Военное обозрение
Войти Регистрация

Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим

8
Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим



Кто за?


Относительно миграционной политики России в правительстве нет единой позиции. Есть мнения, к которым прислушиваются, а некоторые пропускают мимо ушей. К первым, безусловно, относятся идеи Министерства экономического развития. Показательная история случилась на Петербургском международном экономическом форуме в ходе обсуждения темы «Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе».

Замминистра экономразвития, типичный технократ Дмитрий Вольвач высказался о будущем миграции в Россию. Первое – это распространение цифровых платформ, то есть приложений, упрощающих диалог мигранта с государством и работодателем. База здесь хорошая – в нашей стране цифровые правительственные и частные платформы действительно одни из лучших в мире. Особенно все, что связано в онлайн-банкингом и цифровыми экосистемами.

Если свободно интерпретировать слова Вольвача, то он предлагает создать условное приложение «Мигрант.ру» в котором гастарбайтер будет в курсе ситуации с законодательством, налогообложением и наличием вакантных мест в регионах. Это позволит государству в свою очередь точнее отслеживать миграционные потоки внутри страны.

Что делать, если приезжий рабочий не особо умеет читать на русском языке, а порой и пользоваться смартфоном на продвинутом уровне, чиновник не рассказал. И не это главное. Заместитель министра не уточнил, каким образом электронные приложения позволят решить проблему преступности, связанной с гастарбайтерами, и ликвидировать феномен нелегальной миграции.

В выступлении прозвучали мысли о повышении качества трудовой миграции, то есть привлечения высококвалифицированных специалистов. Причем даже из стран Средней Азии, которые традиционно поставляют в Россию работников низкой квалификации. Для этого Вольвач предлагает выпускников русских школ в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане принимать в российские вузы, чтобы они потом оставались в нашей стране.

Хочется спросить чиновника из Минэкономразвития – у вас зарплата зависит от количества привлеченных в страну мигрантов, пусть и с высшим образованием?

Вторым спикером оказалась Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и соцзащиты. Ничего нового она не доложила, а только согласилась с предыдущим выступавшим и добавила, что к 2030 году гастарбайтеров потребуется на 15 процентов больше. Это еще почти пятьсот тысяч мигрантов к нынешним 3,1 млн.

Присутствовала и другая точка зрения на проблему. Её должны были озвучить глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев и блогер, общественный деятель Михаил Маваши. Спикеры подняли достаточно серьезные вопросы – низкий уровень владения русским языком в среде мигрантов, сложности со школьным образованием детей приезжих, высокий уровень преступности и коррумпированности, которые неизменно сопровождают социальную прослойку гастарбайтеров.

Но это удивительным образом никого не заинтересовало – для правительственных мужей гораздо важнее экономическая выгода от мигрантов.


Разговор про умную миграцию на ПМЭФ-2023 – Лилия Овчарова, Дмитрий Вольвач, Елена Мухтиярова, Валерий Фадеев, Михаил Маваши. Источник: hse.ru

Настоящим маркером стала публикация на сайте Национального исследовательского университета Высшая школа экономики «Вышка на ПМЭФ: умная миграция, что идет на смену глобализации и кто убил ВТО». Умные экономисты упомянули о Маваши и Фадееве буквально в одном предложении как «обративших внимание на проблемы адаптации мигрантов в России, их знания русского языка и обучения детей мигрантов в школах». И все. Эти вопросы экономистам совершенно неинтересны. Но не только им.

В правительстве есть целые блоки, активно работающие на нужды мигрантов. Например, Министерство строительства и ЖКХ. Сначала чиновников накрыла пандемия, когда мигрантов не пускали в страну, а местные отказывались работать на условиях работодателя. Сейчас, когда мигрантам въезд открыт, строителям все равно не хватает рабочих рук. В 50 регионах из 77 отмечена такая проблема. Чего здесь больше – нежелания улучшать условия труда или банальный сговор?

В чиновничьих кабинетах явно забыли про нетривиальные способы решения проблемы рабочих рук. Все решается в лоб – нет строителей, завозим из-за кордона. Министры от строительства уже присматриваются к трудовым ресурсам из Индии – в Средней Азии, видимо, мотивированные каменщики иссякли.

Вторым ведомством, выступающим за увеличение числа гастарбайтеров, является Министерство сельского хозяйства. В свое время чиновники предлагали ввозить в Россию рабочих на чартерных поездах. Этим ноу-хау решили заменить авиачартеры, на которых у мигрантов просто не было денег.

