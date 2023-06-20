«Все идёт по плану»: По мнению главы СНБО Украины Данилова контрнаступление ВСУ развивается нормально

Имейте ввиду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план — знают ограниченный круг лиц

Контрнаступление украинской армии идет по плану, никаких отклонений нет, все нормально. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.То, что подразделения ВСУ уперлись в российскую оборону и ведут бои за Макаровку, а не за Мелитополь, это, как оказывается, часть плана контрнаступления. Такое мнение высказал секретарь СНБО Данилов. По его словам, детали плана наступательной операции знает только несколько человек, поэтому волноваться не надо, никаких отклонений от первоначальных задумок нет. Также не стоит ожидать, что контрнаступление завершится за день или два, это длительная операция.- заявил он.Накануне ту же песню пели Зеленский и представители Минобороны Украины, в частности, заместитель Резникова Маляр. По их словам, все складывается хорошо, план наступления реализуется, на некоторых участках ВСУ наступают, на некоторых обороняются, но в целом "побеждают". По-видимому, на самом деле дела идут не очень хорошо, если сразу столько заявлений последовало за один день.Ранее сообщалось, что ВСУ провалили первый этап контрнаступления, который должен был занять от трех до четырех дней и завершиться прорывом обороны российской армии с выходом на Токмак и Мелитополь. Вместо этого бригады "прорыва" уперлись в передовые позиции и уже две недели пытаются их взломать, неся большие потери в личном составе и бронетехнике.