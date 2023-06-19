Военное обозрение
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Пора вносить в книгу рекордов Гиннесса: за 2 с лишним недели «разведки боем» ВСУ потеряли свыше 800 единиц техники

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Пора вносить в книгу рекордов Гиннесса: за 2 с лишним недели «разведки боем» ВСУ потеряли свыше 800 единиц техники

Пошла третья неделя украинского контрнаступления. При этом вырисовывается информационный ступор украинского военно-политического руководства, когда одним приходится признавать, что этот тот самый, анонсированный, контрнаступ, а другие при этом продолжают заявлять о «разведке боем». Чтобы хоть как-то помочь украинской стороне в медийном плане при отсутствии значимых успехов, подключился даже глава эстонской разведки, заявивший на днях, что «украинские войска ведут разведку боем с целью выявления слабых мест в обороне армии России перед крупным контрнаступлением».


Итак, если это разведка боем, то она носит уникальный в истории вооружённых конфликтов характер. Да что уж там говорить – ещё и уникальный масштаб.

В «разведке боем» с 3-4 июня украинское командование задействовало более 14 бригад и дополнительных вооружённых формирований, основная часть которых сосредоточена – на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

В ходе «разведки боем», продолжающейся две с лишним недели, украинские войска потеряли в разы больше личного состава и военной техники, чем это было во время Харьковского контрнаступления в сентябре 2022 года. По некоторым видам техники - в десятки раз.

По самым скромным оценкам, «разведка боем» лишила украинскую армию на одном только Запорожском направлении свыше 450 единиц бронетехники, включая немецкие танки «Леопард», американские БМП «Брэдли», БТР M113, БМП Oshkosh, бронемашины International MaxxPro, французские колёсные танки AMX-10, польские и другие САУ. В общей сложности с начала июня украинская армия понесла по-настоящему колоссальные потери в технике. Они оцениваются минимум в 800 единиц.

Безвозвратные потери в личном составе сопоставимы с численностью в 3-4 бригады (минимум в 13 тысяч человек). Это сопоставимо с потерями ВСУ за несколько месяцев при боях, например, за Артёмовск.

Если такие масштабы потерь при «разведке боем», то такую «разведку» можно смело вносить в книгу рекордов Гиннесса.
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26 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:44
    +9
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    за 2 с лишним недели «разведки боем» ВСУ потеряли свыше 800 единиц техники

    ..не свое -не жалко wassat
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 16:51
      +5
      Население тоже не жалко?
      А меня в жестокости упрекали... Ели бы с самого начала устроили "изжитие" хо... украинцев бы погибло меньше...
      С Уважением
    2. al3x
      al3x Сегодня, 16:51
      +9
      Им и своё не жалко, правда, у них из своего только мясо. Супер независимая нация бройлеров.
      1. grem
        grem Сегодня, 17:14
        +3
        Зеленский лярд очередной получил и вперед на клятых
        Чем больше крови ,тем лучше ..Скоро "Меркавы " поступят с евреями !!
        Вот так и воюем за свою историю в России многострадальной !
        Надеюсь все понимают ,что и за что такое России и Русскому народу испытание ?
        Крестовый поход на Россию идет ,50 стран на нас прут !
        Стоим насмерть опять мужики И другога пути у нас НЕТ !!! soldier

        У меня комок в горле ..Наверно скоро уйду soldier
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 17:42
          0
          Цитата: grem
          Зеленский лярд очередной получил и вперед на клятых
          Чем больше крови ,тем лучше ..Скоро "Меркавы " поступят с евреями !!
          Вот так и воюем за свою историю в России многострадальной !
          Надеюсь все понимают ,что и за что такое России и Русскому народу испытание ?
          Крестовый поход на Россию идет ,50 стран на нас прут !
          Стоим насмерть опять мужики И другога пути у нас НЕТ !!! soldier

          У меня комок в горле ..Наверно скоро уйду soldier

          Виталя ну ты-то сам не воююешь. И обоих сыновей от мобилизации припрятал. А я помню , что когда ты еще под ниеом Мамонт писал, то клялся , что как только так сразу. Вот я все жду от тебя репортаж с передовой. soldier
          1. grem
            grem Сегодня, 18:24
            0
            Цитата: Арон Заави
            Виталя ну ты-то сам не воююешь. И обоих сыновей от мобилизации припрятал. А я помню , что когда ты еще под ниеом Мамонт писал, то клялся , что как только так сразу. Вот я все жду от тебя репортаж с передовой

            Арон иди лесом провокатор чертов negative ...Ты надеешься что тут оправдываясь начну и доказывать твою туфту черт ?
            Ты ошибаешься !!! Я вас тут форумчан из Израля хорошо изучил ..
            Вам бы все плохо в России и у русских ,как тора на душу хе хе
            Укрорейх вы поддерживаете ,это однозначно ..
            Потом не нойте про холокост ,когда на укараине начнется ..
            Эх вы Израиль ,мы вас пытались от арабов спасти ..Ну теперь ройте глубже убежища ..Россия вам уж не поможет
        2. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 18:09
          +1
          Цитата: grem
          Надеюсь все понимают ,что и за что такое России и Русскому народу испытание ?

