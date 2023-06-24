HMS Thetis и HMS Thunderbolt. Одна подлодка с двумя именами

Подлодка HMS Thunderbolt в море. Хорошо видна характерная форма легкого корпуса, закрывающего торпедные аппараты
В 1936 г. Королевский ВМФ Великобритании заказал строительство первой серии подлодок типа «T» (Triton-class). Вторым представителем этого проекта стала субмарина HMS Thetis (N25), и она же оказалась наименее удачливой в серии. На стадии ходовых испытаний она затонула вместе со всеми людьми на борту, а после ремонта и принятия в состав КВМФ не смогла проявить себя и погибла во время очередного боевого похода.
Перспективные корабли
Работы по будущему проекту «T» стартовали в самом начале 1934 г. Флоту требовалась новая дизель-электрическая подлодка для замены кораблей предыдущих проектов, срок службы которых уже подходил к концу. В течение нескольких следующих месяцев КВМФ выработал требования к такой субмарине. В них учитывались как потребности флота, так и ограничения Вашингтонского и Лондонского военно-морских договоров.
Изначально новая подлодка рассматривалась в качестве замены для ДЭПЛ пр. «P» и получила соответствующее обозначение – Repeat P. Однако в середине 1935 г. проекту присвоили литеру «T», и на эту букву должны были называться все субмарины серии. Головной корабль назвали HMS Triton, а следующий получил имя HMS Thetis («Фетида» – морская нимфа из греческой мифологии).
В декабре 1935 г. начались переговоры с потенциальными подрядчиками. Вскоре компании Vickers и Cammell Laird получили заказы на строительство первой серии из 15 подлодок. «Тритон» заложили на заводе «Виккерс» в августе 1936 г., а строительство «Фетиды» началось в декабре. Им занималась верфь Cammell Laird в г. Биркенхед.
Строительство подлодки заняло около полутора лет. HMS Thetis спустили на воду в конце июня 1938 г. После этого у причала провели оставшиеся монтажные и пуско-наладочные работы, а также подготовили субмарину к выходу на испытания. Не позднее конца 1939 г. подлодка должна была войти в боевой состав КВМФ.
Технические особенности
Проект «T» создавался с учетом специфических требований, что определило круг применяемых решений и особенности конструкции. Заказчик хотел сократить технические риски и отдавал предпочтение отработанным идеям и технологиям. При этом он хотел получить максимально возможные в таких условиях технические и боевые характеристики.
Готовый проект предусматривал использование полуторакорпусной конструкции. Ее основой был прочный корпус круглого сечения с шестью внутренними отсеками. Корпус собирался на заклепках, из-за чего рабочая глубина ограничивалась 91 м. Носовая и кормовая оконечности прочного корпуса закрывались легким, образовывавшим внешние обводы корабля и вмещавшим некоторые устройства. Верхняя часть легкого корпуса выполняла функции палубы.
Балластные цистерны разместили внутри прочного корпуса. Кроме того, в качестве дополнительных емкостей для погружения могли использоваться два нижних носовых торпедных аппарата.
Общая длина подлодок 1 серии достигала 84 м при ширине ок. 8 м. В надводном положении водоизмещение превышало 1,1 тыс. т, в подводном достигало 1590 т.
HMS Thetis получила дизель-электрическую силовую установку двухвальной схемы. В нее входили два дизеля мощностью по 2500 л.с. и два электромотора на 1450 л.с. каждый. Для подводного хода использовались аккумуляторные батареи. Подлодка в надводном положении могла развить скорость более 15 узлов, под водой – 9 узлов. Дальность плавания при оптимальных условия – 4500 морских миль.
Для наблюдения и поиска целей подлодка получила традиционный перископ. Кроме того, проект «T» предусматривал установку гидроакустической станции ASDIC. Благодаря этому новые субмарины могли искать и атаковать подводные лодки противника.
