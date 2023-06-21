Вооружённые силы Украины усиливают мероприятия в рамках всеобщей мобилизации – необходимо их сорвать

По мере того, как не сбываются надежды руководства Украины и командования вооружённых сил Украины (ВСУ), а также их западных хозяев, на успех так называемого «контрнаступления», ими предпринимаются всё более и более жёсткие и безжалостные меры, безжалостные в первую очередь по отношению к населению своей страны.
Речь идёт о всеобщей мобилизации, объявленной в ряде регионов Украины, в частности, в Ивано-Франковской области. Формально всеобщая мобилизация была объявлена Указом президента Украины Владимира Зеленского № 65/2022 ещё 24 февраля 2022 года, однако фактически она соответствовала скорее частичной мобилизации, причём мобилизации в первую очередь подвергались жители Восточной Украины – на территории Западной Украины, судя по всему, и так находилось достаточное количество желающих «пострелять в москалей», по крайней мере, в начале Российской специальной военной операции (СВО).
По имеющимся данным, западноукраинские добровольцы стойкостью в бою не отличались – одно дело резать мирное население на Донбассе, другое – это держать оборону против штурмовиков ЧВК «Вагнер» или самим штурмовать укрепления Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) под огнём артиллерии. Учитывая мясорубку «контрнаступления», неудивительно, что ВСУ срочно понадобились новые «полуфабрикаты» на утилизацию.
Несколько дней назад, глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковской области Украины, проще говоря, военкомата, издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней, а также о мобилизации транспортных средств и запрете на смену места жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа, нарушителям грозит уголовная или административная ответственность.
Предположительно, скан того самого приказа
Возможно, что Украина решила идти ва-банк, просто завалив передовую трупами. При этом они могут преследовать несколько целей – либо ВСУ всё-таки прорвут оборону ВС РФ, либо скажут своим западным хозяевам «ну не смогла я, украинцы кончились». Для американо-британских кукловодов это тоже будет неплохой расклад, поскольку каждый убитый – это кирпич в стену ненависти между русскими и русскими, считающими себя украинцами.
Правда, иногда выдвигаются предположения о том, что это всего лишь техническое продление указа 2022 года президента Украины о мобилизации, но сомнений в том, что мобилизационные мероприятия на Украине будут усиливаться, нет, поскольку потери в «контрнаступе» надо как-то компенсировать.
Исходя из вышеизложенного, важнейшей задачей для ВС РФ является срыв проведения дальнейшей мобилизации населения на территории Украины.
Конечно, в идеале это необходимо было реализовать в самом начале СВО, но история не знает сослагательных наклонений, лучше сейчас, чем никогда.
Приоритетные цели
Процесс мобилизации основан на обработке информации о военнообязанных гражданах. Эта информация находится на хранении в военкоматах той или иной страны, как бы эта страна военкоматы не называла – «территориальные центры комплектования» или как-то иначе. Информация может храниться как в бумажном, так и в электронном виде, а иногда и так, и этак. Таким образом, уничтожив военкоматы, можно значительно снизить возможности государства-противника по проведению мобилизации.
Правда, противник может привлечь государственные и коммерческие структуры для создания новых баз призывников, например, исходя из сведений, предоставляемых паспортными столами или операторами сотовой связи. В этом случае критерии отбора будут проще, например, пол, возраст, профессия, но не будет данных о том, проходил ли потенциальный призывник где-то военную службу, имеются ли у него необходимые навыки, годен ли он по состоянию здоровья и так далее.
Таким образом, в перечень целей, которые необходимо уничтожить для срыва мобилизации противника, входят не только военкоматы, но и паспортные столы, дата-центры компаний сотовой связи, базы данных пенсионного фонда и любые другие структуры, позволяющие соотнести «характеристики» человека – в первую очередь его пол, возраст и место жительства.
Эффективным решением может стать нанесение ударов по отделениям полиции, поскольку на них возлагается отлов «добровольцев», да и данные на граждан у них тоже имеются.
Однако в любом случае приоритетными целями являются именно военкоматы. Проведение частичной мобилизации в России показало, насколько это непростое дело. До сих пор многие военкоматы, если не все, полагаются на «аналоговые» базы данных призывников, состоящие из карточек, хранящихся в многочисленных ящиках бесконечных шкафов. Судя по всему, понимание неэффективности этой системы привело к интеграции российской системы призыва с порталом «Госуслуги», правда, пока эффективность и этой базы под вопросом.
