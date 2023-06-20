В парламенте Британии призывают «спасать мировой порядок» с помощью армии

Глобализация медленно умирает

Когда глобальная безопасность ухудшается, страдает наша экономика. Странно слышать, как казначейство продолжает говорить: «Да, мы будем тратить 2,5% на оборону, когда экономические условия улучшатся». Они не понимают очевидной связи: наша экономика и международная безопасность связаны напрямую.

Это мрачное положение дел, наши вооруженные силы не подготовлены к отражению угроз. Мы не готовы к войне и больше не в состоянии поддерживать мир конвенциальными средствами.

В британском парламенте состоялись слушания доклада главы военного ведомства, в ходе которых разгорелись прения по поводу финансирования вооруженных сил страны.Как указывается в издании UK Defence Journal, председатель Комитета обороны Тобиас Эллвуд выступил с острой критикой относительно состояния войск, связав боевой потенциал государства с его процветанием. С его слов, отчетливо наметилась тенденция к сокращению международного сотрудничества и к усилению изоляционистской политики, которая наносит ущерб экономике и безопасности Британии.- заявил Эллвуд.По его мнению, после вспышки коронавируса началось движение стран к более изоляционистским и протекционистским позициям. Конфликт на Украине привел к обострению ситуации для Британии, повлияв на рост стоимости нефти, газа и продовольствия:С его слов, положение дел с безопасностью будет только ухудшаться и не только в Европе, но и за ее пределами. Однако Британия не готова к вызовам. Во время войны в Персидском заливе королевский флот располагал 51 фрегатом и эсминцем, тогда как сейчас у него их всего 18; у ВВС было 36 эскадрилий реактивных самолетов, сейчас их всего 7:В связи с этим Эллвуд назвал «настоящим ударом по зубам» планы Минфина сократить программу фрегатов Type 32, самолетов E-7 ISTAR и численность личного состава ВС с 82 до 72 тыс. человек. По его мнению, спасти существующий мировой порядок без помощи армии не получится.