Конституционный суд Молдовы объявил незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»

Партия «Шор» объявляется незаконной, но её депутаты сохранят свои мандаты в парламенте. Однако по решению Конституционного суда фракция будет расформирована, а народные избранники останутся в качестве «независимых», будучи лишённые права примыкать к другим парламентским фракциям

Произошедшее сегодня – опасный прецедент. С этого дня ещё множество партий ждёт та же участь, поскольку для этого нужно лишь выступить против президента Майи Санду. Мы обязательно оспорим это решение в ЕСПЧ