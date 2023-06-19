Президент Германии призвал Пекин повлиять на Россию в достижении мира на Украине

На Западе всё чаще начали обращать свой взор в сторону КНР, рассматривая Китай как силу, способную стать посредником в украинском конфликте. Однако, вместо того чтобы искать мира любым путём, в западных странах говорят о так называемом «справедливом мире», имея ввиду мир непременно на их условиях.На этот раз о «справедливом» мире заговорил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сегодня он провёл переговоры с руководителем Госсовета Китая Ли Кэцяном, в ходе которых они затронули двусторонние отношения и глобальные вопросы, включая и ситуацию вокруг Украины. Об этом в соцсети сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин.По словам Штайнмайера, у Пекина имеется большой вес на международной арене и он мог бы оказать влияние на Москву для достижения мира на Украине.Следует отметить, что тот же Китай уже предлагал план мирного урегулирования украинского конфликта и отправлял для этих целей своего спецпредставителя, но Запад инициатива Пекина особо не заинтересовала. Вероятно, потому что Китай предлагает не совсем тот мир, который хотят видеть на Западе. Или совсем не тот...По словам Гаммелин, стороны также говорили о китайско-американских отношениях, и президент Германии призвал к усилению каналов коммуникации между Пекином и Вашингтоном, так как это очень важно для глобальной безопасности.