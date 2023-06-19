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Впервые в истории войск Росгвардии командир соединения в звании генерал-майора прошёл квалификационный экзамен на краповый берет

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Впервые в истории войск Росгвардии командир соединения в звании генерал-майора прошёл квалификационный экзамен на краповый берет

В Росгвардии прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета, впервые за всю историю этой традиции к экзамену был допущен генерал-майор, который наравне с бойцами сдавал экзамен. Об этом говорится на сайте Росгвардии.


Всего к квалификационному испытанию было допущено 39 военнослужащих Росгвардии, прошедших успешно предварительные испытания. Среди них оказался командир дивизии имени Дзержинского, генерал-майор Николай Кузнецов, это первый случай за всю историю этих войск.

В ходе многокилометрового марша претенденты на краповый берет в полной боевой выкладке и с оружием в руках преодолели водоемы, подъемы и спуски, зону условного поражения, штурмовую полосу. При этом оружие должно находиться в боевом состоянии, осечка или недосылание патрона из-за загрязнения является основанием для снятия с дистанции. Далее высотная подготовка и стрельба, затем рукопашный бой с инструкторами.

Из 39 человек до финиша дошли всего 7, среди них и генерал-майор Кузнецов. Все они в торжественной обстановке получили краповые береты - символ чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений спецназа Росгвардии. Береты военнослужащим вручал заместитель начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-майор Василий Сёмин.

Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошел квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: "Делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов"

- заявил начальник 604 ордена Кутузова Краснознамённого центра специального назначения "Витязь" герой России Александр Белоглазов.

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8 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 19:46
    -6
    Молодец конечно ..Но вон помнится чечены ,эти краповые береты все скупили ..
    Они уже не те ,как были !
    Может я не прав парни ,но ..

    В принципе как и МГУ так же опошлено ВСЕ.
  2. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:55
    +5
    Молодец, генерал. Как бывший ВВшник говорю - респект и уважуха! good soldier
  4. алексеев
    алексеев Сегодня, 19:56
    +2
    Молодец, конечно.
    Но, командир дивизии должен ещё и хорошо думать.
    Это не взводный, он должен ещё и уметь управлять большим хозяйством, особенно в бою.
    Иногда генерал инвалид ( но только не на голову) может превзойти в делах могучего здоровьем дурака, который, как писал Петр 1, " только конфузии может иметь".
    1. Aerolab
      Aerolab Сегодня, 20:16
      0
      А все просто. Генерал теперь имеет право пинать (он и раньше имел, но теперь все гораздо проще ) зажравшихся полковников...и прочую челядь..
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:11
    +3
    А я вот озодачен ,в каком звании должны быть инструктора по рукопашному бою? Их трое ,принимают экзамен .Это я так пошутил.А серьёзно ,это не реально трудно сдать экзамен,это же какое здоровье надо иметь.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:17
    0
    Похвально. Но когда дочитал до "делай как я" - заржал, сразу вспомнил "смотри как надо". Эта фраза обычно заканчивается несчастным случаем по утверждению травматологов
  7. Harald
    Harald Сегодня, 20:27
    +1
    В течение 23 лет я был офицером немецких бронетанковых разведывательных войск (Запад). Когда мы были молодыми и проходили офицерскую подготовку, мы участвовали во многих соревнованиях и гордились, когда сдавали экзамены. В том числе и против других команд НАТО. Я знаю, что значит требовать от себя всего.
    Поэтому я с большим уважением отношусь к генералу, который участвует в соревнованиях с гораздо более молодыми и проходит их. Теперь он может по-настоящему гордиться тем, что ему разрешено носить этот особый берет. У меня в кабинете до сих пор хранится мой старый берет.
    Я отдаю честь!
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:37
    0
    Надеюсь, учли провалы и позорные моменты прошлых лет при сдаче...