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Госсекретарь США на встрече с председателем КНР заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня

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Госсекретарь США на встрече с председателем КНР заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня

Сегодня, 19 июня, состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Госдепа во главе американской делегации находится в Китае с официальным визитом.


Стоит отметить, что беседа двух политиков велась в весьма «дружелюбном» ключе - по крайней мере, внешне. Оба высказывались о необходимости преодоления трудностей во взаимоотношениях двух стран.

В частности, председатель КНР выразил надежду, что взаимоотношения между США и Китаем наладятся. Со слов Си Цзиньпина, противостояние двух сверхдержав не соответствует веяньям нынешней эпохи.

При этом как выразился китайский лидер, чтобы преодолеть текущие противоречия, в США должны уважительно относиться к КНР и не наносить ущерб законным интересам страны.

Очевидно, Си Цзиньпин подразумевал усиливающуюся поддержку Вашингтоном Тайваня, который Пекин считает одной из своих провинций.

В свою очередь, Блинкен в ходе пресс-конференции подчеркнул, что власти его страны не стремятся к «холодной войне» с Китаем. Со слов главы Госдепа США, в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Однако американский чиновник добавил, что Штаты выступают против любого изменения текущего статус-кво между КНР и Тайванем и озабочены действиями Китая в Тайваньском проливе.

Слова о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня звучат откровенным цинизмом. Если бы это было так, то Вашингтон не отправлял бы свои корабли в Тайваньский пролив, который является внутренней водной артерией КНР. Первые лица США как минимум проводили бы согласование своих визитов в Тайбэй. Американские военные не проводили бы совместные учения с военными Тайваня. Вряд ли в Китае не приняли эти факты во внимание.
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22 комментария
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 17:01
    +2
    Это что, отказ США от "азиатского фронта" своей деятельности? Или, надеюсь, всё же очередное пустое заявление?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:03
      +7
      Послушай штаты и воспринимай ровно наоборот.....
    2. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:04
      +6
      Си вообще не собирался встречаться с Блинкеным, но что-то изменилось...
      Что-то странное происходит. Надеюсь, у КНР хватит ума чтобы не влезть в какую-нибудь авантюру с США.

      Последний союз США-КНР стоил нам развала СССР, а Китай благодаря штатам сейчас является крупнейшей экономикой мира.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:13
        +4
        Ну вот потому и есть опасения, что в США могут найтись "умные" в кавычках люди, которые сторгуются с Китаем. Всё-таки прошлая такая акция принесла выгоду и китайцам, и (краткосрочно) американцам.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:59
        0
        Цитата: Anarchist
        Си вообще не собирался встречаться с Блинкеным, но что-то изменилось...
        Что-то странное происходит. Надеюсь, у КНР хватит ума чтобы не влезть в какую-нибудь авантюру с США.

        Учитывая то, что отношения США=Россия сведены к нулю и контакты на уровне президентов не поддерживаются, встречу Блинкена и Си в данной ситуации можно рассматривать как передачу через Си некой информации для ВВП. Если в ближайшее время Си и ВВП потрещат по телефону, или состоится обмен визитами на уровне глав МИД КНР и РФ, то наверное по этой причине Блинкен и получил внеплановую аудиенцию с Си.
        Цитата: Anarchist
        Последний союз США-КНР стоил нам развала СССР,

        Да как бы не совсем так. Скорее союз саудитов с матрасами подрезал поток нефтедолларов в СССР + приход к власти продажных существ Михрюты и Бориски привели к падению СССР, чем какие то целенаправленные действия Китая. Что бы не повторить этот же курс, Китай создал и содержит целый институт, который изучает всего лишь одну проблематику - причины распада СССР и роль его лидеров в оном процессе, а посему содержит партийные ряды в чистоте периодически выметая "партийный мусор". yes
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:07
      +3
      Цитата: Тарелка
      Это что, отказ США от "азиатского фронта" своей деятельности?

      Вы что верите американским пиратам ?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:14
        +3
        Нет, конечно, я даже российским пиратам не верю до конца. Но всё же странно. Обычно Штаты не прибедняются.
    4. gsev
      gsev Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Тарелка
      Это что, отказ США от "азиатского фронта" своей деятельности?

