Госсекретарь США на встрече с председателем КНР заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня

Сегодня, 19 июня, состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Госдепа во главе американской делегации находится в Китае с официальным визитом.Стоит отметить, что беседа двух политиков велась в весьма «дружелюбном» ключе - по крайней мере, внешне. Оба высказывались о необходимости преодоления трудностей во взаимоотношениях двух стран.В частности, председатель КНР выразил надежду, что взаимоотношения между США и Китаем наладятся. Со слов Си Цзиньпина, противостояние двух сверхдержав не соответствует веяньям нынешней эпохи.При этом как выразился китайский лидер, чтобы преодолеть текущие противоречия, в США должны уважительно относиться к КНР и не наносить ущерб законным интересам страны.Очевидно, Си Цзиньпин подразумевал усиливающуюся поддержку Вашингтоном Тайваня, который Пекин считает одной из своих провинций.В свою очередь, Блинкен в ходе пресс-конференции подчеркнул, что власти его страны не стремятся к «холодной войне» с Китаем. Со слов главы Госдепа США, в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Однако американский чиновник добавил, что Штаты выступают против любого изменения текущего статус-кво между КНР и Тайванем и озабочены действиями Китая в Тайваньском проливе.Слова о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня звучат откровенным цинизмом. Если бы это было так, то Вашингтон не отправлял бы свои корабли в Тайваньский пролив, который является внутренней водной артерией КНР. Первые лица США как минимум проводили бы согласование своих визитов в Тайбэй. Американские военные не проводили бы совместные учения с военными Тайваня. Вряд ли в Китае не приняли эти факты во внимание.