Пора вносить в книгу рекордов Гиннесса: за 2 с лишним недели «разведки боем» ВСУ потеряли свыше 800 единиц техники

Пошла третья неделя украинского контрнаступления. При этом вырисовывается информационный ступор украинского военно-политического руководства, когда одним приходится признавать, что этот тот самый, анонсированный, контрнаступ, а другие при этом продолжают заявлять о «разведке боем». Чтобы хоть как-то помочь украинской стороне в медийном плане при отсутствии значимых успехов, подключился даже глава эстонской разведки, заявивший на днях, что «украинские войска ведут разведку боем с целью выявления слабых мест в обороне армии России перед крупным контрнаступлением».
Итак, если это разведка боем, то она носит уникальный в истории вооружённых конфликтов характер. Да что уж там говорить – ещё и уникальный масштаб.
В «разведке боем» с 3-4 июня украинское командование задействовало более 14 бригад и дополнительных вооружённых формирований, основная часть которых сосредоточена – на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
В ходе «разведки боем», продолжающейся две с лишним недели, украинские войска потеряли в разы больше личного состава и военной техники, чем это было во время Харьковского контрнаступления в сентябре 2022 года. По некоторым видам техники - в десятки раз.
По самым скромным оценкам, «разведка боем» лишила украинскую армию на одном только Запорожском направлении свыше 450 единиц бронетехники, включая немецкие танки «Леопард», американские БМП «Брэдли», БТР M113, БМП Oshkosh, бронемашины International MaxxPro, французские колёсные танки AMX-10, польские и другие САУ. В общей сложности с начала июня украинская армия понесла по-настоящему колоссальные потери в технике. Они оцениваются минимум в 800 единиц.
Безвозвратные потери в личном составе сопоставимы с численностью в 3-4 бригады (минимум в 13 тысяч человек). Это сопоставимо с потерями ВСУ за несколько месяцев при боях, например, за Артёмовск.
Если такие масштабы потерь при «разведке боем», то такую «разведку» можно смело вносить в книгу рекордов Гиннесса.