20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Специалисты минно-торпедной службы российского Военно-морского флота надежно защищают морские рубежи нашей страны в мирное время, отражают надводные и подводные атаки противника в ходе вооруженных конфликтов. Это очень важные задачи, решение которых доверено минерам и торпедистам.
Свой профессиональный праздник они отмечают каждый год 20 июня. Дата приурочена к славной победе нашего флота, в которой решающую роль сыграли российские минные заграждения в Финском заливе. Речь идет о событии, которое произошло в 1854 году, во время Крымской войны. 20 июня совместная англо-французская эскадра, состоявшая из 20 пароходов, попыталась атаковать российские порты на Балтике, но ее попытка оказалась крайне неудачной. Союзники планировали нанести удар по нескольким базам, в первую очередь, по Кронштадту. А там недалеко и до Санкт-Петербурга, который в то время обладал статусом столицы Российской империи. Реализовать свои планы агрессорам не удалось из-за установленных в заливе минных заграждений, которые враг не сумел преодолеть, потеряв при этом четыре своих боевых корабля, подорвавшихся на минах.
Сегодня минно-торпедная служба Военно-морского флота России, как и тогда, играет важную роль в обороне страны, вносит свой вклад в обеспечение безопасности морских рубежей нашей страны.
Официально отмечать свой профессиональный праздник 20 июня минеры и торпедисты России начали с 1996 года, когда вышел соответствующий приказ главнокомандующего ВМФ. Но на флоте помнили и чтили этот день и раньше, отмечали его в своем кругу. Теперь специалисты минно-торпедной службы получают официальные праздничные поздравления от высшего флотского командования.
Редакция «Военного обозрения» также поздравляет всех минеров и торпедистов – как действующих так и ветеранов. И особо хочется отметить заслуги тех, кто разрабатывал и внедрял на практике минное и торпедное вооружение российского военного флота.