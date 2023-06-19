В Верховную Раду Украины поступил законопроект о признании Белоруссии «страной-агрессором»

Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины

Украина намерена признать Белоруссию "страной-агрессором" наравне с Россией, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом говорится на сайте украинского парламента.Регистрацию законопроекта подтвердили депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, являющийся одним из авторов законопроекта. По его словам, признание Белоруссии "страной-агрессором" позволит привлечь ее к ответственности после победы Украины и стрясти с нее репарации. Кроме того, это позволит вводить санкции против режима Лукашенко.- заявил депутат.Сам законопроект имеет длинное название: "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором".Стоит отметить, что в прошлом году в Раде пытались признать Белоруссию "соагрессором", вести против нее санкции, а также лишить украинского гражданства лиц, имеющих двойное гражданство Украины и Белоруссии. В Киеве заявляли, что Минск является соагрессором Москвы, поскольку допустил российскую армию на свою территорию, откуда она совершила "вторжение на Украину".Вообще же отношения Белоруссии и Украины испортились еще в 2020 году, после того, как Зеленский проигнорировал приглашение Лукашенко на форум регионов двух стран.