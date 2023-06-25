Трудолюбивое Средневековье: ткачи и красильщики

Вот такие замечательные шпалеры ткали в Европе уже в XII в. Фрагмент шпалеры «Двенадцать месяцев» из Бальдисхольской церкви – «Апрель» и «Май». Ок. 1180. Музей прикладных искусств. Осло

Ткач – внутри дома, хуже ему, чем женщине.

Ноги его на желудке его. Не дышит он воздухом.

Если за день не выработает он достаточно тканья,

он связан, как лотос в болоте.

Дает он хлеб привратнику,

чтобы мог он увидеть свет... идти...

У красильщика пальцы издают зловоние,

как от дохлой рыбы,

...рука его не останавливается.

Поучение Хети, сына Дуауфа, своему сыну Пепи.

Данный текст сохранился до нашего времени в двух папирусах

(находятся в Британском музее).



Ткач, брат Ганс Вебер. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» он сидит за своим ткацким станком и направляет челнок правой рукой, а босыми ногами нажимает на педали, которые приводят в движение роликовый механизм, прикрепленный к потолку. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 4 verso (Mendel I)



Изготовитель прялок, брат Франц. На иллюстрации изображен с топором в руках, которым он строгает деревянный брусок. Перед ним на полу вверх ногами стоит готовая прялка с резным крестообразным основанием. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 28 recto (Mendel I)



Чесальщик Конрад расчесывает окрашенную в синий цвет прядь шерсти с помощью закрепленного в колоде гребня. Справа в большой корзине лежит шерсть, выкрашенная в синий цвет. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 28 verso (Mendel I)



Красильщик, член братства, стоит перед дровяным очагом и длинной палкой достает окрашенную в красный цвет шерсть из встроенной в него чаши. Уже окрашенная шерсть лежит в двух больших корзинах. На заднем плане высокая бочка, наполненная мотками белой шерсти. 1575 год. Amb. 279.2° Folio 50 verso (Landauer I)



Красильщик брат Конрад. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» красильщик мешает длинной палкой в железном котле, который встроен прямо в кирпичный очаг. В котел свисает длинная ткань, уже частично выкрашенная в синий цвет, которая по мере окрашивания сматывается на вал лебедки, прикрепленной к двум столбам. Красное пламя вырывается из очага внизу. 1425 год. Amb. 317.2° Folio 37 verso (Mendel I)



Ткач Михаэль Мюлльнер. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» Мюлльнер сидит за ткацким станком, показанным спереди, и направляет челнок правой рукой. На ногах у него нет обуви, чтобы лучше управлять педалями. Корзина с пряжей лежит на полу. 1524 год. Amb. 279.2° Folio 14 verso (Landauer I)

«Да будет известно, что к нам (в Кёльн) явился Вальтер Кезенгер, предложивший построить колесо для прядения и сучения шёлка. Но, подумавши и посоветовавшись со своими друзьями... совет нашёл, что многие в нашем городе, которые кормятся этим ремеслом, погибнут тогда. Поэтому было постановлено, что не надо строить и ставить колесо ни теперь, ни когда-либо впоследствии».



Ткач по имени Ханс. Сидит за своим ткацким станком и держит в левой руке ткацкий челнок. Многочисленные катушки с нитками лежат в корзине на полу. 1588 год. Amb. 317b.2° Folio 48 recto (Mendel II)



Ворсовщик Маркс Шмидт занимается тем, что ворсует длинную синюю ткань, причем одновременно делает это как правой, так и левой рукой. Большие ножницы для стрижки ворса висят на стене сзади, а семь щеток ожидают своей очереди в стойке на полу. 1627 год. Amb. 317b.2° Folio 106 verso (Mendel II)