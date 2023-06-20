В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях

В ночное время суток на ряде территорий Украины прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлялась как на юго-востоке, так и в западных регионах. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что звуки разрывов слышны в разных частях города, и призвал население спуститься в укрытия или «находиться хотя бы в коридорах».
Взрывы прогремели также на объектах противника в Николаевской области и оккупируемом ВСУ Запорожье. Там, как утверждается украинской стороной, Россия применяла ударные дроны.
В результате прилёта по объекту промышленности в Запорожье началась детонация и сильный пожар. Причиной детонации стало то, что на складах предприятия хранилось оружие и боеприпасы. Эту материальную часть противник собирался использовать при наступлении на Запорожском направлении. Вспыхнувший пожар на используемом украинскими военными объекте не могли потушить несколько часов. По некоторым данным, горение продолжается и в утренние часы.
Зафиксированы прилёты в Киеве. По последним данным, таковых не менее 3-х. Также удары нанесены по объектам в Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.
По последним данным, помимо беспилотников использовались и крылатые ракеты воздушного базирования.
Официальный Киев пока традиционно молчит, видимо, «рисуя» в отчётах новые цифры «сбитых» ракет и ударных дронов, которые (цифры) зачастую оказываются больше соответствующих реально запускавшимся средствам поражения.