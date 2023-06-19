Хорватская компания предлагает помощь в ремонте украинских танков советской конструкции

Запад щедро оплачивает работы по ремонту украинских танков – сначала перед поставкой на Украину, а затем после получения ими повреждений в ходе боестолкновений с российским войсками. Поэтому к этому «пиршеству» стремятся присоединиться многие предприятия, сохранившие с советских времен соответствующие компетенции.
Одним из них является хорватская компания Djuro Djakovic. Примечательно, что названа она была в честь одного из лидеров Коммунистической партии Югославии.
Как сообщается в издании Balkan Insight, Djuro Djakovic предлагает помощь в ремонте украинских танков советской конструкции. Во время недавнего совещания военных промышленников стран НАТО в Брюсселе, хорватская компания продемонстрировала свой опыт в ремонте танков Т-72 и М-84, которые широко используются ВСУ.
Djuro Djakovic занималась производством танков Т-72 «Урал» [базовая модификация] и более совершенной югославской версии М-84 в 1980-е годы. В настоящее время компания осуществляет адаптацию этих ОБТ к стандартам НАТО.
Представители американской компании BAE Systems, производителя БМП Bradley, объявили, что в следующем месяце будет подписано соглашение о передаче техники на ремонт указанному хорватскому предприятию.
При этом стоит отметить, что президент страны Зоран Миланович ранее наложил вето на решение правительства обучать украинских солдат на своей территории.