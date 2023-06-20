Российская РЭБ против украинских БПЛА

Тренировка операторов БПЛА в российской армии. Фото Минобороны РФ
Характерной особенностью текущих боевых действий в Донбассе и новых регионах является широкое распространение и активное применение разнообразных беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, требуются различные средства и методы для противодействия такой технике. Высокую эффективность при решении подобных задач демонстрируют различные системы радиоэлектронной борьбы, от полноразмерных самоходных комплексов до переносных устройств.
Жалобы противника
На вооружении украинских формирований состоит беспилотная авиационная техника разных классов и множества типов, как специально разработанные образцы военного назначения, так и продукция с коммерческого рынка. По ряду причин, наиболее массовыми и распространенными являются легкие мультикоптеры различных моделей, несущие камеру и способные поднять некоторую боевую нагрузку.
Подобные БПЛА используются при решении нескольких основных задач. Прежде всего, их используют для ведения воздушной разведки на тактическом уровне. Кроме того, коптеры в кустарных условиях оснащаются средствами подвески и сброса легкой боевой нагрузки. В последние месяцы получают распространение изделия со съемкой «от первого лица» – их используют в качестве барражирующих боеприпасов.
В целом имеющийся «парк» беспилотных аппаратов позволяет решать широкий круг задач, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силами и средствами. Однако российская армия давно научилась противодействовать БПЛА противника, и украинские формирования не могут использовать их потенциал. При этом ситуация постоянно ухудшается.
Комплекс РЭБ "Красуха-4" на позиции. Фото Минобороны РФ
Несколько недель назад в иностранных СМИ появились сведения о больших потерях украинских БПЛА. Ежемесячно киевские формирования теряют порядка 5-10 тыс. аппаратов всех типов и классов. Основной причиной таких потерь является воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы. Они подавляют радиосигналы навигации и каналы управления, после чего БПЛА не может решать задачи и/или оставаться в воздухе. Также некоторое количество беспилотников поражают огнем с земли.
Обстановка на фронтах меняется, и применение БПЛА становится все более сложным. Хороший пример этого еще в апреле приводило издание Guardian со ссылкой на украинского оператора беспилотников. По его словам, в декабре аппарат мог улететь на 3 км от позиции, а на момент интервью радиус действия ограничивался 500 м – из-за воздействия помех. Соответствующим образом падала эффективность применения БПЛА в интересах других средств и систем.
Очевидно, что такая ситуация будет сохраняться и развиваться, причем в негативном для украинских формирований ключе. Эффективность их БПЛА продолжит падать, а потери вновь будут расти. Все это негативно скажется на применении прочих средств и вооружений, а также на результатах боевой работы в целом. Впрочем, противник и его иностранные покровители будут искать выход из сложившейся ситуации. Насколько успешно – неизвестно.
Средства воздействия
По имеющимся данным, в зоне проведения Спецоперации используется широкий спектр средств РЭБ разных классов. На ответственных участках развертываются полноразмерные комплексы по типу изделия «Красуха-4». В подразделения массово поступают «противодроновые ружья» целого ряда моделей, переносимые и применяемые одним оператором. Несмотря на разницу в облике, характеристиках и возможностях, все такие системы могут решать общие задачи.
Оператор с "ружьем" ЛПД-801 и сбитым БПЛА. Фото vk.com/novnews
Самоходные и стационарные комплексы РЭБ способны самостоятельно выявлять присутствие БПЛА по их сигналам, в т.ч. на значительных дальностях. Переносные «ружья» не имеют такой возможности – в их случае за воздушной обстановкой должен следить оператор. В обоих случаях при обнаружении цели комплекс выдает направленную помеху. Кроме того, разработаны станции постановки помех, предназначенные для постоянной работы, создающие своего рода купол над заданным участком.
Подавление БПЛА всех классов в целом сводится к паре основных задач. В первую очередь, нарушается связь аппарата с оператором. Вторая задача заключается в подавлении сигналов спутниковой навигации. Без определения своего местоположения и без команд извне коммерческие беспилотники не могут продолжать полет и решать поставленные задачи.
