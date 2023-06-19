Конституционный суд Молдовы объявил незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор»

Конституционный суд (КС) Молдавии высказался по поводу ранее поданного запроса со стороны правительства страны о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор». Об этом сегодня на заседании КС сообщил его председатель Николай Рошка. Таким образом, судьи высшего судебного органа республики объявили данное политформирование незаконным.
Партия «Шор» объявляется незаконной, но её депутаты сохранят свои мандаты в парламенте. Однако по решению Конституционного суда фракция будет расформирована, а народные избранники останутся в качестве «независимых», будучи лишённые права примыкать к другим парламентским фракциям
– транслирует слова Рошки пресс-служба судебной инстанции.
Стоит отметить, что решение КС предоставляет возможность кабмину, сформированному правящей Партией «Действие и солидарность» (ПДС) отправить в законодательный орган страны соответствующий запрос о запрете партии «Шор», большинство в котором (63 кресла) контролируется «пдсовцами». То есть, данное решение обязывает Министерство юстиции учредить соответствующую комиссию, которая и займётся ликвидацией этой политической силы, в том числе и исключением её из регистра.
Кстати говоря, заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников партии.
Вот как прокомментировала решение вице-председатель политформирования Марина Таубер в ходе брифинга после его оглашения КС:
Произошедшее сегодня – опасный прецедент. С этого дня ещё множество партий ждёт та же участь, поскольку для этого нужно лишь выступить против президента Майи Санду. Мы обязательно оспорим это решение в ЕСПЧ
Напомним, что поводом для обращения правительства Республики Молдова (РМ) в КС по поводу проверки легитимности оппозиционной партии «Шор» послужили некие «подозрения» со стороны экс-главы Минюста Сергея Литвиненко. Бывший министр юстиции обвинил тогда партию в незаконном финансировании из-за рубежа, связях с российскими спецслужбами, равно как и планах «сбить страну с европейского пути». Более того, веской причиной стал и тот факт, что её лидер Илан Шор, находящийся в настоящее время в Израиле, был включён в санкционный список США.
Тем не менее, венецианская комиссия, куда молдавский высший судебный орган обратился с просьбой дать юридическую оценку запросу исполнительного органа республики, обратило внимание руководства РМ на то, что признание той или иной политической партии неконституционной неприемлемо. По мнению европейского консультативного органа по конституционному праву, это является вмешательством в право на свободу объединений, однако, последнее слово остаётся, разумеется, за молдавскими служителями Фемиды.
Примечательно, что на фоне рьяной борьбы с демократией, в законодательном органе снимаются целые фракции, чего не было никогда за всю историю независимости Молдовы. Но ещё куда интереснее то, что правящему большинству на данный момент не хватает 4 места в парламенте до обретения конституционного большинства (а для этого им нужно заполучить 67 мандатов или 2/3 от общего числа всех молдавских законодателей), что даст им возможность вносить поправки в Основной закон страны. Так что, «шоровцев» теперь будут всяческими способами привлекать на свою сторону путём подкупа, шантажа и даже угроз.