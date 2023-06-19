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Американская пресса: Так и не доставленное на Украину оружие обошлось Киеву в сотни миллионов долларов

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Американская пресса: Так и не доставленное на Украину оружие обошлось Киеву в сотни миллионов долларов

Властям Украины пришлось выделить сотни миллионов долларов в качестве оплаты за вооружение, которое так и не было доставлено или приехало в негодном состоянии. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на документы украинского правительства.


Как оказалось, только к концу 2022 года украинский режим потратил более 800 миллионов долларов на не поставленное оружие. По утверждению заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, в некоторых случаях Украина платила деньги, но никакого оружия ей не поставляли.

Однако были случаи, когда вооружение, пусть и с задержкой, но приезжало на Украину. В некоторых ситуациях производился возврат средств, но сотни миллионов долларов «ушли в никуда», отмечает американское издание, и этот вопрос сейчас является довольно болезненным для украинских властей.

Издание подчеркивает, что процесс вооружения Украины происходил настолько в скором режиме, что появление таких сложностей в закупках являлось ожидаемым. Киев приобрел вооружение на миллиарды долларов, при этом около 30% оружия находится в ремонте. Жаловаться на поставки вооружений украинские власти тоже не хотят, поскольку беспокоятся о том, чтобы эти поставки Запад не сократил, обидевшись на критику со стороны киевского режима.

Отметим, что значительное количество вооружений и военной техники, переданное Украине странами «коллективного Запада», уже было уничтожено в процессе боевых действий.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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11 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:59
    +7
    Об этом пишет американское издание The New York Times

    The New York Times лезет куда ей не положено и мешает большим дядям мыть бабло. Редактора - расстрелять!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:05
      +4
      NYT - расстрелять из травмата. А вот Пентагон - из зенитки!!! Журналка только пару сотен лямов и то не унесло в клюве, а под сомнение поставило - но они уже уплыли. А Пентаног недавно ОФИЦИАЛЬНО признал приписки в три МИЛЛИАРДА только за год! В поставках на Оркаину... Это сколько ж они у больших дядей денег хотели увести.
      А коррупции там нет, да. Как и олигархов. Это все в России воруют, ага
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:02
    +1
    Американская пресса: Так и не доставленное на Украину оружие обошлось киевскому режиму в сотни миллионов долларов
    Что удивительного? Мальчик получил пятачок и рад.....
  3. AUL
    AUL Сегодня, 16:02
    +8
    В некоторых ситуациях производился возврат средств, но сотни миллионов долларов «ушли в никуда»
    Согласно уточненному закону Ломоносова-Лавуазье, деньги "в никуда" не уходят. Ежели в одном кармане убавятся, то в другом(других) непременно прибавятся!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:09
      +2
      В реальности ситуация такая.Киев за оружие не платит.Это все поступает за счет западной помощи.Даже не ленд-лиз.Конечно,какие то обязательства киевская хунта на себя берет.И да,это не касается того оружия,что Киев покупает в инициативном порядке.Если бы они платили за поставленное,то экономики хватило на месяц войны.Живут за счет западных налоооплатпльщиков
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: AUL
      В некоторых ситуациях производился возврат средств, но сотни миллионов долларов «ушли в никуда»
      Согласно уточненному закону Ломоносова-Лавуазье, деньги "в никуда" не уходят. Ежели в одном кармане убавятся, то в другом(других) непременно прибавятся!

      Там не только деньги, там реальное "железо" уходит. Судя по тому, как главный варшавский полицейский в частном порядке таскает гранатометы в багажнике и, как в Судане "внезапно" активизировалось- мало не покажется никому и нигде. Ну разве австралийцы отсидятся, как обычно.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:09
    -1
    Однако были случаи, когда вооружение, пусть и с задержкой, но приезжало на Украину. В некоторых ситуациях производился возврат средств, но сотни миллионов долларов «ушли в никуда», отмечает американское издание, и этот вопрос сейчас является довольно болезненным для украинских властей.
    . Да, да, мимо их карманов просочилось...
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:20
    0
    Нагло пронесли мимо карманов особо нуждающихся в МО. Неужто президент со товарищи МО нагнул?)))
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:27
    0
    Краина и платит? Это анекдот такой? wassat
    За чужой счет банкет- то...
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:28
    0
    Вылила две... Три! Пишем, три бутылки вина и два шашлыка выбросила в пропасть... Только у отъявленных зомби на лазурном западном побережье верховенство закона и взяток не берут. Такой же закон - джунгли, гризли - хозяин.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:58
    -1
    Чта! Варнинг Алярм! Украину обворовали, непостааили мушкетов палок и стрел но деньги ушли неизвестно куда. Но тчательно расследовать это дело мы конечно же не будем во избежании проблемм на голову следователей. Ну забашлял запад украм, они деньги похерили, бюргеру 10гр мяса выписали зато и прикрутили отопление. Ну не велика же потеря, надо как в анеедоте засеять еще больше, чтоб подавился и умер этот гадский жук.