Подлодка получила солидное торпедное и артиллерийское вооружение. В носовой части субмарины, частично внутри прочного корпуса, помещались шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм. Вблизи рубки на бортах находилось четыре внешних аппарата для стрельбы вперед. Боекомплект включал по одной торпеде для каждого аппарата и шесть запасных в носовом отсеке. Кроме того, подлодки «T» несли палубное орудие калибра 102 мм и несколько пулеметов.
Штатный экипаж корабля составлял 59 чел. Рабочие посты и места для отдыха размещались практически по всему объему прочного корпуса. Особого комфорта для экипажа не предусматривалось. При этом в его распоряжении имелись все необходимые средства и запасы для длительного похода.
Первая авария
Ходовые испытания HMS Thetis, прошедшие в 1938-39 гг. в целом обходились без крупных неприятностей. Выявлялись только мелкие неполадки, которые тут же исправлялись. Однако первая попытка выполнить погружение закончилась аварией и гибелью людей.
Операция по подъему HMS Thetis. При затоплении кормовая часть подлодки оказалась над водой
1 июня 1939 г. «Фетида» под управлением коммандера Гая Болуса вышла в Ливерпульский залив для испытательного погружения. На борту присутствовал полный экипаж, а также представители завода-изготовителя, офицеры Адмиралтейства и лоцман – всего 103 чел. В честь начала нового этапа испытаний в носовом торпедном отсеке даже подготовили скромный банкет.
При погружении следовало использовать не только цистерны главного балласта, но и торпедные аппараты. Офицер-торпедист лейтенант Фредерик Вудс принял воду в аппараты и проверил результат при помощи контрольных клапанов и трубок. Аппарат №6 был заполнен, тогда как в трубку 5-го вода не поступила. Убедившись по индикаторам, что внешние крышки аппаратов закрыты, он открыл аппарат №5 изнутри. Оказалось, что внешняя крышка аппарата на самом деле была открыта. Забортная вода начала поступать в торпедный отсек.
Позже выяснилось, что контрольные устройства 5-го торпедного аппарата были забиты, и засор не пропустил воду. Индикатор внешней крышки показывал, что она открыта, но эргономика этих устройств ввела торпедиста в заблуждение.
Приняв воду, подлодка опустила нос на дно и подняла корму над водой. Подводники и судостроители покинули носовой отсек, но не смогли вовремя задраить люк в переборке. Вместо привычных сейчас кремальер в то время использовались люки с большим количеством засовов по периметру. Пока экипаж разбирался с таким люком, вода продолжала поступать в соседние отсеки.
Экипаж подлодки "Тандерболт" в 1942 г.
Экипаж выбросил аварийный буй, а также начал готовить эвакуацию. Для аварийного покидания на лодке имелась спасательная камера-шлюз, способная вместить только одного человека. Четыре человека, включая лейтенанта Вудса, смогли воспользоваться камерой, а пятый нарушил порядок действий. Он попытался открыть внешний люк до того, как камера заполнится водой. Ему не удалось спастись, а люк остался открытым, что исключало дальнейшее использование камеры.
Внутри прочного корпуса осталось 98 подводников и представителей заказчика и исполнителя работ. Спасательная операция затянулась, и им не хватило воздуха. В результате аварии на испытаниях погибло 99 человек – весь экипаж, все представители Адмиралтейства и почти все судостроители.
В августе 1939 г. начались мероприятия по подъему подлодки и извлечению тел погибших. 3 сентября корабль вытащили на берег для проведения дальнейших работ. Погибших с почестями похоронили.
«Молния» на службе
Несмотря на длительное пребывание под водой, подлодку HMS Thetis посчитали пригодной к ремонту. В течение нескольких следующих месяцев компания Cammell Laird восстанавливала конструкцию, а также заменяла поврежденные системы и механизмы. Кроме того, приняли меры по предотвращению новых подобных аварий. Так, на всех торпедных аппаратах впредь стали ставить устройство под названием Thetis clip. Это был несложный замок, позволявший приоткрыть крышку торпедного аппарата и проверить наличие воды без угрозы быстрого затопления.
