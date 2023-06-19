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Конституционный суд Молдовы объявил незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»

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Конституционный суд Молдовы объявил незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»

Конституционный суд (КС) Молдавии высказался по поводу ранее поданного запроса со стороны правительства страны о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор». Об этом сегодня на заседании КС сообщил его председатель Николай Рошка. Таким образом, судьи высшего судебного органа республики объявили данное политформирование незаконным.


Партия «Шор» объявляется незаконной, но её депутаты сохранят свои мандаты в парламенте. Однако по решению Конституционного суда фракция будет расформирована, а народные избранники останутся в качестве «независимых», будучи лишённые права примыкать к другим парламентским фракциям

– транслирует слова Рошки пресс-служба судебной инстанции.

Стоит отметить, что решение КС предоставляет возможность кабмину, сформированному правящей Партией «Действие и солидарность» (ПДС) отправить в законодательный орган страны соответствующий запрос о запрете партии «Шор», большинство в котором (63 кресла) контролируется «пдсовцами». То есть, данное решение обязывает Министерство юстиции учредить соответствующую комиссию, которая и займётся ликвидацией этой политической силы, в том числе и исключением её из регистра.

Кстати говоря, заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников партии.

Вот как прокомментировала решение вице-председатель политформирования Марина Таубер в ходе брифинга после его оглашения КС:

Произошедшее сегодня – опасный прецедент. С этого дня ещё множество партий ждёт та же участь, поскольку для этого нужно лишь выступить против президента Майи Санду. Мы обязательно оспорим это решение в ЕСПЧ

Напомним, что поводом для обращения правительства Республики Молдова (РМ) в КС по поводу проверки легитимности оппозиционной партии «Шор» послужили некие «подозрения» со стороны экс-главы Минюста Сергея Литвиненко. Бывший министр юстиции обвинил тогда партию в незаконном финансировании из-за рубежа, связях с российскими спецслужбами, равно как и планах «сбить страну с европейского пути». Более того, веской причиной стал и тот факт, что её лидер Илан Шор, находящийся в настоящее время в Израиле, был включён в санкционный список США.

Тем не менее, венецианская комиссия, куда молдавский высший судебный орган обратился с просьбой дать юридическую оценку запросу исполнительного органа республики, обратило внимание руководства РМ на то, что признание той или иной политической партии неконституционной неприемлемо. По мнению европейского консультативного органа по конституционному праву, это является вмешательством в право на свободу объединений, однако, последнее слово остаётся, разумеется, за молдавскими служителями Фемиды.

Примечательно, что на фоне рьяной борьбы с демократией, в законодательном органе снимаются целые фракции, чего не было никогда за всю историю независимости Молдовы. Но ещё куда интереснее то, что правящему большинству на данный момент не хватает 4 места в парламенте до обретения конституционного большинства (а для этого им нужно заполучить 67 мандатов или 2/3 от общего числа всех молдавских законодателей), что даст им возможность вносить поправки в Основной закон страны. Так что, «шоровцев» теперь будут всяческими способами привлекать на свою сторону путём подкупа, шантажа и даже угроз.
Использованы фотографии:
Официальная страница Конституционного суда Молдовы в соцсетях
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8 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 18:50
    +2
    А тем временем наш Минюст не нашёл основания признать гадюшник Ельцин-центр иноагентам. ЧТД. Вся проверка это пук в лужу был. Т.е. проверку начали зная/не зная, что есть такой закон. wassat


    Министерство юстиции России сообщило, что проверки и признание Ельцин-центра иностранным агентом невозможны, согласно федеральному закону №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 19:07
      0
      По идее надо было Ельцина признать ИНАГЕНТОМ и лишить тнм самыс его ПОСМЕРТНО звания президента РФ с помощью посмертного ИМПИЧМЕНТА!
      Тогда бы и Ельцин-центр медным тазом накрылся от своей нелегитимности для нынешних инагентов в России.

      В данной ситуации прокуратура РФ в принципе всё может последовательно сделать. Было бы у властей "наверху" для этого только желание и дана отмашка на согласие!
      А для этого достаточно вспомнить все уголовные дела и обвинения против Ельцинюги в ГОСИЗМЕНЕ, как и в отношнгии М.С.Горбатого, которые возбуждали ранее коммунисты против Ельцина и Горбачёва за их работу против СССР/России, превращающих народы России в качесте месячной "женской прокладки" на выброс для США.

      Сейчас то же самое происходит со всеми странами НАТО - а также и с Р.Молдова, и с Грузией в том числе.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:55
    +1
    Мы обязательно оспорим это решение в ЕСПЧ
    они ещё в ЕСПЧ верят? Блажен, кто верует.......
    1. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 19:27
      0
      А больше не к кому! В соседях румыны и украинцы - не у них же помощи просить! Тем более что запрет "ШОРашкиной конторы"витал в воздухе - по опросам эта партия оттеснила партию социалистов и вышла вперед,что угрожало партии Санду на осенних выборах! А имея перед собой пример дружбана Вову Зеленского,который запретил у себя всю оппозицию и ему за это ничего не сделали! Кроме денежных вливаний и подарунков с оружием! Поэтому мисс Дракула (как называют ее соратники по партии) или сушеная лесбиянка (по выражению оппонентов) немедленно воспользовалась возможностью продлить свое царствование и через карманный Конституционный суд убрала своих противников!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:58
    +1
    По украинскому маршруту, Молдавия, направляется... Ну ну пусть пробуют. Майя в сандалиях из заведёт "в кружевные труселя".
    1. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 19:40
      -1
      Была надежда на взятие Одессы и выход к Приднестровью! Но теперь,видя стремление Кремля "договориться и помириться" надежда тает! С каждым днем все сильнее...
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 19:19
    0
    Конституционный суд Молдовы объявил незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»

    Оппозиция пин дос ным подстилкам всегда незаконна. request
    А если наоборот, то политическая диктатура и тоталитаризм. yes
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:22
    0
    Конституционный суд Молдовы объявил незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»
    . Часто слышал, что избиратели Молдавии совсем не чувствуют себя таковыми, т. е. болт забили на все политические процессы в стране... просто выживают как могут.
    Наверно можно и так...