«Дерзкий Меркурий»: проще утопить и начать все заново

Позволю себе начать очередную торпедную атаку нашего Минобороны в целом и Главного штаба ВМФ РФ в частности с цитаты. Но не Александра Тимохина или Максима Климова, что тоже было бы уместно, а «РИА Новости». Это для точки отсчета даже более интересно.
«
Новейший российский стелс-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки ряда инновационных решений.
Корветы проекта 20386 — корабли нового поколения, в них реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Корвет проектируется на «Северной верфи» (входит в «Объединенную судостроительную компанию» — ОСК)».
Корветы проекта 20386 — корабли нового поколения, в них реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Корвет проектируется на «Северной верфи» (входит в «Объединенную судостроительную компанию» — ОСК)».
Тут надо сразу сделать необходимое пояснение. Речь пойдет о корвете проекта 20386 «Дерзкий», который в свое время переименовали в «Меркурий», а когда поняли, что «Меркурий» не взойдет, то имя отдали реально существующему кораблю проекта 20380 «Ретивый».
А бывший «Меркурий» снова стал «Дерзким». В общем, все немного запутано, но у нас теперь есть корвет проекта 22380 «Меркурий», о котором речи почти не будет идти, и бывший «Меркурий», который корвет проекта 20386 «Дерзкий».
И вот в деле «Дерзкого», который строится с 2016 года (вообще 7 лет для корвета водоизмещением 2500 тонн – это не много. Это просто кошмар.), появилась новая запись. Проект (не корабль) отправляется на перепроектирование, то есть, будут менять сам проект корабля, а что будет с кораблем – это второй вопрос.
Так-то в этой новости нет ничего такого, что было бы не закономерно. Сам по себе проект 20386 нещадно и справедливо критиковали все неравнодушные, наблюдавшие за созданием этого… с позволения сказать, корабля.
А в чем, собственно, причина? А она проста как мир: Минобороны и Главный Штаб ВМФ не смогли договориться о хоть какой-то единой концепции развития надводной составляющей военно-морских сил страны. В основном – по причине полного отсутствия вменяемой концепции у нашего флота.
Нет, в целом она, концепция, вроде как есть. Подводные ракетные крейсера ждут своего часа, чтобы снести мир, атомные подлодки караулят противника далеко в океане, корветы охраняют прибрежную зону, «Адмирал Кузнецов» стоит в ремонте. Но если говорить о частностях, то тут бушует советское наследие, не в плане технического состояния, а по составу.
В одной из статей о подводных флотах России и США я указывал, что ВМФ США смотрится намного более гармонично. Два типа подводных лодок, тактическая и стратегическая, один тип крейсера, один эсминец. «Замволт» не будет считать, хорошо? А у нас… А у нас радуга в прямом смысле слова. Что над водой, что под. Остатки некогда могучего флота СССР, кое-как сгруппированные.
Но и в дальнейшем, уже российской действительности, просвета не видно. Если посмотреть на списочный состав российского военно-морского флота, то там вместе с остатками советского наследия параллельно существуют несколько проектов вроде бы однотипных, но в то же время разных кораблей.
Хорошо, можно согласиться с теми, кто защищал проект 20386, что этот проект – корабль будущего. Можно принять, что 20386 – это прототип универсального корабля для… Для чего? На этот вопрос ответа нет.
Если вдумчиво посмотреть на детали проекта, то станет понятно, что наши инженеры-кораблестроители из ЦМКБ «Алмаз» действительно сделали попытку построить принципиально новый корабль вне классов.
Вообще получалось действительно что-то не совсем понятное, то ли очень тяжелый корвет, то ли легкий фрегат, то ли очень легкий эсминец. У нас в СССР был такой класс не пойми кого: сторожевые корабли 2 ранга. Например, проекта 1135.
Совершенно непонятные в плане класса корабли, с водоизмещением больше фрегата, но меньше эсминца и соответствующее вооружение, в том числе и ударное.
Вот таким же непонятным созданием и должен был стать «Дерзкий». На корабль возлагали много обязанностей, он должен был оперировать как в ближней, так и дальней морских зонах, противодействовать кораблям противника, прикрывать в плане ПВО свои корабли в соединении, искать и уничтожать подводные лодки противника, обеспечивать ПВО и огневую поддержку десантным операциям.
Если в общем – задачи-то аккурат для эсминца! То есть, да корабля соответствующего водоизмещения 5-6 тысяч тонн. Но не вдвое меньшего, это уже чудеса какие-то начинаются.
Но здесь стоит отметить уникальные способности наших инженеров, на протяжении долгих лет запросто вколачивавших в заданный объем столько вооружения, сколько было нужно. Я думаю, что и сегодня в этом равных нашим конструкторам нет.
В общем, в «Алмазе» замахнулись именно на такой корабль – универсал, способный решать самые разные задачи.
Получилось? Сложно сказать, результатов пока нет, увы.
Выскажу весьма крамольную мысль. Да нечего России ловить в так называемой дальней морской зоне. Незачем тратить ресурсы и деньги на «демонстрацию флага», его фактически некому демонстрировать, а кому можно – им больше интересны прощения старых кредитов и выдача новых.