      Это признание США в своей неспособности одновременно сдерживать Россию и КНР. Блинкин декларировал уничтожение русских первой целью США, китайцами Госдеп займется только в случае победы над Россией. У Си Цниньпиня сейчас вообще появляется шанс вернуть Тайвань в централизованное государство наподобии того как это Россия сделала с Крымом.
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 17:05
    +5
    Блинкен сладко стелет wink думаю китайцы ни одному его слову не поверили hi
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:05
    +4
    Госсекретарь США на встрече с председателем КНР заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня

    Ты посмотри-ка...37 минут на всё-про всё?
    Даже чаю не предложили?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:10
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Даже чаю не предложили?

      - Здравствуй теща !
      - Да я зятек не надолго.
      - И что мама, даже чаю не попьете ?
    2. gsev
      gsev Сегодня, 18:20
      0
      Цитата: ROSS 42
      37 минут на всё-про всё?
      Даже чаю не предложили?

      Этого времени могло только хватить на то, что товарищ Си заявил, что Тайвань неотъемлимая часть КНР и любое продвинутое взаимодействие возможно когда США на деле начнут подталкивать тайваньских сепаратистов к шагам по интеграции провинции Тайвань в состав КНР.
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:06
    +2
    Лол, США теперь наверное надо как-то объяснить своим подпевалам в Европе, что-де на самом-то деле это не надо воспринимать буквально, все как было, так и останется! Вот честное слово! И европейцы даже покивают головой в знак согласия; но, скажем, Восточная Европа будет бояться еще больше, потому как в очередной раз посмотрит на то, как американцы запросто сдают своих союзников.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 17:13
      +2
      Блинкин похоже с-сет как пылесос, раз и Си и его министры сразу раздобрели после его визита. Кто-то вообще собирается отправиться в штаты за второй порцией.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:12
    +2
    Американцы говорят одно, а делают другое. Вспомните, хотя бы, обещание не расширять НАТО на восток, обещание не поставлять окраине летальное оружие и многое другое.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:13
    +4
    Помните Саддама, китайские товарищи. Ему тоже говорили, что не поддерживают независимость Кувейта, а кончилось все веревкой. Смотрите, вы слишком безоглядно все меряете деньгами и доверчивы к выгоде. Как бы не кончилось это западней.
  7. Маркшейдер_75
    Маркшейдер_75 Сегодня, 17:18
    +2
    А не нужно оглядываться на Китай, это из страна и из дела, не наши. Нам нужно быть осторожнее с восточным соседом, уж больно таки лакомый кусок наша Родина для таких стран, как США и Китай. У России два союзника, это армия и флот, а Россия это её люди в первую очередь, простые люди, часть из которых сейчас находится в зоне боевых действий, не эти князьки, которые в случае чего, сбегут за бугор. Надеяться стоит только на себя. Хочется верить, что глава государства это понимает и не только он один
  8. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 17:19
    -1
    Снарядов мало ,нужна пере-дышка. Ф-35- фуфло полное, куча авианосцев в ремонте и в очереди. Да и армии нужно просто банально отдохнуть. Ведь их гоняют с 2011 года. Видимо генералы сказали - Все отвяньте ,сами крутитесь. Приходится изображать миро-творцев.
  9. wanna
    wanna Сегодня, 17:21
    +3
    что власти его страны не стремятся к «холодной войне» с Китаем.


    Он сказал, что их правительство не стремится к холодной войне с Китаем и Россией "одновременно".
  10. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 17:24
    0
    Со слов главы Госдепа США, в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня.

    Это что-то новенькое, Нэнси Пелоси в прошлом году говорила с точностью до наоборот. Подозрительно... am
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:29
    0
    Госсекретарь США на встрече с председателем КНР заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня
    ???!!! слов нет, веры, впрочем, тоже...
    Хотя, когда им надоть, они сдадут любого, ничуть не сомневаюсь! wink
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 17:35
    0
    Да в том году как-то подобное штаты уже говорили про Тайвань, то есть по факту цинизм как он есть, говорят одно, а завтра он скажет что имелся другой смысл.