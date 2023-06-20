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В парламенте Британии призывают «спасать мировой порядок» с помощью армии

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В парламенте Британии призывают «спасать мировой порядок» с помощью армии

В британском парламенте состоялись слушания доклада главы военного ведомства, в ходе которых разгорелись прения по поводу финансирования вооруженных сил страны.


Как указывается в издании UK Defence Journal, председатель Комитета обороны Тобиас Эллвуд выступил с острой критикой относительно состояния войск, связав боевой потенциал государства с его процветанием. С его слов, отчетливо наметилась тенденция к сокращению международного сотрудничества и к усилению изоляционистской политики, которая наносит ущерб экономике и безопасности Британии.

Глобализация медленно умирает

- заявил Эллвуд.

По его мнению, после вспышки коронавируса началось движение стран к более изоляционистским и протекционистским позициям. Конфликт на Украине привел к обострению ситуации для Британии, повлияв на рост стоимости нефти, газа и продовольствия:

Когда глобальная безопасность ухудшается, страдает наша экономика. Странно слышать, как казначейство продолжает говорить: «Да, мы будем тратить 2,5% на оборону, когда экономические условия улучшатся». Они не понимают очевидной связи: наша экономика и международная безопасность связаны напрямую.

С его слов, положение дел с безопасностью будет только ухудшаться и не только в Европе, но и за ее пределами. Однако Британия не готова к вызовам. Во время войны в Персидском заливе королевский флот располагал 51 фрегатом и эсминцем, тогда как сейчас у него их всего 18; у ВВС было 36 эскадрилий реактивных самолетов, сейчас их всего 7:

Это мрачное положение дел, наши вооруженные силы не подготовлены к отражению угроз. Мы не готовы к войне и больше не в состоянии поддерживать мир конвенциальными средствами.

В связи с этим Эллвуд назвал «настоящим ударом по зубам» планы Минфина сократить программу фрегатов Type 32, самолетов E-7 ISTAR и численность личного состава ВС с 82 до 72 тыс. человек. По его мнению, спасти существующий мировой порядок без помощи армии не получится.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    +3
    За то что англичане более менее хорошо живут пришлось заплатить количеством вооружённых сил.С новыми ценами ,штат ВС как было в 1990 г непозволительная роскошь .В Англии до сих пор считают что высокие цены из за СВО?Идиоты - трясите свои денежные мешки вам по ухам ездють!!!Оптом всё стоит копейки ,а после " расфасовки" уже совсем другие деньги ,всё зависит от наглости.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:01
    +6
    Не помню в истории,когда же британцы спасали мир?Под Дюнкерком,наверное
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:09
      +3
      Англичане пытались спасти мир, когда пытались усмирить свою колонию на американском континенте.Но не сраслось.
    2. EXPrompt
      EXPrompt Сегодня, 07:49
      0
      dmi.pris1 (дмитрий)
      Не, Трафальгар, на поле Ватерлоо.. Там есть что вспомнить.
      Но, скорее всего наглосаксы считают что под Ватерлоо только они воевали без немцев.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 07:07
    +4
    нет никакой Великобритании, на её месте давно уже Мелко британия, англичашкам пора смириться с этим, от их имперского величия времён королевы Виктории давно не осталась даже дыма!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    +1
    Мы не готовы к войне и больше не в состоянии поддерживать мир конвенциальными средствами.
    Британия оказывается поддерживает мир участвуя в операциях НАТО на Б-В, а сегодня на Украине. От таких "миротворцев" в мире становится намного опаснее чем было до их прихода. А про неготовность к войне расскажите своему министру обороны Бену Уоллесу, который все рвется повоевать с Россией и победить ее. Когда-то была Великобритания, сегодня еще можно назвать Англией, а завтра даже так с натяжкой.
  5. DenD
    DenD Сегодня, 07:30
    +1
    Самое смешное, на них не кто, не собирается нападать. Кому их остров нужен? Кроме скверного климата, даже полезных ископаемых с гулькин нос. Зато самомнение зашкаливает
  6. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 07:34
    0
    Хотят опять в Балаклаве железку строить, но там свои уже, так, что заходите на будущей неделе, в четверг, ну, что им неймётся, еврей с индусом-это просто
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:42
    0
    спасти существующий мировой порядок без помощи армии не получится.
    . Мы наш, мы новый мир построим!
    Кто был ничем, тот станет всем!!!
    НАША АРМИ, НАША СИЛА! НАШ НАРОД, ПОРА НАШЕЙ СТРАНЫ!!!
  8. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 07:54
    0
    И у этих империя в попе проснулась в начале 21 вв..
    Без ресурсов, и сегодня без шансов на технологическое превосходство над другими нациями..
    Правь британия, мелкими британскими островами.
    Бедное захолустье Европы, вся перспектива.. А ещё есть высокая перспектива стать разеденённым королевством.
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:20
    +1
    В связи с этим Эллвуд назвал «настоящим ударом по зубам» планы Минфина сократить программу фрегатов Type 32, самолетов E-7 ISTAR и численность личного состава ВС с 82 до 72 тыс. человек.
    Ну вот же, есть хорошие новости. Давайте хотя бы Минфину Британии поаплодируем за укрепление мировой безопасности. good
  10. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:48
    0
    международная безопасность для англичан под угрозой!! Но им же надо что бы под угрозой были все остальные!!