Скорее за, чем против увеличения числа мигрантов, выступает Минпромторг, которому если и требуются рабочие руки, то с высокой квалификацией. Хотя в условиях резко выросшего госзаказа и сектор ВПК не отказался бы от гастарбайтеров. Если разрешили бы, конечно.

Позицию еще одного министерства – труда и социальной защиты, можно охарактеризовать одним фактом. В конце прошлого года ведомство предложило снять ограничение предельной численности мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в Россию. Есть стойкое ощущение, что для большинства вышеозначенных ведомств мигранты из Средней Азии – просто манна небесная, без которой выполнить целевые показатели роста невозможно. О том, что можно поэтапно повышать производительность труда россиян и, соответственно, отказаться от услуг гастарбайтеров, министры забыли.

Кто против?


Для начала разберемся, какие проблемы связаны с мигрантами в России.

Уточним, что речь не о самом феномене трудовой миграции, а о современной ситуации в стране. Начать стоит с того, что численность нелегальных гастарбайтеров может превышать официальную статистику в 4–8 раз! То есть, в России может работать до 24 млн трудовых мигрантов, из которых только 3,1 млн официально трудоустроены.

Чтобы не быть голословными, приведем источник информации – исследование Фонда Росконгресс «Миграционная политика России и ОАЭ. Конкурентные преимущества в борьбе за мигрантов». Работа свежая, и с ней, в частности, можно было познакомиться на полях ПМЭФ-2023.

Также в числе сомнительных бонусов мигранты везут с собой заболевания, в том числе тяжелые – СПИД, туберкулез и гепатит. До 4,5 процента гастарбайтеров страдают различными недугами. Среди причин и неудовлетворительная санитарная обстановка в регионах Средней Азии, и слабый контроль на границах России. Эти самые 4,5 процента приходится лечить, даже если они завезены в страну нелегально.

Увеличение потока мигрантов неизбежно вызывает рост числа преступлений. Блогер Михаил Маваши справедливо заметил на ПМЭФ-2023, что в Москве «70 процентов преступлений, связанных с изнасилованиями, поножовщиной, драками, домогательствами, совершается мигрантами».

Мигранты также становятся конкурентами россиян с невысоким уровнем дохода. Приезжие просто занимают места бедных граждан, которые хотят работать. И здесь проблема не только в дальнейшем обнищании бедной прослойки населения, но и в разрастании феномена нахлебничества. Люди получают минимальные социальные пособия и со временем отказываются от поиска работы. Получился замкнутый круг, виновата в нем необдуманная миграционная политика государства.

Не стоит забывать и про отток финансов за границу. Мигранты практически всю заработную плату высылают домой. Только в 2019 году и только официально мигранты отправили за рубеж более 36 млрд. долларов.


Источник: gorvesti.ru

Вполне справедливо выглядит позиция отдельных ведомств, пытающихся остановить поток приезжих рабочих в Россию. Министерство юстиции предлагает частично компенсировать приезжих заключенными. На СВО они могут отдавать долг Родине, а на стройке не могут?

Министр юстиции Константин Чуйченко высказался на этот счет:

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу».

И не только на стройке.

Миасский завод «Урал» из-за роста производства на 60 процентов вынужден был привлечь до сотни рабочих из структур местного ФСИН. Естественно, привлекаются заключенные по желанию, из колоний-поселений и с не тяжкими статьями.

Замечательно выглядит инициатива Министерства иностранных дел. Ведомство Сергея Лаврова предлагает создать в странах-донорах рабочей силы для России специализированные центры домиграционной подготовки. Здесь и основам русского языка обучат, и знание законов подтянут, и документы необходимые оформят. А заодно сделают фото и пальчики снимут с биоматериалом. Совсем нелишняя идея, надо отметить. Есть надежда, что соглашения об открытии подобных центров должны быть подписаны уже в этом году. Пока с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном.

Самые главные сторонники жесткого регулирования въезда мигрантов в Россию, конечно, в МВД. Именно полиция выносит на себе главный негатив от нелегального въезда гастарбайтеров. Только последние события говорят о том, что никто слушать правоохранителей не собирается.

ПМЭФ прошел, помимо прочего, под знаменем сотрудничества с ОАЭ. Не только в экономической сфере, но в треке обмена опытом миграционной политики. Пример, прямо скажем, совсем не корректный.

Ко всем ведомствам, активно пропагандирующим упрощение въезда трудовым мигрантам, есть вопрос – как справляются японцы, корейцы (которые южные) и израильтяне? Может, взять за ориентир не ОАЭ, у которых собственных граждан не более 10 процентов – остальные гастарбайтеры, а уникальные исключения – Японию, Израиль и Южную Корею?

