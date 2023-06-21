Вооружённые силы Украины усиливают мероприятия в рамках всеобщей мобилизации – необходимо их сорвать

Предположительно, скан того самого приказа

Приоритетные цели

Средства нанесения удара

Действие зажигательных боеприпасов

«08.06.2023 ...в Сумской области отмечено необычное применение барражирующего боеприпаса «Герань».

По сообщениям с мест, данный боеприпас парил над городом почти целый час, вынудив ВСУ использовать весь свой запас переносных зенитно-ракетных комплексов.

Парадокс, но, израсходовав весь боекомплект переносных зенитно-ракетных комплексов, украинские военные так и не смогли сбить «Герань». Барражирующий боеприпас благополучно поразил украинский склад боеприпасов...»

Выводы