии патронов калибра 338 Lapua Magnum. В октябре 2014 года уже изготовленная партия была забронирована и поставлена по заказу одной из силовых структур Российской Федерации. В декабре этого же года была выпущена следующая партия этого «экзотического» патрона. Реализация патронов охотничьих калибра 338 Lapua Magnum, как и другой продукции изготавливаемой Новосибирским патронным заводом осуществляется через дилеров. Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) патронов на соответствие требований технических условий (ТУ) производятся в собственной аттестованной контрольно - испытательной станции (КИС), аттестованной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), на реальном и баллистическом оружии (с использованием отечественного и импортного оборудования). При ПСИ патронов охотничьих калибра 338 Lapua Magnum на безотказность работы оружия и прочности гильз при стрельбе использовался ORSIS SE LR Т-5000 (в 2014 году на ПСИ использовалась винтовка МЦ 116Р производства ЦКИБ СОО г. Тула). Всю продукцию, произведенную Новосибирским патронным заводом, можно приобрести у дилеров.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 16:57
        +1
        На заставке вообще патроны с закраиной, разве их кто-нибудь кроме наших ещё делает?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:03
          0
          Болгары фигачат 7.62×54 R для пулемётов ПК, ПКМ, ПКТ. Само собой для хлопцив, которые вовсе не брезгают москальскими пулемётами.
        2. Duncan Idaho
          Duncan Idaho Сегодня, 17:26
          +1
          Цитата: Авиатор_
          На заставке вообще патроны с закраиной, разве их кто-нибудь кроме наших ещё делает?

          ну я,как бы так,терпимо на это и намекнул.
          Вообще не понятно.как автор из приличной и инересной статьи в Politico
          https://www.politico.eu/article/how-us-made-sniper-ammunition-russia-rifles-weapon-ukraine-war/
          умудрился сделать такую куцую заметку, все перевернуть, да еще и отсебятину с фото прилепить

          с закраиной делают, но не .338
          Цитата: Nexcom
          Болгары фигачат 7.62×54 R

          не, не только они.
          .307 Winchester
          .22 CB Cap или .22 BB Cap Louis Flobert
        3. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 18:05
          0
          Конечно делает. Фланец называется. И не обращайте внимание на заставку - там просто фото примерно в тему.
  2. Crasher
    Crasher Сегодня, 15:57
    +5
    Однако не совсем понятно, как сотни тысяч патронов могли уходить в Россию
    Так вна Украине может спросить? Туда не поставляли?
  3. ssergey1978
    ssergey1978 Сегодня, 15:59
    +13
    Сотни тысяч это не много. Наверное для спортсменов.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:17
      +1
      Для снайперов может и хватить. Они в воздух пуляют не часто.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:21
        +1
        Скорее всего - это таки охотничьи патроны. Для войны не шибко пригодные, по причине отсутствия сердечника.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:40
      +2
      Цитата: ssergey1978
      Сотни тысяч это не много. Наверное для спортсменов.

      Для спортсменов. Снайперов. bully
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:59
    +1
    Однако не совсем понятно, как сотни тысяч патронов могли уходить в Россию, даже через третьи страны, без ведома руководства этой компании.
    . Через заднюю дверь, через левый ворота, по кривой дорожке и так далее...
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 16:00
    +3
    А России прекратили производить патроны?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:05
      +9
      России прекратили производить патроны?
      Речь видимо о снайперских патронах высокого качества, с которыми в РФ туговато.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:26
        +3
        Да, мы в учебке "жгли" на полигоне явно неликвид с хранения (Барнаул) - осечек было много.
  6. свой1970
    свой1970 Сегодня, 16:01
    +5
    "Сотни тысяч патронов" - 50 ящиков патронов.
    По 1 (!!!)патрону на 2 бойцов(!!!)- условно...
    И даже если это исключительно снайперские патроны- это мелочь.
    Счет патронов на десятки и сотни миллионов(!!!) идет...
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 16:15
      0
      Это теоретически и 900к патронов,а если они для снайперов то это приличное количество,даже если и в пару раз меньше
      1. ssergey1978
        ssergey1978 Сегодня, 16:32
        +1
        В подавляющем числе пуль военного назначения свинцовый сердечник и это им не мешает быть военными. Пример патрон м193 к м16 и еже с ними
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:04
    +1
    Если они на самом деле это делают (приобретают патроны фирмы Hornady), мы предпримем все возможные меры, чтобы остановить это
    recourse Вопрос в их эффективности.... fool
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:08
    +2
    На заводах аэрокосмической отрасли СССР стояли новейшие импортные станки закупленные для "монгольского автопрома".)))
    У РФ 100 лет опыта обхода санкций, которых не было только в 1941....1944 г.г.
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 16:20
      +2
      Англия,ещё не Великобритания,санкции на Русь накладывала ещё при Иване Грозном.Что то там запрещала торговать,не могу найти точно,извините.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 16:59
        0
        Англия,ещё не Великобритания,санкции на Русь накладывала ещё при Иване Грозном.
        Это когда в ответном письме Иван Грозный назвал английскую королеву "Пошлой дурой".
  9. agoran
    agoran Сегодня, 16:20
    0
    В России не переснаряжают патроны для снайперских винтовок. Смотрел репортаж с выставки снайперского оружия в Канаде, там на стендах было представлено все оборудование, гильзы, пули, порохА.
    Также был интересный репортаж с одной из захваченных баз ВСУ, там все это оборудование присутствовало.
    К чему рассказываю? В идеале каждый стрелок должен снаряжать патроны под определенную задачу, отстреливать партию.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:25
      +4
      Гильзы вы будете ползать -собирать? Или снайперу самому себе боезапас делать? Это для охотников и спортсменов еще годится, но войсковому снайперу больше делать нефига?
      1. Duncan Idaho
        Duncan Idaho Сегодня, 17:07
        0
        Цитата: agoran
        В России не переснаряжают патроны для снайперских винтовок