В случае с коммерческими аппаратами обе задачи не представляют особой сложности. Частоты для связи и навигации хорошо известны, и постановка помех на них является лишь делом техники. БПЛА военного назначения могут использовать защищенный радиоканал. Однако это не решает проблему потери навигации.
БПЛА без навигации и связи с оператором зависает на месте до выработки батарей или выполняет вынужденную посадку. В результате он становится легкой мишенью даже для стрелкового оружия либо берется в качестве трофея. В последнем случае не исключается перепрограммирование для использования в своем парке.
Переносная система РЭБ "Ступор". Фото "Известия"
Тема средств борьбы с БПЛА изучалась и прорабатывалась в течение нескольких последних лет. Промышленность регулярно представляла различные образцы такого рода, как специализированные, так и с более широкими функциями. После начала Спецоперации процессы создания и производства такой техники ускорились. К примеру, в войска поступают несколько моделей «ружей» от разных производителей, и известно о разработке еще нескольких образцов.
Попытки защиты
Основную массу БПЛА в зоне боевых действий составляют изделия гражданского назначения, причем они используются по обе стороны фронта. Техника из коммерческого сектора позволила в кратчайшие сроки повысить уровень оснащенности подразделений до желаемого уровня и дать им новые возможности разведки и корректировки огня. Кроме того, за счет компромиссного подхода к характеристикам удалось снизить стоимость такого переоснащения.
Впрочем, такой подход к сбору матчасти имеет негативные особенности – и украинская сторона в полной мере столкнулась с ними. Так, мультикоптеры популярных моделей не используют защищенный радиоканал, что делает их простой целью для РЭБ. Кроме того, радиотехническая разведка может выявлять их стартовые позиции и наводить на них огневые средства. Все это в сочетании с ограниченными летными характеристиками создает угрозу как для БПЛА, так и для его оператора.
Следует отметить, что беспилотник можно защитить от РЭБ. Однако меры такого рода должны приниматься на стадии проектирования. Кроме того, защита радиоканалов сделает аппарат сложнее и дороже. В таком случае украинские формирования не смогут рассчитывать на столь же массовые поставки БПЛА, необходимые для обеспечения их нужд. Также следует учесть, что из-за увеличения стоимости потеря техники будет более болезненной.
Украинский БПЛА "Фурия" после воздействия ракеты ЗРК "Стрела-10". Фото Минобороны РФ
Как пишет издание Breaking Defense, в сложившейся ситуации киевский режим делает ставку не на качество, а на количество. БПЛА из иностранных поставок рассматриваются как расходный материал. С их потерями фактически не считаются, уделяя внимание решению конкретных боевых задач. Впрочем, массовая потеря разведывательных беспилотников от воздействия российских систем совсем не способствует эффективной работе прочих сил и средств.
Настоящее и будущее
БПЛА заметным образом изменили ход боевых действий. С их помощью войска могут улучшить свои возможности в сфере разведки целей и корректировки огня, причем с подобными задачами справляются даже легкие коммерческие летательные аппараты. Вполне естественным следствием этого является поиск решений для противодействия беспилотной авиации противника.
К настоящему времени найден целый ряд эффективных методов и средств подавления БПЛА разных классов. Они уже прошли проверку практикой в рамках Спецоперации и подтвердили свои характеристики и возможности. Массовое и активное внедрение и применение таких средств тоже оказывает влияние на ход боевых действий – и ставит беспилотную авиацию противника в невыгодное положение.
Вследствие работы российских средств РЭБ разного рода, как самостоятельной, так и в связке с комплексами противовоздушной обороны, противник не может использовать весь потенциал своих БПЛА. Кроме того, он несет потери техники. Пока украинское командование готово мириться с ними, но такое отношение не решает имеющуюся проблему и не способствует каким-либо успехам на фронте.