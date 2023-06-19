Военное обозрение
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Российские войска отбили село Пятихатки, о взятии которого ранее отчитались ВСУ

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Российские войска отбили село Пятихатки, о взятии которого ранее отчитались ВСУ

Село Пятихатки, в который ранее зашли украинские формирования, отчитавшись об его взятии, отбит назад Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


По утверждению российских военных корреспондентов, украинские войска находились в Пятихатках около двух часов. Затем они были уничтожены ударами российской артиллерии. Закрепиться в населенном пункте украинским формированиям, таким образом, не удалось.

Ранее военкоры отмечали, что проблемы украинских войск в контрнаступлении на Запорожском направлении обусловлены несколькими причинами. Во-первых, тактика использования маневренных групп не позволяет вводить в бой крупные соединения, а ротных тактических групп недостаточно для продвижения вперед.


Во-вторых, ВСУ подводят резервные силы, но это приводит лишь к дополнительным потерям. Российская артиллерия уничтожает боевиков украинских формирований.

В-третьих, не оправдалась и ставка на западную военную технику. Как оказалось, танки Leopard не очень пригодны для наступательных действий. Западная техника легко уничтожается огнем российской артиллерии и армейской авиации, а ремонтные подразделения ВСУ из-за плотного огня артиллерии не в состоянии выводить поврежденную технику с поля боя.
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:50
    +6
    Российские войска отбили село Пятихатки, о взятии которого ранее отчитались ВСУ
    Это подло, с нашей стороны, фиговый листочик успехов ВСУ отобрали.... request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:57
      +1
      Да уж,последней одежонки лишили..
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:05
      +1
      Mavrikiy hi, надо бы ещё и СРАМ отбить что под этим листочком был.
  2. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 17:59
    -1
    Надо проверять и ждать,украинцы вообще пишут что наших выбили даже с высот вокруг нее.ждем подтверждений,пока об этом сообщило только несколько каналов ссылаясь на один источник.На ластарморе по карте,она пока под украинцами
    1. molyr
      molyr Сегодня, 18:03
      0
      я забору больше доверяю, там честнее пишут )
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 18:05
        0
        Странно,а вроде все всегда на карту ластармора ссылаются как на самый авторитетный источник
        1. molyr
          molyr Сегодня, 18:11
          0
          я про это:
          Цитата: сергей_вакк
          Надо проверять и ждать,украинцы вообще пишут что наших выбили даже с высот вокруг нее
          1. сергей_вакк
            сергей_вакк Сегодня, 18:16
            0
            Это я привел как пример.А верить надо всегда фактам.На ластармора так и пишут что надо ждать подтверждений из других источников