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Россия нанесла групповой ракетный удар по местам хранения военной техники западного производства, все объекты поражены - Минобороны

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Россия нанесла групповой ракетный удар по местам хранения военной техники западного производства, все объекты поражены - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам в глубине обороны Украины, на этот раз в качестве целей выступили места хранения военной техники западного производства. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с воскресенья на понедельник был нанесен групповой ракетный удар по местам хранения военной техники, поставленной западными странами. Били "Калибрами" из акватории Черного моря, все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты. В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение удара, но уже привычно заявили, что все воздушные цели были сбиты. По данным из Киева, всего из акватории Черного моря было запущено 4 ракеты Калибр, а с побережья Азовского моря - четыре дрона-камикадзе типа "Герань", все якобы было поражено украинской ПВО.

Основные боевые действия за прошедшие сутки велись на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На Времевском выступе в течение суток отражены три атаки ВСУ, уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин и боевая машина разграждения, поставленная Западом. В районе Малой Токмачки Запорожской области отражены две атаки противника, противник потерял два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины. 

Общие потери противника: более 100 всушников, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, две САУ "Гвоздика", гаубицы Д-20, Мста-Б и Д-30. В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада, а районе Орехово сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ.
 
На Донецком направлении отражены четыре атаки противника в районах Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Потери ВСУ составили: более 340 человек личного состава, две боевые бронированные машины, САУ Krab и гаубицы Д-20 и Мста-Б. В районе Ивановское уничтожен склад боеприпасов.
 
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без особых изменений, продолжается работа авиации и артиллерии, противник все также придерживается тактики действия мелкими группами, две ДРГ уничтожено в районе Тимковки Харьковской области, еще три группы нейтрализованы в районах Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кременная ЛНР.

На Херсонском направлении также особых изменений нет, российские войска заняли позиции по берегу Днепра, наши готовы к возможному наступлению ВСУ на данном направлении.

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6 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 17:43
    +4
    Выжидали долго пока концетрация достигнет максимума !!! Молодцы
    Россия все же психологически выждала этот контурнаступ последний укронациков
    Пошла денацификация и денатотофикация ! Мочим мужики и черт нам не брат
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: grem
      Выжидали долго пока концетрация достигнет максимума !!! Молодцы
      Россия все же психологически выждала этот контурнаступ последний укронациков
      Пошла денацификация и денатотофикация ! Мочим мужики и черт нам не брат

      Причем здесь контрнаступ? Не надо путать контрнаступ и нахрюк. В контрнаступ, даст бог, мы пойдём, когда нахрюк отобьём.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:50
    -1
    Восемь долгих лет они убивали русских детей, за то, что они питались молоком русских матерей, убивая и их тоже: настало время предъявить им этот счёт.
  3. AVA77
    AVA77 Сегодня, 17:56
    0
    Ну что, тут сказать. Гори, гори ясно чтобы не погасло. (детство вспомнил).
    А так то , по взрослому.
    Жрите полной ложкой не подавитесь. hi
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:58
    -1
    все объекты поражены

    Могли бы и побольше порадовать. "Поражены" - это царапина на броне или взрыв БК?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:11
      0
      Могли бы и побольше порадовать!

      А что Вы такой офигительный гурман?
      Или денег у Вас лишних дофига, чтобы Вас радовать.
      Нафик вообще кому то сдалась Ваша радость, оплаченная чужой кровью!
      И чего Вы взяли что если бы Румата существовал, то он бы ассоциировал себя с Ярмольником?
      Или Ярмольник это Ваш фетишь?