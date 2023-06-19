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Спецслужбы Украины расследуют утечку «деталей плана контрнаступления» ВСУ

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Спецслужбы Украины расследуют утечку «деталей плана контрнаступления» ВСУ

На Украине началось расследование некоей утечки деталей «плана контрнаступления» ВСУ. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники.


Киевский режим обеспокоен тем, что данные о предстоящем «контрнаступлении» ВСУ оказались в открытом доступе. Согласно распространившейся информации, власти Украины ожидали, что через две недели после начала контрнаступления ВСУ, украинские формирования должны были ворваться в Мелитополь и взять его в окружение. К началу июля 2023 года ВСУ должны были выйти к границам Крымского полуострова.

Однако, как мы видим, ничего подобного не произошло. Фактически ВСУ провалили широко анонсированное и рекламируемое контрнаступление, поскольку недооценили российский военный потенциал и готовность наших войск оборонять вверенные им позиции.

На Запорожском направлении украинским формированиям так и не удалось прорваться через российскую линию обороны. При попытках контрнаступления ВСУ потеряли огромное количество личного состава, военной техники и вооружений, в том числе бронетехнику западного производства – немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley и так далее.

Зарубежные военные аналитики считают, что российские войска очень хорошо подготовились к отражению контрнаступления ВСУ, а киевские власти переоценили западную военную технику и понадеялись на «слабость» российских войск, вспоминая о Харьковском и Херсонском контрнаступлениях. В итоге ВСУ оказались в печальном положении, и уже о никаком прорыве российской обороны речь не идет.

Все эти заявления о якобы утечке звучат как попытка оправдать его провал - как минимум на первой стадии операции. Да и о каких секретных материалах может идти речь, если киевский режим ещё с ноября прошлого года заявлял о подготовке наступления в направлении Крыма?..
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
    1. grem
      grem Сегодня, 16:48
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Спецслужбы Украины расследуют утечку подробностей «плана контрнаступления» ВСУ

      Нет у них плана ..Главное больше крови и потерь !!
      А англосаксы потом на этом сыграют ..черти !
      Ну нам в России деваться некуда ,эти "братья" просто обезумили на натовских таблетках ...
      Прут дуром с криками За Зеленского и Байдена ))))
      Да уж ...МОЧИМ ! А что делать ?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:42
    +3
    Так в СМИ сами же всуки высокопоставленные и выкладывали..
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:44
      +1
      Это как бабки в парикмахерской. Друг с другом при клиентах перетирают всё и обо всех, в том числе и о себе, а потом тут же выступают против слежки за их личной жизнью.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:43
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Спецслужбы Украины расследуют утечку подробностей «плана контрнаступления» ВСУ

    Для отчета перед западными хозяевами необходимо срочно найти причину неудач "позитивного"( по словам Зеленского) контрнаступа
    1. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Сегодня, 17:48
      0
      Как в случае с уничтожением наёмников на Яворовском полегоне, предлагаю скакуасянам найти деда лет 70 - 80 списать на него все издержки и дальше опять погрузиться в свою виртуальную реальность где "Укро-ина понад усё" .
      fool fool
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:07
        0
        Цитата: Ретвизан 8
        Как в случае с уничтожением наёмников на Яворовском полегоне, предлагаю скакуасянам найти деда лет 70 - 80 списать на него все издержки и дальше опять погрузиться в свою виртуальную реальность где "Укро-ина понад усё" .
        fool fool

        Ага, дед весь план наступления скурил, а без плана, на одних амфетаминах, наступается только на грабли.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:44
    +2
    Это такой новый способ найти крайнего? Все бы получилось (несмотря на всю рекламу и очевидность плана), но какой то *** все слил.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:45
    +1
    laughing
    Зрадники и агенты Кремля виноваты в том, что нахрюки про контрнахрюк шли полгода из каждой помойки в ДурКуеве... Это все они виноваты, папередники! И Петров с Бошировым)))
    А вообще про контрнаступление за щеку только ленивый не острил... Чаще всего продолжают... "и контрнаступление захлебнулось"
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:46
    +1
    Вот чудилы!! Так они сами орали полгода из всех утюгов идём на Крым. А план то уже и так понятен - долбится башкой об стену без всяких изысков.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:47
    -1
    Хорошо когда ссылаешься на российские тележки у которых свои источники. Такой православный хайлилайкли наверно.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:58
    +2
    Ну, тут все более или менее понятно- ищут крайнего, иными словами стрелочника. Кто заплатит за "удачу"?
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 17:13
      +2
      На Залупного уже повесили первые "цветочки"...
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:02
    +2
    Да они все кричали что пойдут весной в контрнаступ. И даже говорили куда будут наступать - в сторону Крыма. Теперь надо искать стрелочника, на кого списать все неудачи.
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:08
    +2
    Ну скажем американцы могли так сделать,им победа Украины как бы не очень то и нужна. Даже в ограниченном виде, такая победа могла бы спровоцировать Россию на ответные действия, новую мобилизацию или что ещё хуже ответную реакцию против США. В общем ускорилась бы развязка конфликта,а зачем им это?
  11. svarog77
    svarog77 Сегодня, 17:12
    +2
    Полгода из-за всех щелей рекламировали контрнаступ и тут внезапно "утекло"... до слез...
  12. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 17:13
    +4
    "Спецслужбы Украины расследуют утечку «деталей плана контрнаступления» ВСУ". Тогда надо начинать с Зеленского, Залужного и Сырского. Это они месяцами базарили о планах контрнаступления на весь мир.
  13. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 17:13
    +2
    А Гитлер то неумный человек,. что то все секретничал ,прятал планы в сейфе,проводил отвлекающие мероприятия . Что то даже маскировал,ездили вдоль фронта с шарманкой,изображали танковые колонны. Вот украинцы - лучшая армия Европы,да послед-ний алкаш в Киеве ,месяц назад ,мог нарисовать на столе между стопарем и бутербродом направления главных ударов ВСУ.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:23
    +2
    Спецслужбы Украины расследуют утечку «деталей плана контрнаступления» ВСУ
    . Это, даже, не смешно laughing
    А так, крайнего назначат, какого ни будь любителя... не Пушкина, не, а вот любителя чего, преставить/догадаться никак.
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:35
    +1
    Стоп стоп стоп. Это как может быть утечка плана их контриступления если они сами же говорят что происходящее это не контриступление 404 а совершенно другое и контра будет как летаков подкинут и снарядов с танками и солдатами да побольше. Совсем заврались пауки в банке,.
  16. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 17:40
    +1
    Англичанка снова гадит , только на этот раз НА украину...
  17. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:54
    0
    На Украине началось расследование некоей утечки деталей «плана контрнаступления» ВСУ. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники.
    Логично. Обделались и орут зрада! request