        ещё как "перезаряжают и собирают"
        Цитата: Single-n
        Гильзы вы будете ползать -собирать?

        покупают "комплектующие"
        2017: на оружейном заводе ORSIS началось производство патронов в двух калибрах .308 Winchester и .338 Lapua Magnum
        · Гильза - Lapua (Финляндия);
        · Капсюль - RUAG Aerospace Defense Technology, RWS, тип Large Rifle Magnum №5333 (Швейцария)
        · Пуля - Scenar тип HPBT OTM 250 grain фирмы Lapua (Финляндия)
        Баллистические характеристики:
        · Ballistic coefficient BC G1=0.648
        · Ballistic coefficient BC G7=0.322
        · Начальная скорость боеприпаса (скорость при вылете пули из ствола) - 870 м/с при +15˚С.
        · Кучность боеприпаса не более 0,5 MOA в идеальных условиях стрельбы
        Цена в розницу за один патрон
        .308 Winchester - 750 рублей
        .338 Lapua Magnum - 1000 рублей
        Подробности можно узнать по телефону +7(495)647-888-1

    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:26
      -1
      Цитата: agoran
      В идеале каждый стрелок должен снаряжать патроны под определенную задачу, отстреливать партию.

      Вспоминаю своего дедушку. Он полпатрона высыпал и соли туда набухивал.
      1. macgyver
        macgyver Сегодня, 16:38
        0
        Смотря какую партию, бывают партии, что там надо всех отстреливать. )
    3. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 16:27
      0
      Ещё как переснаряжают! Приличные стрелки "заводом" вообще не пользуются. Отдельно гильзы , отдельно капсюль , порох, пули. Инструмент соответствующий , весы.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Приличные стрелки "заводом" вообще не пользуются.

        Еперный стык, какая лютая, раскидистая, развесистая клюква!!!
        Могу привести сто возражений, приведу лишь одно - надо абсолютно безветренное помещение, иначе можно сыпать на глаз. Чего в условиях близких к фронту не будет никогда.
        А вообще - это байка для идиотов, как ржачный прикол в фильме снайпер, где он ножичком пулю точил для вящей точности. Для тугих - по сюжету фильма он так над салагой ржал. Таких надо инструкторами в ВСУ запускать
        1. agoran
          agoran Сегодня, 16:40
          +1
          Навеска пороха на весах, затем в дозатор, фиксируется, через дозатор снаряжается партия.
        2. Wolfskin1993
          Wolfskin1993 Сегодня, 16:46
          +3
          Какая "байка"? Сам лично и винтовку построил , и патроны собирал. В идеале 2-3 цикла гильза Lapua , пульки мне Berger больше всего подошли и Vihta порошок. Под каждую скорость , температуру , давление отмечались навески. Выбирались самые "кучные" скорости и вносились в талмуд. Стрелять ехал с пустыми гильзами. На месте по талмуду глянул , собрал , отстрелял серию и потом уже собираешь рабочую партию. Как-то так. Без ножичка.. Но с весами с дозатором.
        3. Duncan Idaho
          Duncan Idaho Сегодня, 17:42
          0
          Цитата: Bingo
          приведу лишь одно - надо абсолютно безветренное помещение, иначе можно сыпать на глаз.

