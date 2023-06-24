Литовский дивертисмент белорусской гражданки Тихановской

Дивертисмент – серия развлекательных номеров



в дополнение к основному спектаклю, концерту.

Словарь иностранных слов Словарь иностранных слов

Все они вышли из Речи?

Вне подозрений только жена Цезаря

Главное, чтобы сосед пострадал

Понятно, что у многих современных политиков предки были из Речи Посполитой, куда входили и Литва, и нынешняя Беларусь, хотя и не вся. На днях МИД Литвы наделил иностранную гражданку со славянской фамилией Тихановская далеко идущими полномочиями.Можно подумать, что она какой-то агент спецслужб этой маленькой, но гордой прибалтийской республики. А то и вовсе ЕС или всего блока НАТО. Не так давно Литва приступила к рассмотрению законопроекта об ограничении выдачи виз для граждан России и Беларуси.При обсуждении в сейме против голосовало ноль человек, он был принят единогласно. По поводу России всё относительно ясно, хотя потенциальные политические беженцы есть и в ней. Но интереснее всего ситуация с соседней Беларусью.Всё дело в том, что за этими ограничениями стоит эмигрировавшая в Литву оппозиционерка Светлана Тихановская, которую сейм даже наделил полномочиями, которыми до этого иностранных граждан никогда не наделяли.Либералка Тихановская уже давно вызывает шквал критики со стороны другого лагеря белорусской оппозиции – консервативного. Вопрос упирается в основном в её требования ввести для своей родной страны дополнительные санкции, и побольше.Если еще недавно раздавались голоса со стороны оппозиционеров о том, что они готовы терпеть голод и прочие неудобства, то сейчас таких речей не допускают даже те, кто находится за границей, все же кто-нибудь из родственников у них находится в Беларуси.Подозрения были уже во время бунта низов в 2020 году, который тем не менее координировался сверху. Причем все это происходило при почти полном молчании России: кого-то устраивало то, что вместо самозванного Лукашенко придет к власти его якобы легальный аналог.Какое-то время Тихановская, уже сбежав в Литву, ездила в Россию, где у нее были связи с олигархами, поскольку с ними общался, работая в Москве, ее муж. Потому ряд правоконсервативных белорусских политиков окрестил организаторов народных волнений «газпромовской шайкой».Метко, ничего не скажешь, особенно если учесть, что один из оппозиционеров, Бабарико, возглавлял на тот момент Белгазпромбанк. Но своей критикой СВО Тихановская полностью перекрыла себе дорогу в Москву. Из вариантов, где жить и зарабатывать, осталась Литва.Эпопея с визами началась с того, что литовский сейм объявил ещё в сентябре прошлого года о том, что вопрос лечения граждан Беларуси в санатории «Белорусь» в Друскининкае должен решаться только офисом Тихановской. Санаторий принадлежит Беларуси, и при этом жаловался на снижение доходов из-за трудностей с получением белорусами литовских виз.МИД Литвы в результате переложил всю ответственность за согласование выдачи виз едущим на лечение в санаторий гражданам Беларуси на Тихановскую. Легитимность подобного решения нулевая, но дальше-то Тихановская и вовсе пошла на повышение.Когда вышел законопроект о приостановке выдачи гражданства белорусам, она стала работать с сеймом над этим законом. Чем это закончилось, известно. Единственное, чем Тихановская облегчила выдачу виз, которая приостановлена была уже тогда – тем, что порядок получения гуманитарных виз белорусскими политическими беженцами остался неизменным.Но ведь и это касается только тех, кто уже подвергся политическим репрессиям, а тех, кто только рискует им подвергнуться и хочет эмигрировать в целях безопасности себя и семьи – нет.Беларусь в Литве объявлена страной-агрессором. Между тем никаких агрессивных действий против Украины она не совершала, просто Россия для выполнения СВО использовала её территорию, что можно оценить неоднозначно, но это не делает Беларусь агрессором.Планы создания ЧВК, скорее всего, предусматривают, что она будет усиливать охрану границы. Но отношения Беларуси с Литвой никогда не были безоблачными, ещё в 1991 году глава союзной республики Николай Дементей высказался публично о том, что Литва в случае выхода из СССР должна отдать Беларуси Вильнюс.Александр Лукашенко намекал на претензии на Виленский край в прошлом году. Теперь после таких действий литовского сейма и офиса Тихановской подобную риторику можно услышать и от правоконсервативных политиков, относящих себя к белорусской оппозиции.Возникает вопрос: зачем всё это делалось?С литовской стороны, возможно, это попытка прозондировать почву на предмет того, как Евросоюз может отнестись к таким драконовским мерам. Проглотят это в Брюсселе – значит, можно и дальше что-нибудь чудить в законодательстве. Не проглотят – в сейме вернут всё назад.Для Тихановской это, очевидно, попытка выслужиться перед хозяевами, естественно, не бесплатно. А если она эту проблему вдруг решит, как с санаторием в Друскининкае, то, может быть, её рейтинг в Беларуси поднимется.Естественно, среди либералов, более адекватные люди из оппозиции подвергают её жестокой критике за политику, вредящую её собственной родине. Зачастую эта критика по её масштабам не уступает критике президента Лукашенко.