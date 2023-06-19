Военное обозрение
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Минобороны Украины покупает шлемы для военнослужащих по тройной цене

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Минобороны Украины покупает шлемы для военнослужащих по тройной цене

Украинское оборонное ведомство в который раз оказалось замешанным в коррупционный скандал. Оказалось, что Минобороны Украины покупает шлемы для военнослужащих по тройной цене.


Данную информацию обнаружили представители украинских СМИ.

Они проанализировали сведения о прошлогодних военных закупках. В частности, журналисты тщательно изучили данные по поставкам кевларовых шлемов из американских наборов для бронезащиты сухопутных войск PASGT, предназначавшихся для украинских военнослужащих. Оказалось, что разница в цене за один шлем в двух майских партиях составила 3,5 раза. В одном контракте стояла цена 132 доллара, а в другом за тот же месяц уже 468 долларов.

СМИ также обратили внимание на закупки для украинской армии, которые производили гражданские администрации в разных регионах страны. Оказывается, они тоже покупали кевларовые шлемы дешевле, чем военные. Например, чиновники из города Тростянца Сумской области приобретали их по 270 долларов, а их коллеги в Лубнах Полтавской области – по 250 долларов.


Ранее представителей Минобороны Украины уличали в коррупции при закупках продовольствия для армии. Выяснилось, что они приобретали яйца, картофель, крупы, капусту и яблоки по «заоблачным» ценам.

Также украинские СМИ рассказывают о многочисленных случаях «исчезновения» гуманитарной помощи для ВСУ. С начала текущего года военное руководство совместно с таможенниками выявило 653 таких эпизода.
Использованы фотографии:
https://www.marsarmor.com, https://ru.wikipedia.org/U.S. Navy
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20 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 17:09
    +15
    А в РФ разве не так request везде есть "бизнесмены" feel
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 17:31
      +3
      Большинство людей почему-то никак не могут уразуметь, что на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на создании ее.(с)
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:51
        0
        Мелко плавают укробандеровцы)))

        Надо сразу в пять раз больше брать)

        "Эту страну погубит коррупция!"
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 17:54
      -1
      Да, конечно, они везде есть. И у нас с этим не вполне порядок. Но, на Украине это стиль жизни - "возвращаясь с аэродрома не забудь что-то для дома", это не я придумал, это их летучая фраза - сам лично слышал очень много раз. Тогда к этому все относились как то равнодушно что-ли - всё вокруг народное, всё вокруг моё... А хоохлы просто растаскивали всё, нет не много - сколько могли унести, но каждый день. Простите, это я вспомнил прапоров нашего полка.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:12
    +4
    Невозможно держать во рту мед и не проглотить хоть немножко.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:31
      +1
      журналисты тщательно изучили данные по поставкам кевларовых шлемов из американских наборов

      Коммерческим прослойкам тоже нужно зарабатывать, плюс откаты. К тому же, оплачивает покупки ЕС из фонда мира, да и кастрюлеголовым шлемы не нужны. soldier
    2. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 17:49
      +1
      Разве, что эффект от этого мёда будет как от цианида. Тогда мигом аппетит пропадёт.
      "Мы живём при капитализме - самом негодяйском строе, но нам сказали, что это - демократия" (М.Н. Задорнов)
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:12
    +3
    Микола на первой фотке крайне подозрительный, Я бы у такого точно ничего покупать не стал.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:49
      +1
      Да это афганец,стопудово .Да,и не надо покупать героин
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:15
    +5
    Всегда было: "Кому война, а кому мать родна". Ничего не меняется, в какую страну не ткни.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 17:22
    +4
    Те, кто продал по 250, должны быть привлечены к ответственности за демпинг и возместить ущерб уважаемым продавцам.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:23
    0
    С начала текущего года военное руководство совместно с таможенниками выявило 653 таких эпизода.

    653 ? А чего так мало! ? )))
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:25
    0
    Минобороны Украины покупает шлемы для военнослужащих по тройной цене
    . Заботу проявляет, а як же-ж! Вот только о ком, история умалчивает.
  8. wanna
    wanna Сегодня, 17:27
    +1
    Не понимаю, почему нужно платить в три раза больше, чтобы приобрести его, читал интервью с солдатом на передовой, который сказал, что там есть все, и что оборудование можно подобрать на поле боя.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:33
    +1
    Хех! Не правильно считают!
    Стоимость самой каски - 132 доллара + наклейка жёвто-блакитная в виде укропрапора за 336 долларов, вот и получается 468 долларов! Всё сходится. laughing
  10. Джексон
    Джексон Сегодня, 17:40
    +2
    Я прям капец, как переживаю за их проблемы... А у нас наверное, есть, чем гордиться? Разворованые склады, закупки той же одежды для военнослужащих по завышенным ценам ... Не, это не у нас?
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:46
    -1
    В боге, спустившемся с небес(ТМ), все должно быть прекрасно... А кастрюля на голове - особенно! И нехрен тут эконеомить, без автоматов побегут, но с гиперкастрюлен на башке
  12. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 18:05
    +1
    Продают значит за $468, а берут в Москве за $14.

    Нормально так хлопцы "воюют"...
    wassat
  13. sifgame
    sifgame Сегодня, 18:07
    +1
    Вот зачем нам эта информация? Пусть хоть по десятикратной покупают, про наших напишите.
  14. Ulrich
    Ulrich Сегодня, 18:13
    0
    Так и не понял, это шлемы или каски. И в чём разница. Может они там и кольчугу вместо бронежилетов покупают по завышенным ценам, это только плюс