Как Россию превращали в сырьевую полуколонию – «северную Нигерию»

Финансовая пирамида ГКО
В 1991 году наша Родина стала трофеем Запада и его пятой колонны – «перестройщиков-демократизаторов». Хозяева Запада при помощи своей российской клиентелы сумели развалить Великую Россию (СССР), разграбить золотой запас Советского Союза, загнать Россию в страшную долговую кабалу (Как Горбачёв и Ельцин загнали Россию в долговую кабалу).
Ещё одним масштабным механизмом по ограблению России стали Государственные краткосрочные облигации (ГКО) или официально – государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации. Это были государственные ценные бумаги, эмитентом которых выступало Министерство финансов РФ. ГКО выпускались в виде именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах учёта). Генеральным агентом по обслуживанию выпусков ГКО выступал Центральный банк РФ. ГКО выпускались на разные сроки – от нескольких месяцев до года в соответствии с «Основными условиями выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 1993 года.
Эта пирамида рухнула в августе 1998 года, сделав Россию вчетверо беднее. Это был мощнейший удар по экономике России. С самого начала было очевидно, что даже самая сильная экономика мира не может выдержать системы, когда государство берёт у своих и западных банкиров рубль, а возвращать надо полтора. ГКО-бумаги продавались под невообразимо высокие проценты. Настоящее ростовщичество чистой воды. Кроме того, курс ГКО был плавающим. То есть, условно говоря, 100-рублевую бумагу финансисты-спекулянты могли на открытых торгах купить за 50–60 рублей. Затем государство, забирая деньги и из народного хозяйства, и у народа, выкупало их за полновесные 100 рублей, да ещё и с процентами.
Грабеж страны
Соответственно, никто не вкладывал деньги в производство. Зачем? Если можно покупать высокоприбыльные ГКО, играть на валютной бирже. Промышленность хирела и умирала. Спекулянты, получая невиданные дивиденды, обменивали рубли на валюту и выводили её за рубеж. Две трети ГКО держали иностранцы, да и российские ростовщики были не лучше. РФ превращалась в страну, где работают-зарабатывают, а капиталы выводят на «благословенный Запад», куда начали отправлять учиться детей, покупать там элитное жильё для своих жен и любовниц, прочих родственников и приближенных.
Сложилась отменная для Запада ситуация. Россия гнала на Запад нефть, газ, золото, алмазы, цветные металлы, лес и прочие богатства. Но только заработанные там деньги не вливались в народное хозяйство, в развитие народа (образование, науку, культуру, искусство), а прямиком шли в карманы доморощенным капиталистам, банкирам-ростовщиками, сановникам, а также иностранцам. Эти деньги немедленно выводились из страны.
Что интересно, эта система работает как часы и сейчас. Уже второй год как началось противостояние России и коллективного Запада на украйне. А российские олигархи, капиталисты по-прежнему гонят российские ресурсы на Запад и Восток, чаще всего за бесценок, а вырученные капиталы складывают вне пределов РФ.
За 1996–1998 гг. западные финансовые структуры вывели из России через КГО более 70 млрд долларов. То есть только за эти годы Запад лишь с помощью ГКО вернул себе почти всё, что дал РФ в виде кредитов в 1992–1999 гг. Разорванная на части, ограбленная Россия только за 1996–1998 гг. понесла ущерб, который равнялся бы тратам на две Афганские кампании.
Вот и ответ, почему «золотой миллиард» живёт богато, а народ России в нищете и бедности. Запад просто умело воспроизвёл в России, после уничтожения СССР, полуколониальную систему, которая была установлена в бывших колониях западных держав. Когда реальные ресурсы вывозят, обменивают на бусы (зелёную бумагу), а процветает лишь узкая каста компрадорской буржуазии, местные олигархи-плутократы, владельцы рудников, шахт, пароходов и газет. Остальная часть народа живёт в беспросветной нищете. То есть Россию стали превращать в аналог северной Нигерии.
Очевидно, что кредиты, которые Запад давал Горбачёву и Ельцину под восторженные крики о гласности, перестройке, свободе, демократии и реформах, были просто методом закабаления России. Также это была своего рода взятка разложившейся верхушке, которая тут же возвращалась на Запад.
Прибыли Запада
Развалив СССР и создав в оставшейся РФ и прочих обломках Русской цивилизации полуколониальную систему, сделав Россию отсталой периферией капиталистической системы, хозяева Запада получили множество выгод.
Во-первых, Запад захватил золотой запас СССР, обменяв его на просроченные, неликвидные товары. В 1990–1991 гг. из России испарилось более 2 тыс. тонн золота. РФ превратили в нефтегазовую трубу Запада и частично Востока. Также Запад получил за бесценок и другие ценные ресурсы – медь, никель, титан, уран, редкоземельные металлы и пр. Они нужны были для развития высоких технологий стран «золотого миллиарда», для их перехода на новый технологический уклад. Издержки производства им удалось значительно снизить.
