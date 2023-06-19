Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинское наступление пытаются усилить шведскими БМП CV9040C с 40-мм автоматической пушкой

20
Украинское наступление пытаются усилить шведскими БМП CV9040C с 40-мм автоматической пушкой

По мере развертывания наступательной операции ВСУ в бой бросаются новые подразделения украинской армии, на этот раз оснащенные шведскими БМП CV9040C.


Контрнаступление Украины на южном направлении получило импульс благодаря усилению передовыми боевыми машинами пехоты CV9040C

- указывается в издании Army Recognition.

Швеция передала ВСУ около 50 БМП CV9040C, вооруженных 40-мм автоматической пушкой, и обучила украинские экипажи обращению с ними. Как полагают в издании, данная бронетехника благодаря своим «незаурядным боевым характеристикам займет свое место на острие атаки».

CV90 – это семейство гусеничных боевых машин, разработанных в Швеции на рубеже 1980-1990 годов. Техника постоянно совершенствовалась, от базового уровня Mk 0 до текущего Mk IV. CV9040C находится в строю шведских войск с начала 1990-х годов и широко используется такими странами, как Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Эстония и Дания. Словакия и Чехия также разместили заказы на эту боевую машину.

При весе 37 тонн CV9040C превосходит американский M2A2 Bradley на 12 т, обеспечивая повышенную броневую защиту. БМП оснащена системой программирования боеприпасов, климат-контролем и противоосколочными вкладышами.

По сравнению с предшествующей версией 9040B1 данная модификация имеет дополнительную круговую броню, лазерную фильтрацию во всех оптических устройствах и средства кондиционирования воздуха тропического класса. Из-за возросшей массы она может перевозить десант только из 6 солдат.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:09
    +1
    Лучшая в мире БМП без преувеличения, сбалансированная, с хорошей броней.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 19:18
      0
      Карлосны уже в НАТО. Значится, уже знаем, как с ними бороться. Хотят- получат.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:34
        +1
        А горят они так же хорошо? И что броня лучше чем у леопардов?!
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:23
      +1
      Надеюсь, наши спецы извлекут для себя что-нибудь полезное.
    3. Orso
      Orso Сегодня, 19:27
      0
      Только досталась в руки не тем и не в то время,как в анекдоте про "стеклянный орган".
    4. Станислав Быков
      Станислав Быков Сегодня, 19:35
      +1
      Лёпа тоже считался лучшим танком НАТО-результат видел весь мир.Так что не так страшен черт как говорится..
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:12
    +3
    Контрнаступление Украины на южном направлении получило импульс благодаря усилению передовыми боевыми машинами пехоты CV9040C
    . Да, да, импульс получило... а что получит в лоб/борт эта следующая вундервафля, скоро узнаем/увидим.
    Может сверху или под брюхо, один фиг... просто дрова, как и все предыдущие, следующие.
  3. grem
    grem Сегодня, 19:12
    -4
    Спасибо за это ! У наших мотивация ,просто зашкаливает Когда видят в прицел это натовское гоооно
    Прям азарт идет ..С гранатами рвутся прям поразить эти броники ..
    Работайте парни а мы вас в инете прикроем .как можем
    1. Станислав Быков
      Станислав Быков Сегодня, 19:15
      0
      Зачем с гранатами?Думаю пары мин хватит
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:25
      0
      Насчет гооооно это не к данной машине.Ошиблись адресом.Это к "бредятине".Вот оно и есть оно
  4. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 19:17
    +2
    А где можно узнать, в каких военных конфликтах эта техника участвовала и что из этого вышло?
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:18
    +2
    лазерную фильтрацию во всех оптических устройствах
    Оптика защищена от поражения и подавления лазерами?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 19:31
      0
      лазерную фильтрацию во всех оптических устройствах
      Меня тоже очень удивил этот тупой гугл-перевод.
  6. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 19:25
    -1
    получило импульс благодаря усилению передовыми боевыми машинами пехоты CV9040C

    Очередная вундервафля
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:30
    +1
    История циклична - опять хоохлы и шведы в одном стане. Это было бы смешно, если не было так грустно - с каждым своим шагом Украина подтверждает своё звание предателя.
  8. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 19:35
    +2
    Машина крайне опасная, с хорошей и мощной пушкой и лучше защищена чем Бредли.
    1. Станислав Быков
      Станислав Быков Сегодня, 19:39
      0
      Их всего 50 штук поставлено,а "Аллигаторов" с "Вихрями" у нас гораздо больше
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 19:48
      +1
      Цитата: tihon4uk
      Машина крайне опасная, с хорошей и мощной пушкой
      Про Брэдли то же самое писали, просто слово в слово. Только там ещё урановые снаряды поминались и фантастические противотанковые возможности, благодаря которым Брэдли наколотили иракских танков чуть ли не порядок больше, чем Абрамсы и Апачи (с намёком на то, что и с нашими будет тоже самое).
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:50
    +1
    Контрнаступление Украины на южном направлении получило импульс благодаря усилению передовыми боевыми машинами пехоты CV9040C
    Ну, назвать ребёнка CV9040C ещё можно, а вот как от этакого имени отчество образовать?
  10. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:15
    +1
    При весе 37 тонн CV9040C превосходит американский M2A2 Bradley на 12 т

    152-му снаряду до лампочки, сколько там тонн ему предстоит утилизировать. Больше железа в пункт приема металлов пойдёт. Да и для Вихрей эта шведская железка не будет чем-то неприступным.