Глава МИД Украины Кулеба: Западные страны поставили недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией

(...) если нет победы, значит помощи было недостаточно. До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали

Запад не обеспечил Украину оружием в достаточной мере, Киеву не хватает имеющихся вооружений для окончательной победы. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Украине требуется как можно больше оружия, имеющегося на сегодняшний день явно недостаточно для победы над российской армией, а это значит, что западные союзники должны нарастить поставки вооружений. По словам Кулебы, Киев будет нуждаться в военной помощи постоянно и сколько бы ему не передали оружия, все равно будет мало. Особенно ВСУ необходимы боеприпасы крупных калибров и бронетехника.- заявил он.Буквально две недели назад Кулеба в интервью иностранной прессе говорил совсем другое, уверяя западных журналистов, что оружия и боеприпасов у ВСУ для успешного контрнаступления хватает, Украина непременно победит и вступит в НАТО. Для того чтобы риторика кардинально поменялась, необходимо было, чтобы распиаренное Киевом наступление пошло совсем не так, как планировалось. Теперь уже не до "победы", теперь опять во всем виноват Запад, не обеспечивший ВСУ необходимым количеством вооружений.Между тем, в Киеве рассчитывают уже в ближайшее время развернуть на территории Украины совместное производство некоторых видов вооружений, в частности беспилотников . Подписание контрактов планируется в ближайшие месяцы. В то же время эксперты сомневаются, что производство любого оружия можно будет развернуть именно на Украине, поскольку велика вероятность прилета российских ракет, Москва не дает Киеву возродить военную промышленность.