Дальняя морская зона, увы – она не про нас. У нас для этого нет ни сил, не средств. Так что единственные корабли, для которых в ДМЗ есть чем заняться – это атомные подводные лодки. Не важно, стратегические ракетоносцы или носители крылатых ракет, вот ДМЗ для них.
Что касается ближней морской зоны, то вот здесь работы непочатый край. И для того, чтобы успешно решать все задачи в БМЗ, России просто необходимы корветы. Десятки, учитывая наши четыре с половиной флота, на Каспии теперь им есть, чем заняться.
И корветы эти должны быть. Просто пока «должны быть», а то, что они должны быть мощными, надежными и главное – дешевыми кораблями, это уже вторично. Они должны быть новыми!
Кстати, тут уместно вспомнить, в какую кучу денег обходится пока в теории чудо-корабль проекта 20386. Это, простите, но 29 миллиардов рублей! Один корвет проекта 20380, замечу, проверенный временем и волнами, стоит 18 млрд. руб. То есть, вместо одного супернового корвета можно было построить два 20380 и простите, закрыть часть проблем с кораблями этого класса.
Здесь надо понимать, что чем больше будет построено простых и новых кораблей, тем больший груз упадет с плеч радеющих за флот, поскольку все прекрасно понимают, что ресурс советских кораблей не бесконечен. И вопрос «кто будет встречать атомные подлодки, приходящие с патрулирования» не праздный. И кто будет гонять совершенно не условные подлодки американцев в районах развертывания наших АПЛ тоже. Учитывая состояние наших малых противолодочных кораблей 3 ранга проектов 1124 и 1124М, которые и занимались охраной водного района, то тут вообще все печально.
«Альбатросам» самым молодым за 30 лет со всеми вытекающими последствиями.
«Больше хороших корветов» - это не шутка. Они действительно нужны
Проект 20380 откровенно хороший и сбалансированный. Его продолжение, проект 20385 еще лучше, это действительно серьезная заявка на многофункциональность. А вот 20386 – это несколько не то. Он с реализуемой идеей модульности намного больше отличался от предшественника, проекта 20385, чем тот от своего предка, 20380. И с модульностью все получилось не так однозначно.
Буквально пару слов о модульности. Да, когда у нас с США была дружба и все прочее, их адмиралы бредили этой самой модульностью и успешно заразили наших. Но как все делается в США – это одно, а как у нас – другое.
И пока в России разродились первым модульным стелс-корабликом, в США успели построить литоральный флот из «Фридомов» и «Индепенденсов», люто с ним пролететь и начать списывать и разбирать дорогостоящие корабли с абсолютно не оправдавшей себя модульной конструкцией.
Про стелс-эсминец «Замволт» тоже нечего сказать, с ним тоже получилась неудача. И проект тоже заморозили, поскольку дорого и ненадежно.
Ну и вот тут как раз у нас подоспел первый модульный и одновременно стелс-корабль.
Но к этому времени американцы уже поняли, что современная наука и техника не могут обеспечить стелс-кораблям искомую незаметность, а лишь частично снизить видимость кораблей в радиодиапазоне. Причем, пока корабль был инертен в боевом плане. А первая де выпущенная ракета гарантировала полный засвет и определение местоположения корабля противнику. И смысл тогда тратить миллиарды, если корабль все равно будет заметен?
И с модульностью вышло так себе. Монтаж до месяца, переподключение всех систем, наличие нескольких экипажей, кто все будет оплачивать… Вопросов неприятного плана было более чем достаточно. И, так как американцы не смогли для себя дать четких ответов на них, то вит и результат: вместо 32 «Замволтов» построено 3 и на этом проект закрыт, с литоралами вышло еще более печально, поскольку это дорогие и совершенно бесполезные корабли уже находились на стадии готовности, и отменить их постройку так же, как «Замволтов», не получилось.
Но американская возня вокруг стел-эсминца и литоральных кораблей дала понимание весьма важных и дорогостоящих вопросов.
1. Полномасштабное использование стелс-технологий усложняет и пропорционально удорожает конструкцию корабля.
2. Съемная модульная конструкция сложнее и дороже такой же по назначению, но стационарной. То есть, фрегат с модулями ПВО, ПЛО и противоминной обороны будет уступать по возможностям обычным кораблям в таких вариациях, но обходиться значительно дороже.
А что у нас?
А у нас, совершенно не глядя на то, что творится в США (а зря!), в 2016 году заложили «Дерзкого». Определенная дерзость в этом была: дескать, что там эти янки, мы и сами с усами! А вот на той стороне океана как раз разочарование что в модульности, что в стелс-технологиях подходили к своему пику.
Но даже не смотря на вал критики в профильных изданиях, строить 20386 начали. Как обычно, «невзирая на».
Дело в том, что необузданная тяга к внедрению вроде бы новейших, но совершенно не апробированных и отработанных технических решений зачастую приводит к тому, что новые проекты получаются на деле более ущербными, чем «старые добрые».
Ярким примером такого может служить ДЭПЛ проекта 677 «Лада» Б-585 «Санкт-Петербург».
