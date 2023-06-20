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Главкома ВСУ Залужного с голливудской нашивкой на бронежилете показали в командном пункте

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Главкома ВСУ Залужного с голливудской нашивкой на бронежилете показали в командном пункте

Пресс-секретариат ВСУ сообщил о том, что главнокомандующий Залужный посетил «передовые позиции украинских войск». В сообщении говорится, что Залужный побывал там, «где идут наиболее ожесточённые бои». При этом в сводке утверждается, что произошло это 17 июня.


Главком ВСУ с голливудской нашивкой на бронежилете вместе с другими офицерами постоял над картами, заслушал доклады, в ходе одного из которых ему рассказали, как собираются брать лесопосадку.



На кадрах можно видеть Залужного и на одном из центральных командных пунктов, где на стене висят часы и табличка с датой. Причём на табличке даже указано количество дней, которое прошло с начала российской спецоперации. Здесь он уже без бронежилета с нашивкой по мотивам «Звёздных войн».

Всё это показано нарочито, чтобы обратить внимание зрителя именно на 17 июня 2023 года. Подтекст очевиден: «Посмотрите, с главкомом ВСУ всё в порядке, он на командных пунктах, беседует с офицерским составом, изучает ход контрнаступления». Дата, что интересно, распечатана на принтере, при этом находится в рамке.



Напомним, что ранее появлялась информация сначала о ранении Залужного, потом о его отстранении от проведения контрнаступательных действий якобы в связи с его несогласием с утверждённым планом. Теперь, если допустить, что видео действительно записано 17 июня, можно констатировать, что Залужный вновь «в строю». Изменится ли в связи с этим ход украинского контрнаступления, которое идёт уже третью неделю, покажут ближайшие несколько дней.
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33 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:16
    +6
    Вопрос в другом.Чем может помочь им этот утырок?Разве что сходить с шашкой в атаку.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:20
      +1
      Залужный мертв. А это - фейковый вброс.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 07:35
        +5
        Или жив и недееспособный. Вот только- этот цирк рассчитан на внутреннего потребителя «территории украина».
    2. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Сегодня, 07:22
      +10
      На него теперь можно списать не только теракт северных потоков, но и неудачный контрнаступ.
  2. Jelezyakov
    Jelezyakov Сегодня, 07:18
    +19
    А они каждый день на ксероксе дату печатают и потом со стремянки меняют листики?
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:23
      +5
      Нет, конечно! Они трудовой кодекс соблюдают))

      Что мешает бандеровцам показать такое же видео, как сделал герой России Адам Делимханов?
      1. Седов
        Седов Сегодня, 08:05
        +2
        Что мешает бандеровцам показать такое же видео, как сделал герой России Адам Делимханов?
        Тут понятно все: отсутствие Залужного
    2. МВГ
      МВГ Сегодня, 07:39
      +3
      Цитата: Jelezyakov
      А они каждый день на ксероксе дату печатают и потом со стремянки меняют листики?

      Неее, это разовая акция для съемки. Так-то они тонер экономят.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:55
        +2
        Нафига им тонер экономить то? Им и тонера и другого порошка подкинут Хозяева - дуй хоть каждый день в обе ноздри. laughing А уж тонера - да на благое пропагандисткое дело - да вообще нивапрос. wink
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Jelezyakov
      А они каждый день на ксероксе дату печатают и потом со стремянки меняют листики?

      Все как в анекдоте про молдавского мента:
      -"Вы на стул бумагу постелите, а потом вставайте."
      -"Да я и без бумаги достану".
  3. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 07:19
    +3
    Да такие картинки и видео любой на штопает
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:23
    +2
    А сзади и с боку санитары стоят? ))) Да и картинка согнутого над картой весьма сомнительна.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 07:35
      +6
      Видно что постановка. Основная цель -это дата, на это и рассчитано. Значит залупик действительно тяжёлый и он у санитаров
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:36
      +3
      Цитата: Егоза
      А сзади и с боку санитары стоят? ))) Да и картинка согнутого над картой весьма сомнительна.

