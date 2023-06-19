Село Пятихатки, в который ранее зашли украинские формирования, отчитавшись об его взятии, отбит назад Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По утверждению российских военных корреспондентов, украинские войска находились в Пятихатках около двух часов. Затем они были уничтожены ударами российской артиллерии. Закрепиться в населенном пункте украинским формированиям, таким образом, не удалось.
Ранее военкоры отмечали, что проблемы украинских войск в контрнаступлении на Запорожском направлении обусловлены несколькими причинами. Во-первых, тактика использования маневренных групп не позволяет вводить в бой крупные соединения, а ротных тактических групп недостаточно для продвижения вперед.
Во-вторых, ВСУ подводят резервные силы, но это приводит лишь к дополнительным потерям. Российская артиллерия уничтожает боевиков украинских формирований.
В-третьих, не оправдалась и ставка на западную военную технику. Как оказалось, танки Leopard не очень пригодны для наступательных действий. Западная техника легко уничтожается огнем российской артиллерии и армейской авиации, а ремонтные подразделения ВСУ из-за плотного огня артиллерии не в состоянии выводить поврежденную технику с поля боя.