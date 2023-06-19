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В Верховную Раду Украины поступил законопроект о признании Белоруссии «страной-агрессором»

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В Верховную Раду Украины поступил законопроект о признании Белоруссии «страной-агрессором»

Украина намерена признать Белоруссию "страной-агрессором" наравне с Россией, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом говорится на сайте украинского парламента.


Регистрацию законопроекта подтвердили депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, являющийся одним из авторов законопроекта. По его словам, признание Белоруссии "страной-агрессором" позволит привлечь ее к ответственности после победы Украины и стрясти с нее репарации. Кроме того, это позволит вводить санкции против режима Лукашенко.

Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины

- заявил депутат.

Сам законопроект имеет длинное название: "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором".

Стоит отметить, что в прошлом году в Раде пытались признать Белоруссию "соагрессором", вести против нее санкции, а также лишить украинского гражданства лиц, имеющих двойное гражданство Украины и Белоруссии. В Киеве заявляли, что Минск является соагрессором Москвы, поскольку допустил российскую армию на свою территорию, откуда она совершила "вторжение на Украину".

Вообще же отношения Белоруссии и Украины испортились еще в 2020 году, после того, как Зеленский проигнорировал приглашение Лукашенко на форум регионов двух стран.
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10 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:16
    +3
    Укронацисты освоили великое искусство портить отношения с соседями.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 20:21
      0
      Это поляки с американцами еврейское руководство в Укрорейхе этому надоумели!
      Ибо всё в Киеве принимается по методичке колониальных завоевателей из США!

      А у "гиены Европы" Польши вообще давно на земли Р.Беларусь зубы чешутся и слюни текут!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 20:42
        0
        Если своей головы нет, точнее... ума, то что вы хотите от дурацкого колпака...
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:17
    +2
    Выловили приматов в Африке, побрили, постригли, одели в костюмы и посадили в Раду.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:23
      +2
      Цитата: carpenter
      Выловили приматов в Африке, побрили, постригли, одели в костюмы и посадили в Раду.

      Приматы в Африке поумнее будут. В Раде коллективный вывих мозга, впрочем как и во всей окраине.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:20
    0
    Признать Белоруссию агрессором. Ну-ну. Будем посмотреть. Может Белоруссии Киев отдать?
  4. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 20:24
    +1
    Что страшнее дурака ? Ду.(рак с инициативой !!!!
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:27
    0
    Да уж...Лишний раз убеждаюсь,что из всех 15 республик бывшего Союза,только украина деградировала до уровня,иуд. Какие " херои" ( мазепа) таков народ и страна. Рано или поздно,но СВО закончится, а клеймо иуд останется на гражданах этой страны- на всех поколениях и на века.
  6. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 20:35
    0
    Батьке полезно. А то братьев на Украине искал. Вначале с Порошенко дружил, затем с Володимиром пытался заигрывать. Многовекторный.
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:38
    0
    Finalement le fait que l'Ukraine déclare la Biélorussie "co-agresseur" simplifiera la procédure pour que la Russie puisse déclarer :les USA,la France,L'Allemagne, etc etc Co-AGRESSEURS...