Во-вторых, сфера влияния СССР в Восточной Европе, Африке, Азии и Латинской Америке перешла в руки Запада. Это позволило разграбить часть стран, в частности, Югославию. Переключить работу их экономик в интересах западной метрополии. Народные богатства разграбили (приватизировали), развитые отрасли разрушили, чтобы не было конкуренции.
В-третьих, начался отток мозгов. США, Германия, Израиль и другие развитые капстраны бесплатно получили отлично подготовленные, высококвалифицированные, образованные кадры из развалившегося СССР. Мигранты из бывшего СССР уносили профессиональные знания, опыт, часто и государственные секреты. Так развитое ядро капстран сэкономило на подготовке специалистов сотни миллиардов долларов, марок, фунтов и т. д. На Запад и Восток, к примеру, в Китай, ушёл поток советских изобретений, технологий, новинок и идей. Их купили за бесценок или получили бесплатно, что-то украли. Потери в десятки миллиардов долларов и полновесных золотых рублей.
В-четвертых, начался разгром высокотехнологичных отраслей русской промышленности, тех, которые могли составить конкуренцию западным товарам на мировом рынке. Началась деградация космоса, авиапромышленности, кораблестроения, уничтожались станкостроение, робототехника и многое другое.
К примеру, исполняющий обязанности главы правительства РФ в 1992 году Е. Гайдар стал гробовщиком отечественной гражданской авиации. Тысячи самолетов были брошены гнить, количество перевозок сократилось с 120 млн до 20 млн, были заброшены сотни аэродромов. Тысячи пилотов и инженеров оказались в России никому не нужными.
«Наше самолётостроение было предано, и приговор ему подписал Егор Гайдар. Когда в 1991-м году я услышал его заявление, я не поверил своим ушам, – рассказывает заслуженный лётчик СССР, замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов. – Журналист спросил его про перспективы самолётостроения, и Гайдар ответил, что это очень дорогостоящее дело, требует большого бюджета, много инженеров, конструкторов, заводов для производства комплектующих. А он уже договорился с «Боингом», что он нам даст необходимое количество любых самолётов под любые авиалинии.
Это предательское заявление вылилось в государственную политику уничтожения нашего гражданского самолётостроения. Наследие великих конструкторов, имена которых знал весь мир – Туполев, Илюшин, Яковлев, Антонов – было уничтожено. Им на смену пришли «эффективные менеджеры». МАП (министерство авиационной промышленности) был уничтожен».
Это предательское заявление вылилось в государственную политику уничтожения нашего гражданского самолётостроения. Наследие великих конструкторов, имена которых знал весь мир – Туполев, Илюшин, Яковлев, Антонов – было уничтожено. Им на смену пришли «эффективные менеджеры». МАП (министерство авиационной промышленности) был уничтожен».
«Всё за рубежом купим!»
Схожая ситуация была и в других сферах. Николай Паничев был министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. В 1991 году он предложил Гайдару, отвечавшему за реформы в России, свой план сохранения станкостроения в РФ. Гайдар заявил: «Да кому нужны ваши станки?! А если и понадобятся, то мы все за рубежом купим!»
В итоге русское станкостроение, которое занимало лидирующие позиции при СССР, было практически полностью уничтожено. Вот и ответ, почему всё в РФ валится и деградирует. Зачем своя наука, технологии, образование, культура? Если всё можно купить!
Ничего, собственно, и сейчас не изменилось. Только вектор зависимости от Запада меняется на Восток – Турция, Иран, Китай, Индия, арабские монархии. Вывозим ценные ресурсы и покупаем товары, а деньги опять остаются на Западе и Востоке.
Запад получил и другие разнообразные прибыли.
В-пятых, обескровленная Россия стала крупнейшим поставщиком капитала на Запад. Ельцин открыл экономику страны. Это делалось якобы для того, чтобы к нам пришли иностранные инвесторы, вложили деньги в наше производство, построили высокотехнологичные предприятия. Этого не случилось. Западники не собирались вкладывать капиталы в развитие своей полуколонии. Было всё наоборот, деньги побежали из России. Эта ситуация была продолжена и в «тучные» – 2000-е годы. Российский ЦБ и Минфин вкладывали средства не в развитие страны, а в различные «кубышки», в западные ценные бумаги.
В-шестых, «реформаторы-оптимизаторы» развалили мощнейшие Вооруженные силы СССР. Новейшие корабли сдавали на металлолом, как и самолеты, танки, закрывали перспективные программы вооружений, ВПК стоял и деградировал. США избавились от гонки вооружений и могли тратить средства на перспективные виды вооружений – космические, лазерные, беспилотные и т. д. Америка и НАТО сэкономили сотни миллиардов долларов.
Запад избавился от тысячелетнего геополитического противника, Руси-России. РФ стремительно превращалась в аналог северной Нигерии, сырьевой полуколонии. При этом США обошлись без прямой войны, развалив СССР с помощью информационной холодной войны, стратегии непрямых действий.