Как ее расписывали, «самая автоматизированная дизель-электрическая подводная лодка», которую планировалось по проекту сделать очередным «чудо-оружием», которое затмит «Варшавянку», оснастив лодку самыми передовыми техническими новинками, в том числе и ВНЭУ.
В итоге заложенную в 1997 году лодку спустили на воду в 2004 году, а после длительного периода доработок и испытаний, сдали флоту в 2021 году. Без ВНЭУ и без ракетного вооружения.
А флот отправил лодку на списание в 2023 году. Вот и вся история очередного «не имеющего аналогов» российского проекта. В принципе, по количеству угробленного времени и денег, несчастная Б-585 действительно не имела аналогов в мире.
Примерно то же самое творится и с проектом 20386.
Естественная проблема с двигательной установкой. Предыдущие проекты ходят на дизелях, на 20386 должны были установить газотурбинную установку. Но их делал Николаев, после определенного времени и событий николаевские ГТУ для России перестали изготавливаться. А тот же Рыбинск из всех сил старается восполнить утрату украинских ГТУ, но заводу очень непросто приходится в этой борьбе.
Но двигатель – не самое печальное в этой истории. Если посмотреть на соотношение «цена/качество», то получится, что при своей жуткой цене проект 20386 превосходит проект 20385 в стоимости, водоизмещении и размерах, но уступает в возможностях вооружения.
Получился парадокс: по цене и водоизмещению проект 20386 – фрегат, а по боевым возможностям – слабенький корвет. Слабее, чем 20380 и 20385.
И это мы еще за модульность молчим…
В общем, абсолютно все, кто критиковал проект 20386 на сегодняшний день оказались полностью правы: проект дорогостоящий, но абсолютно без будущего. Почему? Да потому, что пока мурыжили «Дерзкого», он стал не нужен!
Тут в хронологии история смотрится так:
28 октября 2016 года на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге заложили корвет проекта 20386 «Дерзкий».
9 мая 2019 года. В связи с датой 190 лет подвигу парусного брига «Меркурий» министр обороны Шойгу объявил о присвоении «Дерзкому» имени «Меркурий». И у корвета к прозвищу «модуленосец» добавилось еще «Дерзкий Меркурий».
23 августа 2019 года в присутствии Владимира Путина была произведена церемония стыковки блоков корпуса «Меркурия».
Дальше все стало серо и непразднично. Строительство начало отставать от графиков.
В начале марта 2021 года без церемоний лишенный надстройки корпус корабля спустили на воду. Надстройку закончили только в июле 2021 года. «Меркурий превратился в долгострой, на этот раз без шансов.
Добило проект заявление главы ОСК (Объединенная судостроительная компания) Алексея Рахманова, который сказал, что «Меркурий» может стать опытовым судном, на котором будут отрабатываться новые технологии. В этом случае корабль вообще может не войти в состав ВМФ.
15 октября 2021 года было принято решение о переименовании корвета проекта 20380 «Ретивый» в «Меркурий».
«Дерзкий Меркурий» вновь стал просто «Дерзким», на достройке это отразилось самым печальным образом: она практически остановилась. Причем, виной стало то, что в изменившихся условиях заказчик не смог внятно сформулировать свои требования к облику и возможностям корабля.
То есть, получилась следующая ситуация: исходная концепция проекта 20386 российское командование ВМФ уже не устраивало, а нового еще не сформировали. Проект был остановлен, финансирование прекращено.
В конце мая 2023 года о «Дерзком» кое-что прояснили: проект не закрыт, проект продолжается, но «сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок». Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле». А для решения о строительстве серии корветов проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю.
В целом, получился просто прекрасный такой замкнутый круг: принять решение о судьбе проекта можно только после испытаний и проб головного корабля, а чтобы его достроить, надо понять для начала, зачем он вообще нужен.
Как есть – чемодан без ручки для флота. Денег уже потратили столько, что жалко выбросить, но зачем может быть полезно это «чудо-оружие», никто пока додумать не может. Но тут ничего страшного, сдвигать сроки вправо у нас научились, так что «Дерзкий» может до скончания веков стоять на «Северной верфи».
Очень сомнительно, что попытки «допилить» проект до чего-то вразумительного закончатся успешно. И тут, наверное, стоит посмотреть на опыт американцев, недрогнувшей рукой отправляющих на распил свои литоральные корабли. А вместо них пойдут в серию фрегаты «Констеллейшн», созданные на основе итало-французской программы многоцелевых фрегатов FREMM. Очень неплохих кораблей, надо сказать.
Так что не надо ничего перепроектировать. Не выйдет каменный цветок, как не руби. У России есть прекрасные корветы проекта 20385, они запросто возьмут на себя всю работу по ближней морской зоне и дадут возможность отработать проект нового корвета. А невидимое модульное творение «Дерзкий» тихо и спокойно пусть уйдет в историю. Как уходят «Фридомы» и «Индепенденсы», как уйдет Б-585. Ошибки случаются и неудачные проекты тоже. Главное – не стоит на них зацикливаться, потому что согласно старой русской пословице, из известной субстанции конфеты не выходят. И пули тоже.