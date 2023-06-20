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ВВС США впервые в истории перебросили два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer в Швецию

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ВВС США впервые в истории перебросили два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer в Швецию

Соединенные штаты перебросили два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer из состава американских ВВС в Европу. Событие, вроде бы, заурядное, но впервые в своей истории американские стратеги приземлились на территории Швеции, которая еще не вошла в НАТО.


ВВС США перебросили B-1 Lancer в Швецию, пара стратегических бомбардировщиков приземлилась в понедельник на авиабазе Норрботтена на севере страны. Как заявили в командовании американских ВВС, основная задача бомбардировщиков будет заключаться в проведении совместных учений со шведскими военными. В самой Швеции прибытие стратегов назвали "историческим".

То, чему мы сегодня стали свидетелями, является историческим событием

- заявил заместитель командующего ВВС Томми Петерссон.

США регулярно перебрасывает стратегические бомбардировщики в Европу, в основном размещая их в Великобритании или Норвегии, в зависимости от выполняемых задач. Большая активность B-1 Lancer была отмечена в 2021 году, когда США приняли решение последить за действиями Северного флота России. Тогда командование ВВС США перебросило на норвежскую авиабазу Орланд бомбардировщиков B-1В Lancer и 200 человек вспомогательного персонала из состава 7-го бомбардировочного крыла 12-й воздушной армии на базе ВВС США Дайес в штате Техас с задачей оперативно реагировать на действия России в Арктике.

Кстати, первый полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над территорией "нейтральной" Швеции произошел в 2020 году, пара B-1B Lancer, приписанных к 28-му бомбардировочному авиакрылу ВВС США с базы в Эллсворте (Южная Дакота, США), отработали взаимодействие со шведскими наземными службами.
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5 комментариев
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:15
    +2
    Фига себе...20.06 национальный праздник?))

    Реально не понятно,в чём новость то?
    Ну в Швеции не приземлялись.. они как буд-то Северный Полюс осваивают
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:39
    +1
    Весь этот цирк рассчитан на поддержку Швеции и попытки «пугалки» для РФ. Таким самолетам нет необходимости подлетать так близко к ПВО РФ. Они должны наносить удары и более далеких зон воздушного пространства, с учетом нахождения на их борту КР.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:44
    +2
    впервые в своей истории американские стратеги приземлились на территории Швеции, которая еще не вошла в НАТО.
    Просто дали понять шведам, что они в доску свои и уже одной ногой в НАТО. Шведское правительство конечно оценило такой шаг выразив восторженность. А изюминка в том, чтобы показать России, что на одного члена блока практически стало больше и вот уже американские стратеги тут, как тут. Трепещи Россия. А ЯО в Белоруссии все таки будет для НАТО поболезненнее чем два стратега в Швеции для нашей страны.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:01
      0
      Швеция не очень-то и рвётся в это членство. Иначе они не стали бы злить Эрдогана. А так, Швеция аж кушать не может, как в НАТО хочет, но злой Эрдоган не пускает. А чухню как лохлов развели.
  4. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 08:03
    0
    Ну да, это конечно мудро, последний ресурс Лансеров тратить на пропаганду силы США у Шведов.
    Вот почему у нас могут ту160 с ту22, отмодифицировать до М, М2, М3.
    А лансер дряхлый ВПК США отмодить уже не может. Машина то в принципе не плохая, там конечно ущербная концепция, но всяко это лучше, чем Б52 с дорогущими Б2.