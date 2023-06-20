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Глава МИД Украины Кулеба: Западные страны поставили недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией

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Глава МИД Украины Кулеба: Западные страны поставили недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией

Запад не обеспечил Украину оружием в достаточной мере, Киеву не хватает имеющихся вооружений для окончательной победы. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.


Украине требуется как можно больше оружия, имеющегося на сегодняшний день явно недостаточно для победы над российской армией, а это значит, что западные союзники должны нарастить поставки вооружений. По словам Кулебы, Киев будет нуждаться в военной помощи постоянно и сколько бы ему не передали оружия, все равно будет мало. Особенно ВСУ необходимы боеприпасы крупных калибров и бронетехника.

(...) если нет победы, значит помощи было недостаточно. До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали

- заявил он.

Буквально две недели назад Кулеба в интервью иностранной прессе говорил совсем другое, уверяя западных журналистов, что оружия и боеприпасов у ВСУ для успешного контрнаступления хватает, Украина непременно победит и вступит в НАТО. Для того чтобы риторика кардинально поменялась, необходимо было, чтобы распиаренное Киевом наступление пошло совсем не так, как планировалось. Теперь уже не до "победы", теперь опять во всем виноват Запад, не обеспечивший ВСУ необходимым количеством вооружений.

Между тем, в Киеве рассчитывают уже в ближайшее время развернуть на территории Украины совместное производство некоторых видов вооружений, в частности беспилотников. Подписание контрактов планируется в ближайшие месяцы. В то же время эксперты сомневаются, что производство любого оружия можно будет развернуть именно на Украине, поскольку велика вероятность прилета российских ракет, Москва не дает Киеву возродить военную промышленность.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:52
    +8
    Для достижения достатка явно не хватает вальтера с одним патроном.Каждому,из киевских утырков
    1. Комментарий был удален.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:03
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Для достижения достатка явно не хватает вальтера с одним патроном.Каждому,из киевских утырков

      Больно щедро. Хватит с них веревки и куска мыла. Каждому.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:13
        +2
        И это годно..Но для них-вальтер и выстрел в висок-исторически логично
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:55
    +4
    менталитет / прошивка у этих биороботов офигенная
    представляете раба, который любит тебя только за то, что ты ему лопату даешь?
    копает, где скажешь, и еще и орет на тебя, чтобы получить больше лопат, для всей семьи
    Это ж счастье какое-то! – смотря на свой труд, зенелохов, свыкались с мыслью сша
  3. Наган
    Наган Сегодня, 07:01
    +2
    в Киеве рассчитывают уже в ближайшее время развернуть на территории Украины совместное производство некоторых видов вооружений
    Калибрование никто не отменял.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:15
    +3
    " должны", " обязаны"...Вот в этом и есть вся рагулячья сущность. Украина- бездонная бочка. Ее народ- вороватый до неприличия.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 07:28
      +2
      Ее народ- вороватый до неприличия

      Представителей этого народа и в России много, и они стараются во властные структуры лезть, потом протащить своих родственников, а потом кумовство и рагулья сущность...
  5. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 07:16
    +1
    Для полноценного крэш-теста западной техники нужно больше материала.
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:16
    +3
    недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией
    ...ух ты.. то есть уже победили!!!...жаль что мировые сми это проспали не зная об этом..да и мы все тоже ...оказывается перемога уже давно случилась..остались только небольшие нюансы...похоже у главарей хунты начинается паника из за нехватки оружия в нацзаградбатов
    1. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 08:25
      0
      Если судить по заявлению Столтенберга о том, что арсеналы НАТО опустошены, таки да, победили... эту саму. НАТУ
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:17
    +2
    Запад не обеспечил Украину оружием в достаточной мере, Киеву не хватает имеющихся вооружений для окончательной победы.

    Это, типа, Украина почти победила и осталось самую малость? Не будет НИКОГДА победы Украины над РФ!!! НИКОГДА!!! Разве что в воспалённом мозгу Зеленских, Кулеб и пр
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:19
    +2
    теперь опять во всем виноват Запад, не обеспечивший ВСУ необходимым количеством вооружений.

    Все по украинскому анекдоту
    - Хто всрАвсь?
    - Невістка!
    - Так її ж вдома нема!
    - А фартук її вісить!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +4
    если нет победы, значит помощи было недостаточно. До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали
    Так вам сегодня отдай все, что есть у НАТО вы все равно, что не успеете разворовать спустите в унитаз на минных полях и под нашим огнем. Но хоть честно признает, что сколько бы не дали все равно будет недостаточно. Западу следует внимательно слушать, что говорят в Киеве и делать свои выводы.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:26
      +3
      Цитата: rotmistr60
      что говорят в Киеве и делать свои выводы.

      если есть чем выводы делать........ wink
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:30
    +2
    Запад не обеспечил Украину оружием в достаточной мере, Киеву не хватает имеющихся вооружений для окончательной победы.
    . Жадность и глупость... впрочем, в нужную сторону у них мозги работают, как украсть и хозяину угодить, это они могут.
  11. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 07:38
    0
    "Глава МИД Украины Кулеба: Западные страны поставили недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией". Нищий попрошайка продолжает клянчить. Слава Паниковского не дает ему покоя.
  12. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:59
    0
    Недостаточно? На западе уже многие воют что из за украины остались с голым задом....то есть все оружие отдали ..и сами остались голодранцами. Ничего не осталось.
  13. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 08:29
    0
    "...мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали"... Ты ж лопнешь, Кулема)))