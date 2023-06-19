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Хорватская компания предлагает помощь в ремонте украинских танков советской конструкции

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Хорватская компания предлагает помощь в ремонте украинских танков советской конструкции

Запад щедро оплачивает работы по ремонту украинских танков – сначала перед поставкой на Украину, а затем после получения ими повреждений в ходе боестолкновений с российским войсками. Поэтому к этому «пиршеству» стремятся присоединиться многие предприятия, сохранившие с советских времен соответствующие компетенции.


Одним из них является хорватская компания Djuro Djakovic. Примечательно, что названа она была в честь одного из лидеров Коммунистической партии Югославии.

Как сообщается в издании Balkan Insight, Djuro Djakovic предлагает помощь в ремонте украинских танков советской конструкции. Во время недавнего совещания военных промышленников стран НАТО в Брюсселе, хорватская компания продемонстрировала свой опыт в ремонте танков Т-72 и М-84, которые широко используются ВСУ.

Djuro Djakovic занималась производством танков Т-72 «Урал» [базовая модификация] и более совершенной югославской версии М-84 в 1980-е годы. В настоящее время компания осуществляет адаптацию этих ОБТ к стандартам НАТО.

Представители американской компании BAE Systems, производителя БМП Bradley, объявили, что в следующем месяце будет подписано соглашение о передаче техники на ремонт указанному хорватскому предприятию.

При этом стоит отметить, что президент страны Зоран Миланович ранее наложил вето на решение правительства обучать украинских солдат на своей территории.

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5 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 19:23
    0
    "Спасибо хорваты" Русские это запомнят все !
    Когда в Сербию придут наши танки,тогда уж не в обиду
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:28
      0
      А зачем нам в Сербии танки? Закидать всех неугодных ракетами с расстояния и всё. Местность, к тому же, располагает к применению крылатых ракет.

      P.S. Вообще, хорватов трудно осуждать. Они страна небогатая, а тут возможность получить денежку, рабочие места создать. Не за так ведь они помогают, как те же американцы, немцы, британцы, французы. Ответственности это с них не снимает, разбомбить к чертям за такое (по возможности) было бы неплохо, но, опять же, осуждать их трудно.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:37
      0
      Британцы в своем репертуаре, готовы всех подставить под замес.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:27
    +1
    американской компании BAE Systems
    Британской компании( Вritish AErospace) с главным офисом в Лондоне и подразделениями в нескольких странах.
  3. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 20:10
    0
    Работники данного предприятия думают что им можно убивать русских. Почему бы им в ответ не прислать??