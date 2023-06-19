Россия нанесла групповой ракетный удар по местам хранения военной техники западного производства, все объекты поражены - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам в глубине обороны Украины, на этот раз в качестве целей выступили места хранения военной техники западного производства. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с воскресенья на понедельник был нанесен групповой ракетный удар по местам хранения военной техники, поставленной западными странами. Били "Калибрами" из акватории Черного моря, все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты. В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение удара, но уже привычно заявили, что все воздушные цели были сбиты. По данным из Киева, всего из акватории Черного моря было запущено 4 ракеты Калибр, а с побережья Азовского моря - четыре дрона-камикадзе типа "Герань", все якобы было поражено украинской ПВО.
Основные боевые действия за прошедшие сутки велись на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На Времевском выступе в течение суток отражены три атаки ВСУ, уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин и боевая машина разграждения, поставленная Западом. В районе Малой Токмачки Запорожской области отражены две атаки противника, противник потерял два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
Общие потери противника: более 100 всушников, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, две САУ "Гвоздика", гаубицы Д-20, Мста-Б и Д-30. В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада, а районе Орехово сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ.
На Донецком направлении отражены четыре атаки противника в районах Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Потери ВСУ составили: более 340 человек личного состава, две боевые бронированные машины, САУ Krab и гаубицы Д-20 и Мста-Б. В районе Ивановское уничтожен склад боеприпасов.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без особых изменений, продолжается работа авиации и артиллерии, противник все также придерживается тактики действия мелкими группами, две ДРГ уничтожено в районе Тимковки Харьковской области, еще три группы нейтрализованы в районах Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кременная ЛНР.
На Херсонском направлении также особых изменений нет, российские войска заняли позиции по берегу Днепра, наши готовы к возможному наступлению ВСУ на данном направлении.