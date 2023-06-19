Украинское оборонное ведомство в который раз оказалось замешанным в коррупционный скандал. Оказалось, что Минобороны Украины покупает шлемы для военнослужащих по тройной цене.Данную информацию обнаружили представители украинских СМИ.Они проанализировали сведения о прошлогодних военных закупках. В частности, журналисты тщательно изучили данные по поставкам кевларовых шлемов из американских наборов для бронезащиты сухопутных войск PASGT, предназначавшихся для украинских военнослужащих. Оказалось, что разница в цене за один шлем в двух майских партиях составила 3,5 раза. В одном контракте стояла цена 132 доллара, а в другом за тот же месяц уже 468 долларов.СМИ также обратили внимание на закупки для украинской армии, которые производили гражданские администрации в разных регионах страны. Оказывается, они тоже покупали кевларовые шлемы дешевле, чем военные. Например, чиновники из города Тростянца Сумской области приобретали их по 270 долларов, а их коллеги в Лубнах Полтавской области – по 250 долларов.Ранее представителей Минобороны Украины уличали в коррупции при закупках продовольствия для армии. Выяснилось, что они приобретали яйца, картофель, крупы, капусту и яблоки по «заоблачным» ценам.Также украинские СМИ рассказывают о многочисленных случаях «исчезновения» гуманитарной помощи для ВСУ. С начала текущего года военное руководство совместно с таможенниками выявило 653 таких эпизода.