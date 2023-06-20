Главкома ВСУ Залужного с голливудской нашивкой на бронежилете показали в командном пункте

Пресс-секретариат ВСУ сообщил о том, что главнокомандующий Залужный посетил «передовые позиции украинских войск». В сообщении говорится, что Залужный побывал там, «где идут наиболее ожесточённые бои». При этом в сводке утверждается, что произошло это 17 июня.Главком ВСУ с голливудской нашивкой на бронежилете вместе с другими офицерами постоял над картами, заслушал доклады, в ходе одного из которых ему рассказали, как собираются брать лесопосадку.На кадрах можно видеть Залужного и на одном из центральных командных пунктов, где на стене висят часы и табличка с датой. Причём на табличке даже указано количество дней, которое прошло с начала российской спецоперации. Здесь он уже без бронежилета с нашивкой по мотивам «Звёздных войн».Всё это показано нарочито, чтобы обратить внимание зрителя именно на 17 июня 2023 года. Подтекст очевиден: «Посмотрите, с главкомом ВСУ всё в порядке, он на командных пунктах, беседует с офицерским составом, изучает ход контрнаступления». Дата, что интересно, распечатана на принтере, при этом находится в рамке.Напомним, что ранее появлялась информация сначала о ранении Залужного, потом о его отстранении от проведения контрнаступательных действий якобы в связи с его несогласием с утверждённым планом. Теперь, если допустить, что видео действительно записано 17 июня, можно констатировать, что Залужный вновь «в строю». Изменится ли в связи с этим ход украинского контрнаступления, которое идёт уже третью неделю, покажут ближайшие несколько дней.