          весы?
          338 EDGE 285 gr ELD Match & RL33

          VFA Trimmer - Триммер для гильз

          "губозакаточные" прессы TURBAN

          в окопе конечно этого не делают, но снайпер специалист штучный. он найдет место где !доработать" напильником боеприпас.
          Цитата: Bingo
          , развесистая клюква!!!

          не...не клюква
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:54
        +1
        Цитата: Wolfskin1993
        Ещё как переснаряжают! Приличные стрелки "заводом" вообще не пользуются. Отдельно гильзы , отдельно капсюль , порох, пули. Инструмент соответствующий , весы.

        Чего-то сомнительно, как по мне.
        1. Вряд ли можно обеспечить в полевых условиях лучшее качество, чем в заводских. Даже если руки из нужного места. Просто ввиду отсутствия оборудования и механизации.
        2. Заводские патроны все одинаковые, и это означает, что для них можно составлять поправочные таблицы, проверенные тысячами экспериментов и стрельб. А откуда это для собственноручных патронов доставать?
        1. Duncan Idaho
          Duncan Idaho Сегодня, 17:51
          0
          Цитата: Тарелка
          Вряд ли можно обеспечить в полевых условиях

          если вот так:

          то да
          Цитата: Тарелка
          2. Заводские патроны все одинаковые,

          в РФ один или 2 производителя . 338 (причем сами сборку делают из санкционки, в эпоху санкций лучше самому (если снайпер или денег нет) и есть ОЧЕНЬ дорогое оборудование.
  10. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:24
    0
    Цитата: agoran
    К чему рассказываю? В идеале каждый стрелок должен снаряжать патроны под определенную задачу, отстреливать партию.


    у нас, это - уголовно наказуемое дело...хотя лет 20 назад, оборудование привозили и народ с удовольствием занимался
    1. ssergey1978
      ssergey1978 Сегодня, 16:35
      +3
      Вы отстали от жизни. Давно разрешено и для нарезного в том числе
    2. Duncan Idaho
      Duncan Idaho Сегодня, 17:11
      +1
      Цитата: Дедок
      у нас, это - уголовно наказуемое дело

      с 2019 уже нет. Смотрите изменения в федеральный закон "Об оружии"
      Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, при наличии разрешения на хранение и ношение данного оружия вправе для личного использования производить самостоятельное снаряжение патронов к указанному оружию. Ремонт и замена частей огнестрельного оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, могут производиться владельцем этого оружия самостоятельно.

      (в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 19.07.2018 N 219-ФЗ, от 25.02.2022 N 21-ФЗ)

      Но порох и капсюли обязали держать в сейфе или в деревянном ящике, обитом железом.
  11. macgyver
    macgyver Сегодня, 16:36
    0
    1 снайпер во французском иностранном легионе, к примеру отстреливает за учения 15 000 выстрелов. Что такое несколько сот тысяч? Расследовать - дороже будет. Думаю компания просто занимается дешевым самопиаром.
    1. Duncan Idaho
      Duncan Idaho Сегодня, 17:22
      +1
      Цитата: macgyver
      1 снайпер во французском иностранном легионе, к примеру отстреливает за учения 15 000 выстрелов

      belay
      Каждый год более 300 кандидатов начинают семинедельный курс Снайперской школы в Форт-Беннинге.
      1 неделя физра и ghillie suit, и валяние в грязи, и транспортировка раненых, и лазанье по деревьям,скалам
      2 неделя- маскировке в лесу,разведкурсы, топография
      3 неделя— смешанная, курсанты проходят теоретическую и огневую подготовку. Бойцы работают в паре с корректировщиками огня, отстреливают от 80 до 120 патронов в день по целям от 300 до 800 метров.
      ну и далее..
      15000:120=125 дней ( 4 месяца)... Ну и "учения у вас во "французском" легионе
      Цитата: macgyver
      Что такое несколько сот тысяч?

      recourse
      Либо 20 снайперов трудятся не покладая очей в течении 4 месяцев , либо ,что то с цЫфирью не то.
      «высокоточный ресурс» стволов составляет всего 3 -ну 5 тыс. выстрелов.Стрелять она не перестанет, но снайперской уже не станет.
      Цитата: macgyver
      Думаю компания просто занимается дешевым самопиаром.

      оно им не надо.
      С 1949
      Accurate. Deadly. Dependable

      Филосифия
      Ten bullets through one hole
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:49
    0
    Вот уж действительно цензура и обалванивание во всей красе америки. Какие обходы, укры столько бросают оружия вашего что склады забивать не успеваем, а они долдонят об закупках. Никаких закупок, мы как и бельгийцы, оружие в поле находим))) В ведь признать потери они не могут в сми, иначе заклюют и лишат партбилета, вот и приходится втрамбовывать пассажи об победоносной укроармии и отсутствии потерь и прочаю бредятину.