Властям Украины пришлось выделить сотни миллионов долларов в качестве оплаты за вооружение, которое так и не было доставлено или приехало в негодном состоянии. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на документы украинского правительства.
Как оказалось, только к концу 2022 года украинский режим потратил более 800 миллионов долларов на не поставленное оружие. По утверждению заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, в некоторых случаях Украина платила деньги, но никакого оружия ей не поставляли.
Однако были случаи, когда вооружение, пусть и с задержкой, но приезжало на Украину. В некоторых ситуациях производился возврат средств, но сотни миллионов долларов «ушли в никуда», отмечает американское издание, и этот вопрос сейчас является довольно болезненным для украинских властей.
Издание подчеркивает, что процесс вооружения Украины происходил настолько в скором режиме, что появление таких сложностей в закупках являлось ожидаемым. Киев приобрел вооружение на миллиарды долларов, при этом около 30% оружия находится в ремонте. Жаловаться на поставки вооружений украинские власти тоже не хотят, поскольку беспокоятся о том, чтобы эти поставки Запад не сократил, обидевшись на критику со стороны киевского режима.
Отметим, что значительное количество вооружений и военной техники, переданное Украине странами «коллективного Запада», уже было уничтожено в процессе боевых действий.