Тогда и трудовые ресурсы потянутся высококвалифицированные, как мечтает Минэкономразвития. Беднейшая прослойка перестанет жить от пособия до пособия, а на улицах забудут про этнические группировки. Фантазии, конечно, но даже они недоступны нашим министрам.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 02:15
    +2
    При такой политике свободы для мигрантов я буду голосовать на выборах против кандидатуры ВВП на пост президента.
    Не стану мириться с преступлениями которые они совершают, не стану мириться с порядками которые пришлые мигранты навязывают нам.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:15
      +1
      каким образом электронные приложения позволят решить проблему преступности, связанной с гастарбайтерами, и ликвидировать феномен нелегальной миграции.
      А зачем заморачиваться? Ведь преступность верхов не касается, зато денежки капают.

      Уже уверен что все кто топит за расширение "трудовой" миграции - учились или во ВШЭ, или вообще в условном Принстоне. Или непосредственно стригут деньги с "мигрантов", помогая экзамены по русскому "сдавать"
  2. nikolaevskiy78
    nikolaevskiy78 Сегодня, 02:54
    +1
    Я думаю, что в итоге все закончится тем, что Узбекистан и Таджикистан все-таки войдут в ЕАЭС. Если согласуют с Пекином параметры инвестиционным соглашениям. В конце-концов, никто не мешает Казахстану участвовать в строительстве новой "большой китайской фабрики", при этом будучи членом ЕАЭС. Другое дело, что у казахов общий уровень жизни выше, оттуда нет миграционного потока. Ташкент и Душанбе переживают, что при вступлении в ЕАЭС они останутся без главного ресурса для китайской фабрики - рабочих рук. Если они с китайцами найдут некую общую формулу, то ничего им не будет мешать вступить в ЕАЭС. В таком случае все эти диалоги на тему "ввода жесткого миграционного законодательства" останутся в прошлом. Но в утешение пропаганда нам расскажет про то, что СССР2.0 уже вот "совсем рядом", как коммунизм в старом фильме "Человек ниоткуда", а оковы глобализации пали наземь.
  3. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 03:48
    0
    Многонационалочка и завоз мигрантов это альфа и омега существующего порядка. Тут интересы глобалистов, в целом заинтересованных в уменьшение населения Земли и особенно заинтересованных в утилизации столь непокорного народа как русские создавшего в прошлом им столько проблем, триумфально сливаются с имущественными интересами наших постсоветских мафиозных чиновнико-бизнесменов (этнически в основном тоже не русских).
    А когда интересы холопов сочетаются с волей Западного хозяина появляется движение неодолимой силы. Поэтому у нас в РФ может меняться все что угодно, но вот пока жив "демократический" режим Ельцина-Путина многонационалочка направленная против русских и массовый завоз мигрантов их замещающих будет осуществляться до упора.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:22
      0
      Заметьте,эти "товарищи во власти"точно знают сколько русских людей выпадут из трудового процесса-если собираются замещать убытие полмиллионом мигрантов.Понятно,Иван,вперед в окопы,Саид на его место на работу..
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 05:01
    +2
    У себе ниже плинтуса рабочие профессии и их престиж и важность загнали а теперь мигрантами затыкаем. У нас в городке уже штукатура цементпесок ненайти-физически нет(велком за 200км нанимать в Сибе таджика), По другим позициям тоже самое, найти пастуха, доярку также нереально, и это в наглухо сельхоз райцентре и окресных деревнях( на вахте охранником сидеть за 30 тыр выгоднее чем дома работать за 50).
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:41
    0
    но и в разрастании феномена нахлебничества. Люди получают минимальные социальные пособия и со временем отказываются от поиска работы.
     Автор,а вы пробовали быть нахлебником?Пойдите станьте на учёт в Центр занятости,ради эксперимента,и пополучайте минимальные пособия,а самое главное,попробуйте прожить на них и прокормить семью..У меня сосед,по площадке побывал нахлебником..Ага..Был магазинчик,разорились..Сейчас,он охранник,где то в порту,она в кафе устроилась,у обоих "вышка",с Уссурийска сами..Там где дальневосточные гектары раздают..
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:56
    0
    Если есть лица,которых устраивают мигранты,то почему они не заботятся о их устройстве в жилищных вопросах.Это на вид второстепенная проблема.Но рейды правоохранителей показывают насаждение антисанитарии в крупных городах.