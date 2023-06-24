HMS Thetis и HMS Thunderbolt. Одна подлодка с двумя именами

Подлодка HMS Thunderbolt в море. Хорошо видна характерная форма легкого корпуса, закрывающего торпедные аппараты

Операция по подъему HMS Thetis. При затоплении кормовая часть подлодки оказалась над водой

Экипаж подлодки "Тандерболт" в 1942 г.

Подлодки КВМФ в базе Холи-Лох. На переднем плане - HMS Seadog проекта "S", за нею - HMS Thunderbolt