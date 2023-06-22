Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим

Кто за?



Разговор про умную миграцию на ПМЭФ-2023 – Лилия Овчарова, Дмитрий Вольвач, Елена Мухтиярова, Валерий Фадеев, Михаил Маваши. Источник: hse.ru

Кто против?



Источник: gorvesti.ru

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу».