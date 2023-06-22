Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим

Кто за?
Относительно миграционной политики России в правительстве нет единой позиции. Есть мнения, к которым прислушиваются, а некоторые пропускают мимо ушей. К первым, безусловно, относятся идеи Министерства экономического развития. Показательная история случилась на Петербургском международном экономическом форуме в ходе обсуждения темы «Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе».
Замминистра экономразвития, типичный технократ Дмитрий Вольвач высказался о будущем миграции в Россию. Первое – это распространение цифровых платформ, то есть приложений, упрощающих диалог мигранта с государством и работодателем. База здесь хорошая – в нашей стране цифровые правительственные и частные платформы действительно одни из лучших в мире. Особенно все, что связано в онлайн-банкингом и цифровыми экосистемами.
Если свободно интерпретировать слова Вольвача, то он предлагает создать условное приложение «Мигрант.ру» в котором гастарбайтер будет в курсе ситуации с законодательством, налогообложением и наличием вакантных мест в регионах. Это позволит государству в свою очередь точнее отслеживать миграционные потоки внутри страны.
Что делать, если приезжий рабочий не особо умеет читать на русском языке, а порой и пользоваться смартфоном на продвинутом уровне, чиновник не рассказал. И не это главное. Заместитель министра не уточнил, каким образом электронные приложения позволят решить проблему преступности, связанной с гастарбайтерами, и ликвидировать феномен нелегальной миграции.
В выступлении прозвучали мысли о повышении качества трудовой миграции, то есть привлечения высококвалифицированных специалистов. Причем даже из стран Средней Азии, которые традиционно поставляют в Россию работников низкой квалификации. Для этого Вольвач предлагает выпускников русских школ в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане принимать в российские вузы, чтобы они потом оставались в нашей стране.
Хочется спросить чиновника из Минэкономразвития – у вас зарплата зависит от количества привлеченных в страну мигрантов, пусть и с высшим образованием?
Вторым спикером оказалась Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и соцзащиты. Ничего нового она не доложила, а только согласилась с предыдущим выступавшим и добавила, что к 2030 году гастарбайтеров потребуется на 15 процентов больше. Это еще почти пятьсот тысяч мигрантов к нынешним 3,1 млн.
Присутствовала и другая точка зрения на проблему. Её должны были озвучить глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев и блогер, общественный деятель Михаил Маваши. Спикеры подняли достаточно серьезные вопросы – низкий уровень владения русским языком в среде мигрантов, сложности со школьным образованием детей приезжих, высокий уровень преступности и коррумпированности, которые неизменно сопровождают социальную прослойку гастарбайтеров.
Но это удивительным образом никого не заинтересовало – для правительственных мужей гораздо важнее экономическая выгода от мигрантов.
Разговор про умную миграцию на ПМЭФ-2023 – Лилия Овчарова, Дмитрий Вольвач, Елена Мухтиярова, Валерий Фадеев, Михаил Маваши. Источник: hse.ru
Настоящим маркером стала публикация на сайте Национального исследовательского университета Высшая школа экономики «Вышка на ПМЭФ: умная миграция, что идет на смену глобализации и кто убил ВТО». Умные экономисты упомянули о Маваши и Фадееве буквально в одном предложении как «обративших внимание на проблемы адаптации мигрантов в России, их знания русского языка и обучения детей мигрантов в школах». И все. Эти вопросы экономистам совершенно неинтересны. Но не только им.
В правительстве есть целые блоки, активно работающие на нужды мигрантов. Например, Министерство строительства и ЖКХ. Сначала чиновников накрыла пандемия, когда мигрантов не пускали в страну, а местные отказывались работать на условиях работодателя. Сейчас, когда мигрантам въезд открыт, строителям все равно не хватает рабочих рук. В 50 регионах из 77 отмечена такая проблема. Чего здесь больше – нежелания улучшать условия труда или банальный сговор?
В чиновничьих кабинетах явно забыли про нетривиальные способы решения проблемы рабочих рук. Все решается в лоб – нет строителей, завозим из-за кордона. Министры от строительства уже присматриваются к трудовым ресурсам из Индии – в Средней Азии, видимо, мотивированные каменщики иссякли.
Вторым ведомством, выступающим за увеличение числа гастарбайтеров, является Министерство сельского хозяйства. В свое время чиновники предлагали ввозить в Россию рабочих на чартерных поездах. Этим ноу-хау решили заменить авиачартеры, на которых у мигрантов просто не было денег.
Скорее за, чем против увеличения числа мигрантов, выступает Минпромторг, которому если и требуются рабочие руки, то с высокой квалификацией. Хотя в условиях резко выросшего госзаказа и сектор ВПК не отказался бы от гастарбайтеров. Если разрешили бы, конечно.
Позицию еще одного министерства – труда и социальной защиты, можно охарактеризовать одним фактом. В конце прошлого года ведомство предложило снять ограничение предельной численности мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в Россию. Есть стойкое ощущение, что для большинства вышеозначенных ведомств мигранты из Средней Азии – просто манна небесная, без которой выполнить целевые показатели роста невозможно. О том, что можно поэтапно повышать производительность труда россиян и, соответственно, отказаться от услуг гастарбайтеров, министры забыли.
Кто против?
Для начала разберемся, какие проблемы связаны с мигрантами в России.
Уточним, что речь не о самом феномене трудовой миграции, а о современной ситуации в стране. Начать стоит с того, что численность нелегальных гастарбайтеров может превышать официальную статистику в 4–8 раз! То есть, в России может работать до 24 млн трудовых мигрантов, из которых только 3,1 млн официально трудоустроены.
Чтобы не быть голословными, приведем источник информации – исследование Фонда Росконгресс «Миграционная политика России и ОАЭ. Конкурентные преимущества в борьбе за мигрантов». Работа свежая, и с ней, в частности, можно было познакомиться на полях ПМЭФ-2023.
Также в числе сомнительных бонусов мигранты везут с собой заболевания, в том числе тяжелые – СПИД, туберкулез и гепатит. До 4,5 процента гастарбайтеров страдают различными недугами. Среди причин и неудовлетворительная санитарная обстановка в регионах Средней Азии, и слабый контроль на границах России. Эти самые 4,5 процента приходится лечить, даже если они завезены в страну нелегально.
Увеличение потока мигрантов неизбежно вызывает рост числа преступлений. Блогер Михаил Маваши справедливо заметил на ПМЭФ-2023, что в Москве «70 процентов преступлений, связанных с изнасилованиями, поножовщиной, драками, домогательствами, совершается мигрантами».
Мигранты также становятся конкурентами россиян с невысоким уровнем дохода. Приезжие просто занимают места бедных граждан, которые хотят работать. И здесь проблема не только в дальнейшем обнищании бедной прослойки населения, но и в разрастании феномена нахлебничества. Люди получают минимальные социальные пособия и со временем отказываются от поиска работы. Получился замкнутый круг, виновата в нем необдуманная миграционная политика государства.
Не стоит забывать и про отток финансов за границу. Мигранты практически всю заработную плату высылают домой. Только в 2019 году и только официально мигранты отправили за рубеж более 36 млрд. долларов.
Источник: gorvesti.ru
Вполне справедливо выглядит позиция отдельных ведомств, пытающихся остановить поток приезжих рабочих в Россию. Министерство юстиции предлагает частично компенсировать приезжих заключенными. На СВО они могут отдавать долг Родине, а на стройке не могут?
Министр юстиции Константин Чуйченко высказался на этот счет:
«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу».
И не только на стройке.
Миасский завод «Урал» из-за роста производства на 60 процентов вынужден был привлечь до сотни рабочих из структур местного ФСИН. Естественно, привлекаются заключенные по желанию, из колоний-поселений и с не тяжкими статьями.
Замечательно выглядит инициатива Министерства иностранных дел. Ведомство Сергея Лаврова предлагает создать в странах-донорах рабочей силы для России специализированные центры домиграционной подготовки. Здесь и основам русского языка обучат, и знание законов подтянут, и документы необходимые оформят. А заодно сделают фото и пальчики снимут с биоматериалом. Совсем нелишняя идея, надо отметить. Есть надежда, что соглашения об открытии подобных центров должны быть подписаны уже в этом году. Пока с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном.
Самые главные сторонники жесткого регулирования въезда мигрантов в Россию, конечно, в МВД. Именно полиция выносит на себе главный негатив от нелегального въезда гастарбайтеров. Только последние события говорят о том, что никто слушать правоохранителей не собирается.
ПМЭФ прошел, помимо прочего, под знаменем сотрудничества с ОАЭ. Не только в экономической сфере, но в треке обмена опытом миграционной политики. Пример, прямо скажем, совсем не корректный.
Ко всем ведомствам, активно пропагандирующим упрощение въезда трудовым мигрантам, есть вопрос – как справляются японцы, корейцы (которые южные) и израильтяне? Может, взять за ориентир не ОАЭ, у которых собственных граждан не более 10 процентов – остальные гастарбайтеры, а уникальные исключения – Японию, Израиль и Южную Корею?
Тогда и трудовые ресурсы потянутся высококвалифицированные, как мечтает Минэкономразвития. Беднейшая прослойка перестанет жить от пособия до пособия, а на улицах забудут про этнические группировки. Фантазии, конечно, но даже они недоступны нашим министрам.