Украинское наступление пытаются усилить шведскими БМП CV9040C с 40-мм автоматической пушкой

Контрнаступление Украины на южном направлении получило импульс благодаря усилению передовыми боевыми машинами пехоты CV9040C

По мере развертывания наступательной операции ВСУ в бой бросаются новые подразделения украинской армии, на этот раз оснащенные шведскими БМП CV9040C.- указывается в издании Army Recognition.Швеция передала ВСУ около 50 БМП CV9040C, вооруженных 40-мм автоматической пушкой, и обучила украинские экипажи обращению с ними. Как полагают в издании, данная бронетехника благодаря своим «незаурядным боевым характеристикам займет свое место на острие атаки».CV90 – это семейство гусеничных боевых машин, разработанных в Швеции на рубеже 1980-1990 годов. Техника постоянно совершенствовалась, от базового уровня Mk 0 до текущего Mk IV. CV9040C находится в строю шведских войск с начала 1990-х годов и широко используется такими странами, как Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Эстония и Дания. Словакия и Чехия также разместили заказы на эту боевую машину.При весе 37 тонн CV9040C превосходит американский M2A2 Bradley на 12 т, обеспечивая повышенную броневую защиту. БМП оснащена системой программирования боеприпасов, климат-контролем и противоосколочными вкладышами.По сравнению с предшествующей версией 9040B1 данная модификация имеет дополнительную круговую броню, лазерную фильтрацию во всех оптических устройствах и средства кондиционирования воздуха тропического класса. Из-за возросшей массы она может перевозить десант только из 6 солдат.