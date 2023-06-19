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Президент Германии призвал Пекин повлиять на Россию в достижении мира на Украине

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Президент Германии призвал Пекин повлиять на Россию в достижении мира на Украине

На Западе всё чаще начали обращать свой взор в сторону КНР, рассматривая Китай как силу, способную стать посредником в украинском конфликте. Однако, вместо того чтобы искать мира любым путём, в западных странах говорят о так называемом «справедливом мире», имея ввиду мир непременно на их условиях.


На этот раз о «справедливом» мире заговорил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сегодня он провёл переговоры с руководителем Госсовета Китая Ли Кэцяном, в ходе которых они затронули двусторонние отношения и глобальные вопросы, включая и ситуацию вокруг Украины. Об этом в соцсети сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин.

По словам Штайнмайера, у Пекина имеется большой вес на международной арене и он мог бы оказать влияние на Москву для достижения мира на Украине.

Следует отметить, что тот же Китай уже предлагал план мирного урегулирования украинского конфликта и отправлял для этих целей своего спецпредставителя, но Запад инициатива Пекина особо не заинтересовала. Вероятно, потому что Китай предлагает не совсем тот мир, который хотят видеть на Западе. Или совсем не тот...

По словам Гаммелин, стороны также говорили о китайско-американских отношениях, и президент Германии призвал к усилению каналов коммуникации между Пекином и Вашингтоном, так как это очень важно для глобальной безопасности.
Использованы фотографии:
www.deutschland.de
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:00
    +1
    Пусть попросят пингвинов повлиять..Это самый верный ход..
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:02
      +1
      Чем ближе их конец, тем больше они будут кричать о "справедливом" мире.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 20:08
        0
        Штанмайер зарекомендовал себя в политике как "хитрый Лис".
        Штанмайер по сути - это ученик Шредера.
        А Шредер был не только в хороших отношениях с Путиным, но и Шредер входит в состав директоров "Газпрома". Если, конечно, его до сих пор не выперли из состава директоров "Газпрома" как иностранного гражданина.
        Как известно, кадровая тенденция подобного рода - т.е. по удалению иностранцев из состава дректоров в российских компаниях - на фоне проведения Россией СВО сейчас имеет место быть.

        Возникает тогда невольный вопрос. А как именно Штанмайер представляет себе возможность у Пекина повлиять на Москву с тем, чтобы закончить войну между Укрорейхом и Россией на условиях Киева - т.е. на условиях США?
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:05
      0
      Надеюсь тех что птички и в антарктиде живут? У тех можно, у тех в отличии от американских мозг есть. А по поводу метаний Евроколхозников, то если дяди за лужей и в лондонобаде сказали что надо огрониченно ядерную войнушку в восточной европе, польше и трибалтике устроить то не отвертитесь.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:00
    +2
    Очухался и воспылал любовью,к чубатым. Они мало его склоняли и обманывали его страну?.. Сидел бы уж, и не дергался.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 19:13
      0
      А может начнёт с того, что перестанет снабжать оружием украину?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:04
    +1
    Слышали мы уже про некую формулу Штайнмайера. Где был этот умник, когда её надо было выполнять? А теперь что-то там поёт.

    Немцы прагматичные, говорили они, планируют далеко вперёд, говорили они...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:15
    +1
    Президент Германии призвал Пекин повлиять на Россию в достижении мира на Украине
    . Ну да, ливерную колбасу никто слышать/слушать не хочет, так кто ж будет слушать того, кто никто и никак, декоративная нашлепка, над теми, кто реально там рулит... или не там рулят, скорее всего.
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 20:13
      0
      так сидеть на двух стульях как-то... "старшие" товарищи настаивают, что с Китаем надо жестче - появляется стратегии нацбезопасности ФРГ - "Китай является партнером, конкурентом и системным соперником. При этом мы видим, что в последние годы элементов соперничества и конкуренции становится больше", - говорится в тексте. В документе утверждается, что, с точки зрения Берлина, "Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ. В стратегии отмечается, что "Китай целенаправленно использует свою экономическую силу, чтобы достичь политических целей". https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18005073
      С другой стороны Китай крупнейший партнер в экономике немцев и смотря на то что сейчас экономик немцев не совсем в "форме" еще и обострять с китайцами... Литва, Чехия это по мелочам, а тут... локомотив, у которого - «Учитывая необходимые сокращения в нашем национальном бюджете, мы не можем в настоящее время отчислять дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — приводит издание слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера https://iz.ru/1529499/2023-06-16/die-welt-soobshchila-ob-otsutstvii-deneg-u-berlina-dlia-biudzheta-es-iz-za-pomoshchi-kievu
      китайцы это всё видят... призывы призывами, а что-то по серьезней... палка о двух концах
  5. идунавы
    идунавы Сегодня, 19:15
    +1
    Вероятно, потому что Китай предлагает не совсем тот мир, который хотят видеть на Западе.
    То есть если прямо говорить,то просят санкции от Китая против нас.
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:26
    0
    Вероятно, потому что Китай предлагает не совсем тот мир, который хотят видеть на Западе. Или совсем не тот...

    Вероятнее, потому, что после Харькова и Херсона под кайфом были, а тут вдруг водичка холодная на разгорячённую голову полилась. Ну что ж. Творить фигню пьяному, а отвечать за это трезвому.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:27
    0
    А как же победа на поле боя над Россией?
    Уже сдулись? Завибрировали? Почуяли чем пахнет?
  8. wanna
    wanna Сегодня, 19:35
    0
    Китай не способен регулировать российско-украинский конфликт, так же как Китай всегда призывал вас не посылать оружие воюющим сторонам, не "Подлить масла в огонь", и вы никогда не игнорировали наши советы.
  9. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 19:40
    0
    Пусть Меркель попросит, у нее опыт большой заключать мир и давать гарантии. Жаба старая.