В любом случае, базы данных требуют физических носителей – картотек или дата-центров, которые можно уничтожить. Для Украины есть только одна возможность – размещение баз данных на зарубежных серверах, впрочем, и на это имеются средства противодействия.
Средства нанесения удара
Военкоматы, паспортные столы и отделения полиции – это не те цели, на которые стоит тратить «Кинжалы», «Искандеры» и «Калибры». А вот для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности типа «Герань-2» – это вполне адекватные цели.
Здесь не нужна высокая скорость полёта – цель всё равно никуда не убежит. Что касается боевой части, то можно предположить, что оптимальным решением стало бы применение зажигательных (термитных) боевых частей – сильный пожар нанесёт куда больше вреда, чем просто осколочно-фугасный взрыв. Разумеется, зажигательные боеприпасы необходимо применять точечно, минимизируя вероятность гибели мирного населения.
Действие зажигательных боеприпасов
Перед нанесением удара БПЛА-камикадзе типа «Герань» могут некоторое время покружить на большой высоте, вынуждая ВСУ расставаться с запасами переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и зенитных управляемых ракет (ЗУР), тем более что положительный опыт такого их применения уже имеется:
«08.06.2023 ...в Сумской области отмечено необычное применение барражирующего боеприпаса «Герань».
По сообщениям с мест, данный боеприпас парил над городом почти целый час, вынудив ВСУ использовать весь свой запас переносных зенитно-ракетных комплексов.
Парадокс, но, израсходовав весь боекомплект переносных зенитно-ракетных комплексов, украинские военные так и не смогли сбить «Герань». Барражирующий боеприпас благополучно поразил украинский склад боеприпасов...»
По сообщениям с мест, данный боеприпас парил над городом почти целый час, вынудив ВСУ использовать весь свой запас переносных зенитно-ракетных комплексов.
Парадокс, но, израсходовав весь боекомплект переносных зенитно-ракетных комплексов, украинские военные так и не смогли сбить «Герань». Барражирующий боеприпас благополучно поразил украинский склад боеприпасов...»
По территориальным центрам комплектования, расположенным в относительной близости от линии фронта или от государственной границы Украины, могут быть нанесены удары планирующими авиабомбами и тактическими ракетами класса «воздух-поверхность», а также перспективными отечественными БПЛА-камикадзе малой и средней дальности.
Выводы
Срыв мероприятий продолжающейся на Украине всеобщей мобилизации может стать одним из наиболее эффективных инструментов СВО. Чем больше бойцов ВСУ будет гибнуть на передовой, тем меньше будет желающих туда попасть, а значит, тем сильнее будут меры по отлову мобилизуемых. Любое действие рождает противодействие – чем сильнее мобилизуемых будут ловить, тем спешнее они будут разбегаться и лучше прятаться. Надо им только немного помочь.
В условиях нанесения ударов непосредственно по военкоматам и сборным пунктам, а также по украинским отделам полиции, паспортным столам и дата-центрам, выявлять и ловить мобилизуемых станет гораздо сложнее. Многократно повысить эффективность мероприятий по срыву мобилизации можно путём уничтожения баз данных (HLR) и центров мобильной коммутации (MSC) операторов сотовой связи Украины.
Можно не сомневаться, что уничтожение украинских военкоматов у многих вызовет скорее положительные эмоции – вряд ли кто-то на Украине любит этих тыловых крыс, даже особо «свидомые» патриоты.
И вот ещё что.
Информацию о призывных пунктах ВСУ придётся обнародовать публично, иначе как мобилизуемым понять, куда им следует являться? То есть даже если ВСУ перенесут военкоматы на новое место, информация об этом почти сразу станет известной, поскольку её придётся обнародовать самим же военкоматам. Даже примитивная агентурная сеть должна быть способна обеспечить поиск и первичный анализ этих данных. Более того, можно опубликовать каналы связи, по которым украинцы могут сообщать о расположении сборных пунктов в своих регионах, а далее отсеивать ложные сообщения и наносить удар по выявленным целям – много украинских жён и матерей не заходят отправлять своих мужей и детей на бойню.
Можно не наносить удары по всей территории Украины сразу – достаточно начать с одной-двух областей. Сколько на это потребуется БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» – несколько десятков? Полсотни? Сотня? Не так уж и много.
А по результатам нанесения ударов можно будет посмотреть, как этот тип воздействия на противника себя покажет, и стоит ли интенсифицировать мероприятия в этом направлении.