Впервые в истории войск Росгвардии командир соединения в звании генерал-майора прошёл квалификационный экзамен на краповый берет

Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошел квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: "Делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов"

В Росгвардии прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета, впервые за всю историю этой традиции к экзамену был допущен генерал-майор, который наравне с бойцами сдавал экзамен. Об этом говорится на сайте Росгвардии.Всего к квалификационному испытанию было допущено 39 военнослужащих Росгвардии, прошедших успешно предварительные испытания. Среди них оказался командир дивизии имени Дзержинского, генерал-майор Николай Кузнецов, это первый случай за всю историю этих войск.В ходе многокилометрового марша претенденты на краповый берет в полной боевой выкладке и с оружием в руках преодолели водоемы, подъемы и спуски, зону условного поражения, штурмовую полосу. При этом оружие должно находиться в боевом состоянии, осечка или недосылание патрона из-за загрязнения является основанием для снятия с дистанции. Далее высотная подготовка и стрельба, затем рукопашный бой с инструкторами.Из 39 человек до финиша дошли всего 7, среди них и генерал-майор Кузнецов. Все они в торжественной обстановке получили краповые береты - символ чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений спецназа Росгвардии. Береты военнослужащим вручал заместитель начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-майор Василий Сёмин.- заявил начальник 604 ордена Кутузова Краснознамённого центра специального назначения "Витязь" герой России Александр Белоглазов.