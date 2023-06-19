«Спустя четыре года никаких подвижек»: Румыния угрожает отказаться от закупки французских корветов

Спустя четыре года никаких подвижек. В конце этой недели ждем ответа от французской стороны, после чего мы начнем работать со следующим претендентом, участвовавшим в тендере [с голландской компанией Damen].

Румыния практически полностью растратила свой военный потенциал после распада Организации Варшавского договора. На фоне вступления в борьбу с Россией коллективного Запада Бухарест намерен превратить свою страну в один из форпостов НАТО у границ РФ, резко нарастив боевую мощь армии, авиации В частности, для противодействия ВМФ РФ на Черном море румынские власти собираются возродить ВМС. Одним из основных приобретений в этом сегменте должны были стать 4 многоцелевых корвета типа Gowind 2500. Еще четыре года назад данный проект, предложенный французским концерном Naval Group, выиграл тендер, однако окончательный контракт не заключен до сих пор. Соответственно никакой постройки кораблей не ведется.Камнем преткновения стали, как утверждается, «финансовые недоразумения» между Naval Group и румынской верфью Constanța Naval Shipyard, которая также участвует в проекте.Как сообщается в издании Defense Romania, на этом фоне министр обороны пригрозил отказом от закупки корветов:Damen, имеющая верфи в румынских Галаце и Мангалии, предлагает корветы проекта Sigma 10514 с американским вооружением.Следует подчеркнуть, что недавно Бухарест объявил о своем решении приобрести французские подводные лодки Scorpene, также производимые Naval Group.