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Италия намерена отказаться от собственных танков C1 Ariete в пользу немецких Leopard 2A7/8

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Италия намерена отказаться от собственных танков C1 Ariete в пользу немецких Leopard 2A7/8

Италия ведет предварительные переговоры о закупке нераскрытого количества танков Leopard 2A7 или 2A8 нового производства. При этом ранее Минобороны страны заявляло о намерении приобрести по меньшей мере 125 новых ОБТ для частичной замены C1 Ariete, которые представляют собой глубокую переработку Leopard 2, выпускались на собственных мощностях и составляют основу бронетанкового кулака страны.


Как сообщается в издании Rivista Italiana Difesa, стоимость потенциального контракта, предусматривающего покупку Leopard 2A7/8, оценивается в 4-6 млрд евро. Выпускаться ОБТ будут на немецких мощностях [так как Италия утратила свои компетенции в танкостроении, сосредоточившись исключительно на ремонте и модернизации машин].

При этом в 2022 году не планировалось закупать Leopard 2A7/8, а заняться модернизацией 125 единиц C1 Ariete.

В новых условиях итальянское командование откажется от эксплуатации собственных танков. На данный момент неясно, как они будут выводиться из армии – постепенно, по мере поступления замены, или по «украинскому сценарию», то есть значительная часть C1 Ariete будет передана ВСУ, после чего собственная армия будет в течение нескольких лет ожидать поставки немецких машин.
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9 комментариев
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  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:57
    +4
    Значительная часть C1 Ariete будет передана ВСУ

    И точно также честно сложат голову на русском черноземье yes
    1. grem
      grem Сегодня, 20:02
      +5
      Цитата: Rage66
      Значительная часть C1 Ariete будет передана ВСУ

      И точно также честно сложат голову на русском черноземье yes

      Помнится италяшек от ковида спасали Видать зря !
  2. wanna
    wanna Сегодня, 19:58
    +1
    Исходя из опыта Второй мировой войны, итальянцы могли бы эффективно ослабить давление на российскую армию, если бы привели свои собственные танки и войска для борьбы на украинском театре.
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:02
    +3
    Класика капитализма. Крупные фирмы вытесняют и "убивают" мелкие. Ну а Италия это все менее и менее промышленная страна и все более туристическая. Вся Европа летом гонит в Италию на её вобщем-то великолепные пляжи.

    Очень скоро задавят и немцев. То есть уже сейчас немецкая промышленность, в связи со стоимостью газа, становится не конкурентноспособной. И Европа начнет покупать американские Абрамсы.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:06
    +1
    Они всё равно отправляют танки партиями: рота-две, а это ни о чём.
  5. Aerolab
    Aerolab Сегодня, 20:12
    +1
    И зачем Италии танки? Так, воздух сотрясать?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: Aerolab
      И зачем Италии танки? Так, воздух сотрясать?

      Итальянцы насколько я помню должны иметь одну танковую дивизию в обьединенной групировке НАТО. А больше им и не нужно. У Италии нет врагов на границах.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 20:30
        0
        Цитата: Арон Заави
        У Италии нет врагов на границах.

        На границах у них море. Танки им нужны будут, если опять полезут в Африку за ресурсами. request
      2. Aerolab
        Aerolab Сегодня, 20:34
        0
        Понты они и есть понты...Так, для близира..вроде мы тоже учавствуем (для кого и за что, черт его знает)