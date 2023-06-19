Спецслужбы Украины расследуют утечку «деталей плана контрнаступления» ВСУ

На Украине началось расследование некоей утечки деталей «плана контрнаступления» ВСУ. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники.
Киевский режим обеспокоен тем, что данные о предстоящем «контрнаступлении» ВСУ оказались в открытом доступе. Согласно распространившейся информации, власти Украины ожидали, что через две недели после начала контрнаступления ВСУ, украинские формирования должны были ворваться в Мелитополь и взять его в окружение. К началу июля 2023 года ВСУ должны были выйти к границам Крымского полуострова.
Однако, как мы видим, ничего подобного не произошло. Фактически ВСУ провалили широко анонсированное и рекламируемое контрнаступление, поскольку недооценили российский военный потенциал и готовность наших войск оборонять вверенные им позиции.
На Запорожском направлении украинским формированиям так и не удалось прорваться через российскую линию обороны. При попытках контрнаступления ВСУ потеряли огромное количество личного состава, военной техники и вооружений, в том числе бронетехнику западного производства – немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley и так далее.
Зарубежные военные аналитики считают, что российские войска очень хорошо подготовились к отражению контрнаступления ВСУ, а киевские власти переоценили западную военную технику и понадеялись на «слабость» российских войск, вспоминая о Харьковском и Херсонском контрнаступлениях. В итоге ВСУ оказались в печальном положении, и уже о никаком прорыве российской обороны речь не идет.
Все эти заявления о якобы утечке звучат как попытка оправдать его провал - как минимум на первой стадии операции. Да и о каких секретных материалах может идти речь, если киевский режим ещё с ноября прошлого года заявлял о подготовке наступления в направлении Крыма?..