      Согнутый стоял, а стол подтащили для наглядности)))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:56
        +1
        Согнутый стоял, а стол подтащили для наглядности)))


        там у него клизма вставлена походу, не разогнуться - катетер мешает.... lol
        а санитары поддерживают аккуратно, чтобы не попалиться.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:23
    +8
    Да пусть хоть чего показывают, главное это что на поле боя происходит, а там хоть Залужный, хоть Сырский, пусть хоть сам Зеленский у карт постоит, доклады послушают и на таблички посмотрят. Наши перемалывая ВСУ решают главную задачу решения Киева поддержки Запада а без нее Украине не вытянуть не под каким соусом.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:26
    +7
    Террористы ,чтобы показать что заложник жив ,фотографируют последнего с газетой.Так что существуют некоторые стандарты.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:34
      +5
      tralflot1832 hi, так шоу должно продолжаться, своим Киев покажет мол жив организм и снова в комманде у Зеленского а значит всё "отлично".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:52
        0
        Ропот 55. hi Перепечатывая такие украинские вбросы ,мы сами льём воду на украинские мельницы пропаганды.СМИ Украины, берут любой наш сайт с обсуждением где Залужный?Делают приписочку: Русские за отсутствием успехов на ЛЛС ,нашли тему для обсуждения! am
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:28
    +11
    Когда начинают монтировать видео с "главным героем" выставляя на показ вставленную в видео дату, то это лишнее подтверждение того, что Залужный далек от руководства войсками и разработки планов. И в этом случае не важно жив он еще или мертв. А киевская власть пускай пока поиграет со своим населением в "отличное здоровье, крепкое рукопожатие и работу с документами".
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:48
      +1
      rotmistr60 hi, это как с видео со вторым "оппозиционером" где он сидит с таким видом будто то счас газы подпустит а их подпускать нельзя, вот и пыжиться.
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 07:32
    +8
    По нынешним анимационным технологиям на этом совещании можно было бы даже Бандеру с Шухевичем показать.
  9. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 07:33
    +3
    Воскрес. И вообще,с ним можно теперь разговаривать только на иностранном языке. Путин запретил. Но это не точно.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:33
    +2
    Главкома ВСУ Залужного с голливудской нашивкой на бронежилете показали в командном пункте
    . Вопрос... и что б это значило, для чего? Кого этим вдохновить хотели???
    Единственное, что можно с натяжкой принять, это то, что им нужно показать, что крысы с коробля не бегут, ни ни!?
  11. мазута
    мазута Сегодня, 07:41
    +4
    Я служил срочную в тех местах.К июню у нас загар был значительно ярче выражен.Может конечно эти персонажи из бункеров подземных не вылезают...Но южный загар скрыть тяжеловато,запястья и личико должны быть бронзового цвета к 20 июня.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:43
    +1
    Как этого За лужей пиарят с том с нашей стороны, чего в нём такого-эдакого?!
  13. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:55
    +4
    Немецкие врачи совершили чудо , соеденили остатки Залужного и Буданова , получился один Забулдыжный.
  14. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 08:04
    0
    А родственники тело Залужногок к кассе под ручки за зарплатой подводят? Интересно какие благовония применяют и сколько тело можно сохранять более/менее в удовлетворительном состоянии?
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: kosmozoo
      Интересно какие благовония применяют и сколько тело можно сохранять более/менее в удовлетворительном состоянии?

      Ленина почти 100 лет сохраняют. А Тутанхамона так вообще около 3000 лет (если интересно точнее, ищите сами).
  15. Наган
    Наган Сегодня, 08:16
    +1
    При наличии правильного софта и умения можно изобразить Залужного в компании спартанцев и лично царя Леонида, а дату соответственно за день до битвы при Фермопилах. А постаравшись, и вместо царя Леонида.
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:20
    +2
    постоял над картами, заслушал доклады, в ходе одного из которых ему рассказали, как собираются брать лесопосадку.


    Матёрый главком sad , если с ним каждую лесопосадку обсуждают.

    p.s. На всех выложенных фото, среди всех действующих лиц, только у Залужного изможденный вид. Понятно почему.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 08:27
      0
      Тем более там они "густющие"из этих колючек.Дивизию скроешь,если надо.При такой плотности огня всё более менее крупно-зеленое уже давно осколками посрезало.
  17. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:53
    0
    Вот лучше бы они его не показывали, посмотрите на его лицо. Там вид такой как будто он уже месяц бухает,ну или сидит на тяжёлых медикаментах. Тут даже не особо важно какой вариант верный, важно то ,что если верить этим фото,это существо в таком состоянии принимает решения и отдаёт приказы! belay