          За развал СССР и предательство идей социализма? Или за что еще? Ваша версия?
    3. Комментарий был удален.
      1. михаил3
        михаил3 Сегодня, 17:47
        0
        Арон, когда вас позовут "инструктором", укров на Меркавы переучивать, так вы скажитесь больным. Или раненым... Кому нам верить, мы сами разберемся, ладно? Это дело совсем не ваше.
        1. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 18:12
          0
          Аплодирую стоя!!! Так культурно вывернуться из под бана и сионистских нападок :))
      2. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 18:22
        0
        Цитата: Арон Заави
        А почему тогда не принимать за истину цифры потерь противника которые приводят МО РФ и Украины?

        Тогда обе страны окажутся с минусовым населением, не говоря уже об оружии. Да шучу! laughing
        Думаю, наши оф. данные можно смело делить на 2, украинские -- на 4.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:24
          0
          Цитата: МБРШБ
          Цитата: Арон Заави
          А почему тогда не принимать за истину цифры потерь противника которые приводят МО РФ и Украины?

          Тогда обе страны окажутся с минусовым населением, не говоря уже об оружии. Да шучу! laughing
          Думаю, наши оф. данные можно смело делить на 2, украинские -- на 4.

          Я все делю на 3.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      .не свое -не жалко

      "Добрые дяди" еще подвезут.
    5. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 18:16
      0
      Возникает вопрос: где на всю эту прожорливую технику берут бензин и солярку? Везут цистернами из Польше или еще откуда? Их НПЗ мы вроде все порушили ракетными ударами.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:50
    +9
    .Пошла третья неделя украинского контрнаступления

    Уже смешно.... laughing
    В ходе «разведки боем», продолжающейся две с лишним недели,

    Вообще шедвр! wink
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:53
    -1
    ""Чтобы хоть как-то помочь украинской стороне в медийном плане при отсутствии значимых успехов, подключился даже глава эстонской разведки, заявивший на днях"" ну понятно, что это повод для шуток, но справедливости ради, наши эксперты с тележками, тоже активно говорили, что резервы всушников, 2 или 3 бригады кажется, ждут удобного случая.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:54
    +5
    Тематический парк мусора с командами НАТО
  8. Алексей Z
    Алексей Z Сегодня, 16:57
    -4
    Так там доказательства нужны, одним словам, даже Конашенкова, не поверят.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:02
    +3
    Это не разведка. Это они трюфели ищут
  10. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 17:03
    -3
    хватит уже преувеличивать, как у чубатых , все ракеты сбили из10 попали в 11
  11. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 17:03
    +1
    Вот что халява с хохлам делает. Что то хлопцы разошлись не на шутку. Однако.
  12. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 17:12
    +4
    Любимый анекдот Юрия Никулина - Поймали гитлеровцы русского, француза и англичанина. Повели на расстрел. Ну и перед казнью говорят им что мы мол нация цивилизованная потому исполним ваше последнее желание. Англичанин попросил сигару и стакан виски. Выпил, выкурил и стал к стенке. Француз потребовал вина. Выпил смакуя и стал к стенке. Русский же попросил дать ему хорошего пинка перед смертью. Немцы конечно же прифигели но коль обещали надо выполнять. Ну дали ему пинка от души, русский в полете перевернулся выхватил у конвоира автомат положил конвой и орет что надо бежать. Побежали. Как нашли более менее спокойное место француз с англичанином наехали на него. Что ж ты мол раньше этого не сделал!? Русский им обьясняет - Поймите, нам пока пинка не дашь мы не пошевелимся. Как то раньше не понимал этой шутки, однако жизнь показывает что не такая это и шутка.
  13. Комментарий был удален.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:34
    0
    В общем, если это промежуточные результаты, то что получится по итогам, по завершению такой замуты?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:42
      +2
      А что получится? Тотальную мобилизацию в Ивано -Франковской области ввели не от хорошей жизни, замутят в остальных областях. Вишенкой станет зелеюгенд и бабские батальоны, ну раз команда дана что всех шумеров под нож, а тут еще столько цэгабонцев непод ружжом.)))
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 18:03
        0
        Вишенкой станет зелеюгенд и бабские батальоны...

        до этого еще очень далеко. Там вполне себе здоровых мужиков еще несколько миллионов. Миллиона 2-3 уж точно.
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:37
    0
    Ну так в африке тоже мясом воюют, у кого племя побольше те и победуны, проигравших вырезают на шашлыки. ЦэГабония не далеко ушла по развитию.
  16. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 17:55
    0
    А сколько сейчас у Украины танков, включая все восточноевропейские Т-72, Т-55, Леопарды, Челленжеры и т.д. Штук 500 будет?