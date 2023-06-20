ВВС США впервые в истории перебросили два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer в Швецию

Соединенные штаты перебросили два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer из состава американских ВВС в Европу. Событие, вроде бы, заурядное, но впервые в своей истории американские стратеги приземлились на территории Швеции, которая еще не вошла в НАТО.
ВВС США перебросили B-1 Lancer в Швецию, пара стратегических бомбардировщиков приземлилась в понедельник на авиабазе Норрботтена на севере страны. Как заявили в командовании американских ВВС, основная задача бомбардировщиков будет заключаться в проведении совместных учений со шведскими военными. В самой Швеции прибытие стратегов назвали "историческим".
То, чему мы сегодня стали свидетелями, является историческим событием
- заявил заместитель командующего ВВС Томми Петерссон.
США регулярно перебрасывает стратегические бомбардировщики в Европу, в основном размещая их в Великобритании или Норвегии, в зависимости от выполняемых задач. Большая активность B-1 Lancer была отмечена в 2021 году, когда США приняли решение последить за действиями Северного флота России. Тогда командование ВВС США перебросило на норвежскую авиабазу Орланд бомбардировщиков B-1В Lancer и 200 человек вспомогательного персонала из состава 7-го бомбардировочного крыла 12-й воздушной армии на базе ВВС США Дайес в штате Техас с задачей оперативно реагировать на действия России в Арктике.
Кстати, первый полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над территорией "нейтральной" Швеции произошел в 2020 году, пара B-1B Lancer, приписанных к 28-му бомбардировочному авиакрылу ВВС США с базы в Эллсворте (Южная Дакота, США), отработали взаимодействие со шведскими наземными службами.