(...) Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО. (...) Это главное, что необходимо сделать для продолжения поддержки Украины и обеспечения нашей собственной обороны

НАТО осталась без оружия и боеприпасов, склады и арсеналы альянса опустошены благодаря военной помощи Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, как можно быстрее восстанавливать запасы.Говорящая голова НАТО, как окрестили Столтенберга в российском МИДе, выступил на экономической конференции в Германии, где заявил, что на сегодняшний день арсеналы и склады альянса показали дно, имеющиеся запасы отправились на Украину для остановки "российского вторжения". Генсек призвал все страны резко нарастить военное производство, чтобы обеспечить оружием Киев, в первую очередь, ну и собственные армии, во вторую.- заявил он.Как ранее сообщалось, страны Запада намерены вооружать Украину даже в случае остановки конфликта, основная задача - завалить ее оружием до такого уровня, что Россия боялась ее как огня. В общем, Запад продолжает делать из Украины таран против России, стараясь руками украинцев нанести как можно больший ущерб России. А судьбы простых украинцев ни Вашингтону ни Брюсселю не интересны, военнослужащие ВСУ должны умирать за интересы Запада, которому с потрохами продался Зеленский и его окружение.Накануне еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз намерен поддерживать контрнаступление ВСУ, чтобы не допустить победы российской армии. Для этого страны, входящие в Евросоюз нарастят поставки оружия и боеприпасов Киеву. Еврокомиссар обещает за следующие 12 месяцев поставить "миллион единиц крупнокалиберного оружия", чтобы это не значило.