Стрельба учебной торпедой из бортового аппарата
Весной-летом 1940 г. субмарина прошла испытания и в октябре была наконец принята в состав КВМФ. При этом ее переименовали – теперь подлодка называлась HMS Thunderbolt («Молния»).
В следующие месяцы новая подлодка вместе с другими субмаринами регулярно выходила на патрулирование в Северной Атлантике. В этот период она одержала свою единственную победу. 15 декабря «Тандерболт» обнаружила в Бискайском заливе итальянскую подлодку Capitano Tarantini типа Liuzzi. Затем в течение длительного времени служба HMS Thunderbolt проходила спокойно и практически без встреч с противником.
В середине 1942 г. командование приняло решение переоборудовании подлодок Thunderbolt, Trooper и P311 в носители «человекоуправляемых торпед» типа Chariot. Этим субмаринам теперь предстояло не охотиться на корабли противника, а обеспечивать работу подводных диверсантов. Переоснащение не заняло много времени, и уже осенью три подлодки вернулись на службу. Вскоре они прибыли на Мальту, откуда предполагалось выполнять диверсии.
В конце ноября стартовала операция Principal, целью которой являлась атака итальянских портов на Средиземном море. В самом конце месяца три носителя торпед отправились к итальянскому порту Кальяри для минирования стоящих там кораблей противника. Прорваться к цели не удалось, и подлодки вернулись на базу.
В начале января 1943 г. «Тандерболт» обеспечивала диверсию в гавани Палермо. Диверсанты успешно проникли в акваторию и заминировали несколько итальянских кораблей. Недостроенный крейсер Ulpio Traiano затонул, а прочие цели получили повреждения. При этом британским пловцам пришлось бросить свои торпеды из-за поломок.
Подлодки КВМФ в базе Холи-Лох. На переднем плане - HMS Seadog проекта "S", за нею - HMS Thunderbolt
В середине января провели атаку на итальянскую базу в Триполи. Подлодки доставили пару «Чариотов» к месту, но боевым пловцам не удалось проникнуть в защищенную акваторию. Вернуться на базу они тоже не смогли.
В связи с потерей всех человекоуправляемых торпед и недостатком диверсантов, подлодки-носители временно вернули к прежней роли. Они выходили в море и выполняли патрулирование, пытаясь найти и поразить корабли противника. Так, 20 февраля HMS Thunderbolt находилась в Адриатическом море вблизи г. Бари. Экипаж заметил и обстрелял из пушки албанское парусное судно. При этом подлодка обнаружила себя и подверглась атаке итальянской береговой и корабельной артиллерии. К счастью, ей удалось уйти.
14 марта 1943 г. субмарина HMS Thunderbolt несла службу у берегов Сицилии, где ее обнаружил итальянский корвет Cicogna. Итальянские моряки использовали глубинные бомбы и смогли нанести субмарине критические повреждения. Разбитый корабль опустился на дно на глубину более 1300 м, став братской могилой для всего экипажа.
Ценный опыт
Судьбу подлодки HMS Thetis / HMS Thunderbolt нельзя назвать простой. Из-за недочетов конструкции и не вполне аккуратных действий экипажа она затонула на стадии испытаний и унесла жизни десятков человек. Боевая работа корабля тоже оказалась не слишком успешной. За все время он успел потопить только одну подлодку противника, а оставшиеся походы фактически завершились ничем.
Впрочем, из всех этих ситуаций КВМФ смог извлечь полезный опыт. Так, расследование причин трагедии 1 июня 1939 г. позволило доработать другие подлодки и повысить безопасность экипажей. Большая часть операций с участием боевых пловцов завершилась неудачей, но все же позволила отработать применение новой техники и проведение особых мероприятий. Кроме того, сам факт присутствия британских подлодок, включая «Тандерболт», в Атлантике или Средиземном море мешал странам Оси осуществлять логистику и заставлял их тратить ресурсы на противолодочную оборону.