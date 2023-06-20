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Глава Минобороны Украины заявил, что первые истребители F-16 будут поставлены после нового года

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Глава Минобороны Украины заявил, что первые истребители F-16 будут поставлены после нового года

Украинские чиновники продолжают говорить о том, что Украина выйдет на качественно иной уровень военной оснащённости после поставок натовскими странами боевых самолётов.


На данный момент, как известно, киевский режим ожидает поставок истребителей F-16 американского производства. При этом утверждается, что самолёты эти будут базироваться исключительно на территории Украины, хотя у многих экспертов есть по этому поводу сомнения. Для этого необходимо создать подходящую инфраструктуру на украинских аэродромах – в том числе с комплексами обслуживания и заправки, с подходящими по длине взлётно-посадочными полосами, с достаточным объёмом боеприпасов в хранилищах. В условиях нанесения российских ударов такая работа выглядит сомнительной, а потому немалой является вероятность того, что F-16 могут размещаться на аэродромах сопредельных стран и лишь на короткий срок появляться в небе Украины с целью выполнения боевых задач.

Министр обороны Украины заявил о том, что ожидает от партнёров поставок истребителей F-16 после нового года. По словам Алексея Резникова, сейчас проходит подготовка украинских лётчиков пилотированию истребителей американского производства.

Ранее в Киеве заявляли, что если для базового переобучения эксплуатации F-16 в программе США отводится не менее 6 месяцев, то украинские лётчики «настолько опытные» и «так хорошо умеют учиться», что им будет достаточно и четырёх.

Учитывая все эти заявления, можно говорить, что первые поставленные F-16 для нужд Украины начнут появляться в небе этой страны зимой 2023-24. А вот откуда они будут взлетать – вопрос, на который предстоит ответить российской разведке. Если это будут аэродромы какой-либо сопредельной страны, то, соответственно, эти аэродромы становятся более чем законными целями для ВС РФ.
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